Як це - жити в "червоній зоні" коронавірусу

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Лікарня у Чернівцях, де лікують хворих на Covid-19, виглядає так

Літню жінку з температурою і запаленням відмовляється забирати швидка. Лікарка, яка каже про нестачу кисню у палатах. Підприємці, які протестують проти карантину.

Три історії про три міста, які нині перебувають у "червоній зоні" - це Чернівці, Тернопіль та Івано-Франківськ.

Як це жити у червоному місті, чи ходить там транспорт і чи вистачає місць для лікування хворих на Covid-19, розповідає ВВС News Україна.

Тернопіль. Червона зона лише на карті

Тернопіль живе у "червоній зоні" з 7-го вересня. Щоправда, те, що місто "червоне" видно лише на картах МОЗ. Життя в обласному центрі триває як завжди.

Якщо під час жорсткого карантину в березні вулиці міста були порожні, а усі підприємства закриті, то сьогодні все працює - магазини, ресторани і бари, на вулицях повно людей.

Працювати підприємства закликала місцева влада. Там також вирішили не закривати садочки і школи.

Автор фото, unian Підпис до фото, Міста України продовжують жити повним життям попри карантин

Батьки на власний розсуд можуть відводити туди дітей, попередньо написавши заяву, що вони не проти, аби їхні діти навчалися.

Однак поліція нещодавно прийшла майже в усі школи та дитячі садки міста. На директорів склали адмінпротоколи. Суд може присудити штраф до 34 тисячі гривень. У поліції попереджають, якщо внаслідок порушення карантину хтось у школі захворіє, на директорів може чекати і кримінальна відповідальність.

Тим часом Тернопільщина останній тиждень входить в п'ятірку лідерів за новими випадками в Україні.

В області фіксують в середньому 150-200 нових хворих щодня. Найбільше - у самому Тернополі. І поки влада міста карантин бойкотує, представники обладміністрації закликають його дотримуватися і прогнозують погіршення ситуації.

У Тернополі практично усі місця у лікарнях для коронавірусних хворих заповненні, говорить начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук.

За його словами чиновника, у місті переповненні 1-а лікарня, 3-тя міська лікарня, які мала б приймати коронавірусних пацієнтів. Зараз готуються розгорнути ліжка у 2-ій лікарні.

В області на коронавірус захворіли 7 580 людей. 570 людей перебувають у лікарнях, з них - 180 хворих у важкому стані, а 18 людей підключені до апаратів ШВЛ.

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"Хворі з підтвердженим діагнозом коронавірус лежать по 2-3 людей в палаті, а хворі з підозрою можуть лежати тільки в одній палаті, тобто вони не можуть лежати по двоє чи по троє. Тому на сьогодні залишилося лише буквально кілька місць для людей з Тернополя", - розповідає пан Богайчук про переповнену першу тернопільську лікарню швидкої допомоги.

Мешканка Тернополя Наталія Лук'янчук з такою ситуацією зіткнулась безпосередньо. Її мама тиждень мала високу температуру і діагноз запалення легень. За словами пані Лук'янчук, маму не хотіли класти у лікарню, не було підтвердженого Covid-19. Тест вона здала за 5 днів до виклику швидкої.

"Спочатку не хотіла виїжджати швидка допомога. Диспетчер заявила, щоб лягти на стаціонар, мама має попередньо домовитися з лікарями, якщо вона не має позитивного тесту", - каже пані Лук'янчук.

Через деякий час жінці стало гірше, вона знову викликала швидку. Її все ж відвезли до лікарні, виміряли кисень, але відправили додому.

Не встигали зробити вчасно тести через різке збільшення зразків для досліджень, за день надходить понад 3000 зразків. А потужностей лабораторії вистачає лише на 1200, каже про ситуацію з тестами головний санітарний лікар Тернопільщини Оксана Чайчук і закликає дотримуватися карантину.

Чернівці. Все почалося з весіль

Понад 11 тисяч хворих, три сотні смертей, 50 людей - у реанімаціях. Такі коронавірусні цифри Чернівецької області.

Найменший регіон країни і досі залишається в переліку найкритичніших за темпами поширення коронавірусу.

Із 24 серпня і по сьогодні Чернівці - у червоній карантинній зоні.

Можливою причиною такого стрімкого збільшення хворих медики називали весілля. Мовляв, після закінчення посту на Буковині почали масово проводити банкети. У регіоні розповідають історії про застілля, куди люди приходили, маючи навіть позитивний результат на Covid-19.

Нині місто живе практично у звичайному режимі. Кав'ярні, ресторани, магазини та базари працюють. Навіть маски одягати змушують не скрізь.

Все тому, що на наступний день після запровадження у Чернівцях "червоної зони" депутати міської ради проголосували за послаблення карантину. Цьому передував кількагодинний протест приватних підприємців під стінами Ратуші.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Чернівці живуть повним життям. Карантин там послабили по-своєму

Щоправда, у тролейбусах кондуктори просять одягнути маску. Кажуть, що їх за це штрафують, якщо пасажири будуть без них.

