"Зеленський не має ні знання, ні досвіду". Що ще Богдан розповів Гордону під вино

Автор фото, УНІАН

Колишній голова Офісу президента й соратник президента Андрій Богдан дав перше інтерв'ю після звільнення у лютому 2020 року.

Андрій Богдан вважався другом Володимира Зеленського. Проте після звільнення він критикує президента та каже, що нинішнє керівництво ОП його переслідує і начебто навіть спалило йому автомобіль.

Інтерв'ю Богдана Дмитру Гордону вийшло надзвичайно критичним до президента та нинішньої його команди.

А після виходу розмови Богдан написав у своїх соцмережах, що "змушений перейти українсько-румунський кордон;)" через погрози. Жарт це чи ні - лишається питанням.

Розмова Богдана та Гордона тривала понад чотири години, чоловіки пили вино і під кінець інтерв'ю політик став ще відвертішим та розв'язнішим.

Влада з'їдає Зеленського

"Влада з'їдає Зеленського. Він фізично змінився", - заявив Андрій Богдан у відповідь на процитовану Гордоном критику Зеленського й аналогічне пояснення президента звільнення соратника.

Автор фото, Володимир Зеленський

"На нього боляче дивитись, він не розуміє, що говорить, я не розумію, що він говорить. Дзвонить депутатам і погрожує", - сказав він.

Богдан наполягає, що оточення президента зараз недопрацьовує, адже не можна допускати, щоб президент займався дрібницями і брав на себе весь негатив.

"Це моя робота як голови ОП бути поганим. Негатив не має бити по президенту", - вважає Богдан.

На думку Богдана, зараз в оточенні президента непрофесійні люди. А це дуже погано, адже сам президент професійно непідготовлений.

"Зеленський не має ні знання, ні досвіду. В його оточенні зараз немає нікого, хто мав би знання чи досвід. Там є персонажі, в яких є тільки негатив, вони вміють тільки розвалювати", - наполягає Богдан.

Верещук вже програла

Андрій Богдан несподівано позитивно відгукнувся про мера Києва Віталія Кличка, з яким конфліктував під час перебування на посаді голови ОП.

Щодо його попередніх звинувачень мера у корупції, Богдан розповів, що "Кличко суттєво виправив ситуацію".

При цьому він вважає Кличка безальтернативним фаворитом виборів.

"План ОП по Києву - Ірина Верещук заходить у другий тур і програє. Це вже очевидно, шансів у неї нуль, соціологію не обдурити", - заявив Богдан.

Автор фото, Ірина Верещук Підпис до фото, Ірина Верещук вже програла, каже Богдан.

Він наполягає, що у разі потрапляння кандидатки від "Слуги народу" пані Верещук в другий тур та програшу, її призначать головою КМДА.

"Кличко буде тільки мером і головою Київради - фактично просто спікером без можливості керувати містом. Це рішення породить хаос, а хаос у Києві, який породжує Майдани, - це дуже неправильно", - застеріг Богдан.

Сам він під час цієї кампанії не буде підтримувати Кличка - "хіба що добрим словом".

На думку Богдана, "Слуга народу" на місцевих виборах тотально програє.

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Саме тому влада, на думку Богдана, розглядає можливість перенесення чи скасовування місцевих виборів під приводом епідемії коронавірусу.

"Я перехворів ковідом і не знав про це, здав тест на антитіла", - визнав політик.

Образа на Зеленського

"В мене немає почуття образи на Зеленського. Я хочу передати суспільству, політикам та бюрократам - у нас реально все йде у неправильному напрямку, у нас будуть проблеми", - продовжував застерігати Богдан. Він думає, що країну чекає ледь не економічний колапс.

Автор фото, УНІАН

Богдан неодноразово в інтерв'ю попереджав Зеленського, що країна йде не у правильному напрямку й треба працювати над помилками. Левова частка критики дісталась нинішньому голові ОП Андрію Єрмаку.

