"Краще б хом'ячка привела": мережі про онучку Фокіна, яка влаштувала діда перемовником по Донбасу

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Маша Фокіна каже, що глава Офісу президента Андрій Єрмак - її близький друг

Колишня співачка та світська тусовщиця Маша Фокіна, онука експрем'єра 87-річного Вітольда Фокіна, зізналась, що це вона допомогла дідусю отримати посаду в тристоронній контактній групі у Мінську.

У програмі "Світське життя з Катериною Осадчою", вона розповіла, що з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком її пов'язують "теплі дружні стосунки".

"Ви знаєте я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим (переговорами щодо Донбасу - ред.)", - повідомила Фокіна.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Експрем'єр Вітольд Фокін (по центру) кілька місяців тому раптово повернувся в українську політику

Жінка також додала, що "Андрюші як раз теж потрібна була допомога".

На ці слова телеведуча Катерина Осадча зауважила, що "онука зробила дідуся знову політиком" і що, далеко не всі називають главу Офісу президента "Андрюша".

Фокіна пояснила, що Андрій Єрмак - це "людина з її дитинства", вони знайомі з її 18 років і постійно бачаться.

"Це людина з мого дитинства, тому в нас інші стосунки. Звісно це Андрій Борисович. У дідуся завжди були амбіції - він сірий кардинал, він завжди за камерою, не любить інтерв'ю і пресу, але вони порозумілися з Андрієм Борисовичем, як вони змогли б закінчити цю війну", - уточнила Фокіна.

У соцмережах зізнання Фокіної викликало бурхливе обговорення. Здебільшого користувачі обурені тим, як саме влада відбирає кадри для таких відповідальних посад.

"Люди в шоу-бізнес потрапляють в такий спосіб, в який у нас стають заступником керівника української делегації на переговорах у Мінську для того, щоб зупинити війну", - іронізує в Facebook журналіст Михайло Ткач.

"В нормальних країнах за таке, як мінімум, з тріском виганяють в той же день. А взагалі і перевищення службових впаять можуть", - обурюється користувачка під ніком Ан Жюлак.

"Тепер я вже точно бачила все - світська тусовщиця привела діда, щоб його взяли в ТКГ. Ну добре хоч діда, а не хом'ячка", - обурюється Тетяна Ніколаєнко.

"Та може краще б хом'ячка привела", - жартує у відповідь користувач Назар Чорний.

"Єрмак старший за Фокіну на 15 років. Дружба, звичайно, поняття широке, але не думаю, що настільки, - зазначає користувачка Анна Левицька. - Цікаво, які у них були спільні інтереси з такою різницею? Невже разом пасочки ліпили в пісочниці?".

"Ті президенти, у яких немає кумів і армійських друзів, призначають на посади дєдушек подружек дєтства своїх завхозів", - жартує Олександр Черненко.

"Онука Фокіна після знайомства з Єрмаком пристроїла діда в ТСК, хом'ячка в Держрезерв, люстру в Центренерго, а болонку в Мінвет (Міністерство ветеранів - ред.). Тому що обидва не в курсі, що воно не ветеринарне", - жартує Денис Бігус.

"У Фокіна програма максимум була, щоб онуки в старості йому стакан води принесли хоча б. А тут онучка йому принесла посаду в ТСК. Джекпот", - пише Антон Ходза.