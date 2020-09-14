Чи здадуть Білорусь Росії? Західна преса про переговори Лукашенка та Путіна

Автор фото, Getty Images

Перша особиста зустріч Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним після початку масштабних протестів стане серйозним викликом для білоруського президента, попереджає західна преса.

Англомовні видання пишуть, що опозиція побоюється за незалежність Білорусі, адже за підтримку Кремля Лукашенку доведеться платити.

І цілком можливо, що ціною стане та сама "поглиблена інтеграція", якої білоруський лідер намагався уникнути протягом останніх кількох років.

Зараз, однак, варіантів у Лукашенка небагато, і його політична доля майже повністю залежить від допомоги Москви, наголошують газети.

Втім Росії теж важливо зробити правильний вибір, адже підтримкою "непопулярного лідера" Кремль ризикує втратити довіру білорусів, які в цілому досить прихильно ставляться до своїх східних сусідів, кажуть оглядачі.

Протестувальники занепокоєні

Автор фото, Getty Images

За словами американської New York Times, масштаб "Маршу героїв" у неділю перекреслив надію Лукашенка покінчити з протестами напередодні довгоочікуваної зустрічі з російським колегою.

Щоправда, самі протестувальники також спостерігатимуть за переговорами в Сочі з занепокоєнням, каже газета. Хоча вони і прихильні до Росії в цілому, але побоюються, що президент отримає від Кремля політичну та економічну підтримку, а також карт-бланш на жорстокий і остаточний розгін демонстрантів.

"Я люблю Росію, ми близькі одне до одного, однак я не хочу бути громадянином Росії", - цитує газета одного з протестувальників.

Інші співрозмовники газети були ще обережніші в висловлюваннях, виступаючи категорично проти розриву відносин з Москвою: "Тільки незріла молодь вірить, що ми виживемо без Росії".

У ще одній статті про Білорусь New York Times доходить висновку, що протестувальники тепер протистоять не тільки своєму президенту, але ще й Кремлю, і це "найбільша перешкода", що стоїть перед опозиційним рухом.

Щоправда, як сподівається член Координаційної ради Іван Кравцов, підтримка Росії може залишитися лише на словах.

За його словами, Москва розуміє, що "лідер, який не має справжньої підтримки своєї країни, нічого не вартий".

Автор фото, Getty Images

Але як заявляє газеті колишній посол Великої Британії в Білорусі Найджел Гулд-Девіс, в руках Лукашенка все ще є козирі, адже повалення авторитарного лідера через мирні протести - сценарій, якого в Кремлі всіляко намагатимуться уникнути, аби це не стало прикладом для росіян.

Допомога на умовах Москви

За словами британської Financial Times, опозиція побоюється, що платити за домовленості між Лукашенком і Кремлем доведеться суверенітетом Білорусі.

"Кремль давно намагається поглибити відносини з Мінськом через домовленість про "союзну державу", яка існувала здебільшого лише на папері 20 років, але може привести до єдиної валюти та єдиного центробанку і закріпити економічну залежність Білорусі від Росії", - наголошує видання.

Останні роки, нагадує газета, Лукашенко намагався протистояти таким братським обіймам, але протести змусили його змінити підхід.

Автор фото, Getty Images

Втім, відносини між двома президентами все ще далекі від ідеальних, тож білоруський президент активно вдається до "братської" та "антизахідної" риторики, щоб виставити себе єдиним вірним союзником Москви в Європі, констатує Financial Times.

На думку британської The Times, у Лукашенка залишилося мало варіантів дій, тому будь-яка допомога надходитиме на умовах Москви.

"Підганяти Путіна проханнями про втручання - його головна стратегія виживання. На цьому триматимуться його переговори в Москві. Піднімаючи галас щодо стратегічної військової та економічної загрози для Росії, він стверджує, що НАТО планує оточити його країну, скинути уряд, спровокувати народне повстання, ввести війська і перетворити Білорусь на плацдарм проти Росії", - пояснює видання.

Британська Guardian зазначає, що масштаб протестів ставить Лукашенка в незручне становище перед зустріччю з Путіним, на якій обом сторонам доведеться обережно балансувати.

"Лукашенко хоче допомоги Путіна, але наголошує, що не хоче здавати суверенітет країни. Путін, тим часом, давно вважає Лукашенка дратівним та ненадійним партнером, але він все ж таки вирішив його підтримати, принаймні, зараз", - описує ситуацію видання.

Але підтримувати непопулярного лідера - це також ризик, наголошує газета.

"Опозиціонери пояснюють, що їхній конфлікт - не з Москвою, а з президентом, якого вони вважають нелегітимним і чия жорстока тактика багатьох від нього відвернула", - зазначає Guardian.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

Пропустити YouTube допис, 1 Підпис до відео, Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець YouTube допису, 1