"Він зручний, ніколи не приносить поганих новин і каже тільки про хороше. Зручний, як італійські черевики", - оцінив Богдан Єрмака, наполягаючи, що в того немає державного досвіду.

"Володимир Олександрович взагалі не розуміє, куди ми котимося. Мало того, якщо ти можеш потрапити до президента, то тільки з радісними новинами, щасливою посмішкою і задоволеним поглядом... Тепла ванна перетворилася в бетонний склеп", - гнівається Богдан.

"Хочу передати депутатам, якщо ви будете сліпо виконувати волю ідіота - не Зеленського, він моральний авторитет. Але Зеленському вливають у вуха повний ідіотизм. Якщо будете виконувати волю ідіотів, то скоро у ваших обласних та районних центрах будуть бити", - вважає Богдан.

Врешті Богдан звернувся до Зеленського з проханням "прокинутись" і почати реально працювати.

"Я вважав Зеленського своїм другом, а зараз - ні. Йому треба прокинутись, президент - не спляча красуня. Треба вникати і розуміти, у кожному питанні розбиратись. Не можна "добре" чи "погано" міняти на "подобається" чи "ні", - вчергове застеріг Андрій Богдан.

Він наполягає, що проблема корупції стає дедалі актуальнішою у владі, але Зеленський воліє заплющувати на це очі.

Вагнерівці, Росія і Тищенко

Андрій Богдан упевнений, що інформацію про операцію українських спецслужб щодо вагнерівців "злив" Росії хтось з оточення президента.

Також він заявив, що нібито існує перелік проєвропейських політиків, яких Єрмак має звільнити на догоду Росії, а одним з останніх проєвропейських лишився Арсен Аваков.

Ще він назвав перелік поступок з боку України, включно з постачанням води у Крим.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Андрій Богдан нарікав, що Володимир Зеленський звільнив професіоналів зі своєї команди

Хоча в кінці розповіді про Росію і вагнерівців натякнув, що це може бути жарт.

На питання, хто має найбільший вплив на Зеленського, Богдан несподівано відповів, що це ресторатор та депутат Микола Тищенко. При цьому Богдан запевнив, що це не жарт.

При всій надзвичайній критиці Зеленського пан Богдан в кінці сказав, що зараз так само проголосував би за нього, як і навесні 2019 року.

Не треба пити та "помста колишньої"

Багато журналістів швидко охрестили "сповідь" Андрія Богдана щодо свого колишнього роботодавця "образою колишнього чоловіка чи дружини".

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Журналістка Тетяна Даниленко вказала, що слова "покинутих дружин/чоловіків та некрасиво звільнених чиновників треба ділити на 48, але навіть поділивши і лишивши факти, які точно підтверджуються, ми маємо апокаліпсис".

Вона вказує, що у неї глибокий шок від почутого.

Адвокат Масі Найєм згадав свою зустріч з президентом, на якій був пан Богдан.

"Ще тоді було відчуття, що без Андрія Зеленський сам в себе не повірив би", - згадує він. І пожартував над словами Богдана, що до Зеленського зараз не достукатись.

Автор фото, Ткач

"Тепер стало зрозуміло, що якщо Росія не змогла захопити Україну, то це їй вдалось через команду, яка оточила президента України. Бо дійсно - до президента неможливо достукатись без фільтрів", - пожартував пан Найєм.

Багато журналістів звернули увагу на "алкогольну частину" інтерв'ю, адже Богдан не соромився спустошити бокал.

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"Песимісти вважають, що келих Богдана наполовину порожній, а оптимісти, що келих Богдана біля Гордона", - пожартував Михайло Ткач й опублікував скрін вже порожнього бокала Богдана і майже повного у Гордона.

А Віктор Шлінчак нагадав давнє журналістське правило - не пити алкоголю під час інтерв'ю. І натякнув, що Богдан через алкоголь був занадто розв'язним.