Є сфери, на які карантин таки вплинув - закриті школи і садки. Садок "Пізнайко" офіційно запрацював з 1 серпня, діти навіть навчили обробляти руки антисептиком, але дошкільні установи у місті вирішили знов відправити на карантин, розповідає завідувачка Лариса Колесник.

На дистанційне навчання перейшли учні місцевих шкіл та вишів. Студенти Чернівецького національного університету мають пари онлайн, а студенти при поселенні у гуртожитку обов'язково повинні мати довідку про стан здоров'я.

"Насправді червона зона у нас була ще у квітні-травні", - каже лікарка-інфекціоніста Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольги Кобевко. Вона одна з перших лікарів в Україні почала розповідати про ситуацію з коронавірусом у своєму Facebook.

За її словами, з часу початку пандемії у лікарнях мало що змінилося.

"У відділеннях, на жаль, і надалі немає можливості помитися. У нас дуже мало точок кисню і це дуже велика проблема. В цьому плані у нас взагалі нічого не змінюється. І це прикро".

Лікарка розповідає, що в обласній лікарні наразі перебувають лише важкі пацієнти. Ліжок поки що вистачає.

Загалом медзаклади області завантажені на 54%. Практично повністю заповнені обласна і міська лікарня №1.

У стаціонарах перебуває 595 пацієнтів, в реанімаціях 46, 5 людей підключені до апаратів ШВЛ, говорить Олег Чорний, очільник департаменту охорони здоров'я ОДА.

Івано-Франківськ протестує

Понад тиждень у "червоній зоні", яка передбачає великий перелік заборон, перебуває Івано-Франківськ. Проти карантинних обмежень виступає місцева влада та франківці, які виходять на протест.

Підприємці пікетували ОДА та управління поліції. Просили не штрафувати, бо ще одного закриття міста не переживуть. У Франківську створили кілька громадських ініціатив, де надають юридичні консультації, розповідають, як реагувати, коли приходить перевірка.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, У Івано-Франківську працює транспорт, магазини і ресторани

Підприємиця Олександра Сисак - одна з рестораторів, яка, попри постанову уряду, не закрила свій бізнес.

Вони з чоловіком вже 10 років є власниками невеликого ресторану, основного джерела доходу сімейного бюджету.

"Через карантин відвідувачів мало, працівників не знайти. А тут нас знову вирішили закрити. Ця ситуація на нас дуже сильно вплине. Я не знаю, як буде далі. Багато моїх знайомих позакривали свої кафе, бо вже не мають чим платити за газ, світло, воду. Я не хочу закривати свій бізнес. Ми дотримуємося всіх норм і правил: тримаємо дистанцію, подаємо їжу в одноразовому посуді", - говорить Олександра.

Не закрився майже весь Івано-Франківськ. На вулиці не відчути, що ти у "червоній зоні": працюють магазини, кафе, ресторани та курсує транспорт.

"Бізнес має працювати. Від роботи їхніх закладів залежать долі тисячі сімей", - говорить мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Міська рада нещодавно подала позов до суду Києва, щоб визнати нечинною постанову Кабміну про зонування.

Основна помітна зміна у "червоному" Франківську - це навчальні заклади. Вони поки що не працюють. У школах продовжили канікули до 14 вересня. Але місцева влада збирається відкрити школи навіть попри карантин.

Тим часом медики кажуть, що у місті поступово зменшується кількість хворих у лікарнях.

Якщо у липні лікарня була заповнена на 99-100%, то зараз на 80%. Із 130 місць у стаціонарі перебуває 108, говорить керівник лікарні №1 Тарас Василик.

"Ситуація, звісно, складна, бо все ж таки пандемія. Але стабільна. Зараз збільшується кількість тих, хто одужав і пішов на виписку," - розповів у соцмережі директор КНП Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради Тарас Масляк.

Апаратів ШВЛ у місті поки що вистачає. У лікарні №1 в березні було 4 апарати, а зараз їх 8. Днями ще один обіцяють передати благодійники. Вони всі задіяні. Проте, чи вистачить їх у жовтні-листопаді, коли посиляться простудні захворювання, передбачити важко.

Лікарі радіють, що транспорт продовжує працювати, вони можуть їздити на роботу.

"Якщо все закриють, то, ймовірно, люди менше хворітимуть, ймовірно, не наражатимуться на небезпеку, ймовірно, не поступатимуть до нас у стаціонар. Але це все ймовірно. Що означає "червона зона" для мене? Моєму синові 13 років. Він не ходить до школи ще від березня", - каже головний лікар Тарас Василик.

10 вересня ввечері Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій знову вирішила, що Чернівці, Тернопіль та Івано-Франківськ мають і далі перебувати у "червоній зоні".