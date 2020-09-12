Молоді та тверезі. Нові покоління відмовляються від алкоголю

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Молодь п'є все менше

Останнім часом у світі спостерігається зростання продажів безалкогольних напоїв. Особливо ця тенденція посилилася під час карантину. Серед міленіалів та зумерів (поколінь, що народилися в останні 20 років минулого століття і після 2000 року) стало модним бути "зацікавленим у тверезості". Чи стане це масовим трендом?

Тіна Родрігес не випила ані краплі алкоголю з січня цього року. На здоровий спосіб життя її "підсадив" новий партнер - персональний тренер з фітнесу.

"Я змінила мою дієту і вирішила продовжувати в тому ж дусі", - розповідає вона.

"Не те щоб я підписалася на вічну тверезість, але коли в середині березня світ став закриватися на локдаун, мені здалося, що немає сенсу починати пити".

За словами Тіни, тверезості посприяло те, що вони сиділа вдома зі своїм дворічним сином: "Ми припинили виходити й спілкуватися, а пити вдома мені не підходить".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Обсяги продажу алкоголю зросли в багатьох країнах

Загалом споживання алкогольних напоїв під час карантину збільшилося, і ЗМІ писали про це з тривожними заголовками. Але проявилася й інша тенденція - до тверезості або ж просто розумного споживання алкоголю. Такого підходу, як і Тіна, дотримуються чимало людей.

26-річна жінка вирішила зберігати тверезість навіть тоді, коли на початку липня в її районі знову відкрилися бари й ресторани.

"Я просто не відчуваю потреби", - пояснює вона.

То більше чи менше стали пити на карантині?

Втім, якби Тіна все ж знову почала випивати, вона була б не єдиною.

Медична влада в Індії, Бразилії, Америки та Європі б'є на сполох: статистика демонструє різке зростання продажів алкогольних напоїв.

У США після запровадження карантинних заходів наприкінці квітня онлайн-продажі спиртного підскочили у п'ять разів.

У Британії, де мешкає Тіна, майже 30% людей під час опитування зізналися, що в період локдауну стали пити більше, ніж зазвичай.

Влада ПАР запровадила на час карантину "сухий закон".

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Але те саме опитування, яке в Британії проводила некомерційна організація Alcohol Change, показало й протилежну тенденцію. 37% учасників заявили, що вживають заходів із самоконтролю: або випивають рідше, або взагалі утримуються від вживання алкоголю.

"Для деяких людей пандемія прибрала фактори, які раніше заважали їм зайнятися собою, - каже Джем Тіммонс, алкозалежний у минулому, а нині - спеціаліст-нарколог з Північної Англії. - Вони й раніше намагалися, але для певного типу особистостей умови локдауну виявилися просто ідеальними".

На чолі "антиалкогольної революції" йде молодь.

Молоді та тверезі

Термін "зацікавлені тверезістю" у 2018 році придумала американська письменниця Рубі Воррінгтон, авторка книги про те, як змінюються наші відносини з алкоголем.

Мілленіалів - зазвичай, так називають людей, які народилися у 1981-1996 роках, - заведено вважати менш "спраглими" до алкоголю, ніж попередні покоління. А "покоління Z", яке йде за ними, або "зумерів", це стосується ще більшою мірою.

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Вчені з Каліфорнійського університету з 1976 по 2016 рік шляхом опитувань вивчали поведінку восьми мільйонів американських підлітків і з'ясували, що "зумери" набагато рідше пробували алкоголь до повноліття, ніж їхні попередники.

"20 років тому той, хто вів здоровий спосіб життя, виглядав дивно. Тепер це круто. Суспільство стало більш свідомим, і виправдовувати вживання алкоголю стає все складніше", - вважає фахівець з алкогольної індустрії з дослідницької компанії Mintel Джонні Форсайт.

"Покоління Z, можливо, найздоровіше в історії. Воно змінить алкогольну індустрію", - додав він.

Тверезість у соцмережах

Після виходу книги Рубі Воррінгтон в інтернеті один за одним стали з'являтися проповідники тверезості - такі як Келлі Фітцджеральд, яка в інстаграмі відома під ніком "Твереза сеньйорита".

"Нинішня пандемія, змусивши людей сидіти вдома, зруйнувала звичні моделі соціального спілкування, пов'язані зі вживанням спиртного. Я думаю, багато хто відчув себе на роздоріжжі й постав перед питанням, чи нормальним є їхній рівень споживання алкоголю", - каже вона.

Автор фото, Courtesy of Kelly Fitzgerald Підпис до фото, "Твереза сеньйорита" Келлі Фітцджеральд

Лі Менго, який у соцмережах відомий під ніком "Тверезий хлопець", зазначає, що його завжди дратувала поширена думка "Тверезі люди - нудні люди".

"На це я відповідаю, що людина, яка не п'є, може після вечірнього виходу в люди поїхати додому за кермом своєї автівки, а не топтатися в черзі за таксі разом із купою п'яних, які мало не кидаються битися, коли під'їжджає чергова машина".

27-річна журналістка Міллі Гуч, яка в інстаграмі веде групу "Спільнота тверезих дівчат", також зауважує позитивний, на її погляд, ефект локдауну.

"Пандемія створила певні проблеми для боротьби за тверезість - наприклад, відсутність підтримки однодумців і стан тривоги, які штовхають людей пити більше, - каже вона. - Але чимало учасниць нашої групи твердять, що не пити під час епідемії стало легше - менше спокус, менше свят, менше тиску з боку людей навколо".

"Ноло" і "моктель"

Новим словом "ноло" називають безалкогольні та слабоалкогольні напої, продажі яких на тлі епідемії зросли.

Пол Метью, британський біолог і за сумісництвом власник бару, винайшов безалкогольний аперитив, який продавав барам і ресторанам.

Коли почалася пандемія, і заклади позакривалися, він почав пропонувати свій ексклюзивний товар клієнтам напряму. Незабаром його завалили замовленням - продажі зросли у понад 40 разів.

"Раніше ми збували пару сотень пляшок на місяць, а тепер вони продаються тисячами. Ми такого не очікували", - розповідає він.

Оприлюднена у серпні доповідь аналітичної компанії Aeresearch/Market Study прогнозує зростання ринку безалкогольного пива в одній лише Європі до 6 мільярдів доларів вже до 2024 року.

"Зростання стурбованості людей своїм здоров'ям змінює вподобання щодо напоїв", - йдеться в доповіді.

Звісно, 6 мільярдів - це крапля в морі у порівнянні зі світовим ринком алкоголю, який оцінюють у трильйон доларів на рік. Але навіть гіганти галузі проявляють все більший інтерес до безалкогольної продукції.

Бренд безалкогольного пива Heineken 0.0 вперше в історії стане головним спонсором Ліги Європи з футболу. Пивні компанії традиційно спонсорують головні світові спортивні змагання.

Дослідження, проведене на замовлення виробника рому Bacardi, показало у 2019 році 42-відсоткове зростання кількості запитів Google на слово "mocktail" - так називають безалкогольні коктейлі.

Сайт "Один рік без пива", який пропагує здоровий спосіб життя і дає поради про позбавлення від алкогольних звичок, повідомив про 30-відсоткове зростання постійних користувачів з березня. Наразі в спільності - 70 тисяч людей із 90 країн.

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Чи збережеться тенденція?

Тіна Родрігес боїться тих спокус, які виникнуть, коли її знову покличуть на вечірку, хоча більшість її друзів під час локдауну або кинули пити або стали пити менше.

"Сподіваюся, ми вже звикли до здорового способу життя", - каже вона.

Чи так це насправді? Чи залишаться з нами корисні звички, коли повернеться нормальне життя?

Експерти переконані, що це залежить не лише від сили волі. Менді Меннерс, співавтор нової книги "Люби себе тверезою: поради щодо життя без алкоголю для зайнятих мам", покладає відповідальність на індустрію розваг.

"Дуже важливо, щоб у барах і ресторанах обслуговували тих, хто не п'є, - каже вона. - Має бути вибір, аби всі могли сидіти за одним столом".

Є деякі ознаки того, що й інші покоління частково схиляються якщо не до абсолютної тверезості, то принаймні до більш свідомого споживання алкоголю. Більшості постійних відвідувачів сайту "Один рік без пива" - від 35 до 55 років, більшості нових членів спільноти - за 40.

Одна з них - Клер Бут, 56-річна працівниця благодійної організації з Нової Зеландії. Вона різко скоротила споживання алкоголю у січні цього року, коли з'явилися перші звістки про спалах коронавірусу.

"Я поставила собі за мету підготуватися й оздоровити свій організм", - каже вона.

Нова Зеландія пішла на карантин однією з перших у світі.

За останні пів року Клер Бут випивала всього тричі.

"Можливо, через те, що ми - покоління соцмереж, нас більше чути, - зауважує Міллі Гуч. - Але й серед старших поколінь є чудові люди, які несуть світло тверезості своїм ровесникам".

За останніми даними ВООЗ, людство ділиться на тих, хто п'є, і тих, хто ні, приблизно порівну. 43% жителів Землі, яким понад 15 років, вживають алкоголь, 44% ведуть тверезий спосіб життя. За два останні десятиліття кількість тих, хто вживає алкоголь, скоротилася на 5%.

З 2000 по 2016 рік споживання спиртного у світі зросло з 5,7 літра на рік на людину до 6,4 літра (в перерахунку на чистий алкоголь).

Вважається, що алкоголізм щороку викликає близько трьох мільйонів передчасних смертей, що приблизно втричі більше, ніж кількість жертв коронавірусу.