Як хвороба та дідусь-хімік надихнули на великий бізнес

Автор фото, Rob Northway Підпис до фото, Джулз Міллер почала досліджувати дієтичні добавки разом зі своїм дідом

Проєкт BBC The Boss розповідає історії бізнес-лідерів з усього світу. Цього разу ми поспілкувалися з Джулз Міллер, засновницею фірми з виробництва дієтичних добавок The Nue Co.

Джулз Міллер каже, що вона була настільки хвора, що у неї навіть почалась внутрішня кровотеча.

"Я була виснажена, у мене було здуття, я не могла жити нормальним життям. Тоді я почала думати про їжу, оздоровлення та добавки".

Це було ще у 2015 році, й життя 30-річної Джулз у Лондоні було сповнене стресів. Їй поставили діагноз: синдром подразненого кишківника (СПК).

Вона почала вживати добавки, щоб полегшити свій стан, але нічого не допомагало. Від деяких пігулок їй навіть ставало гірше, і її насторожувало, що більшість таблеток, які вона приймала, мали багато різних наповнювачів.

Автор фото, The Nue Co Підпис до фото, Перший продукт Nue був спрямований на полегшення синдрому подразненого кишківника

На цьому етапі у багатьох з нас у її становищі, можливо, почалися б депресія, тривожність чи гнів, але Джулз мала таємну зброю - її дідусь був хіміком Кембриджського університету. Тож зі своїм дідом - покійним професором Джорджем Міллером - вона почала досліджувати рецептури дієтичних добавок та інгредієнти.

"Це було прозрінням, - каже Джулз. - Були бренди, які мали допомагати, але містили інгредієнти, які викликають інші симптоми - і це клінічно доведено".

Ця робота з дідусем надихнула Джулз розпочати власну справу з виготовлення натуральних добавок. І в 2017 році вона започаткувала Nue. Сьогодні бізнес має річний прибуток 7 млн доларів. Джулз каже, що цього року продажі зросли в шість разів порівняно з 2019 роком - на її думку, тому, що більше людей стали перейматися своїм здоров'ям через пандемію коронавірусу.

Джулз - напів колумбійка, вона народилась у цій південноамериканській країні. Її рідна мова - іспанська. У сім років вона разом із батьками переїхала до Лондона.

Автор фото, The Nue Co Підпис до фото, Компанія переважно торгує онлайн, але тепер має магазин у Нью-Йорку

Після школи вона вивчала філософію в Бірмінгемському університеті, а потім працювала у сфері реклами в Лондоні. До запуску Nue вона була керівницею відділу розвитку бізнесу вегетаріанської харчової фірми Detox Kitchen.

Озираючись на ті часи, коли вона заснувала Nue, Джулз каже, що вона була безстрашною.

"Я думаю, що якби я розпочала інший бізнес зараз, у мене не було б такої упевненості, як тоді, - каже вона. - Я була такою зухвалою. Я зробила список речей, яких я не знала, та людей, які могли дати мені відповідь, і почала слати їм електронні листи".

Двоє людей, з якими вона зв'язалася, - Наталі Массене, засновниця модного магазину Net-a-Porter, та Гарві Спевак, бос американської фітнес-фірми Equinox. На щастя для Джулз, відповіли обидвоє, і так вона отримала своїх двох перших менторів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чи потрібні більшості людей вітаміни та добавки?

Перший продукт Nue називався Debloat - добавка для полегшення симптомів СПК, яка допомогла самій Джулз. За ним послідували інші - зокрема, вітаміни, а нещодавно і крем для шкіри.

Компанія спочатку базувалася в Кембриджі, але через рік переїхала до Нью-Йорка. За словами Джулз - тому, що США є найбільшим ринком харчових добавок.

"Близько 80% американців вживають вітаміни або інші добавки, а британці менш схильні до цього", - каже вона.

У всьому світі сектор харчових добавок зараз переживає підйом, і в торішньому звіті зазначається, що до 2026 року очікують зростання річного обсягу продажів до 210 млрд дол.

Компанія Nue розпочала свою діяльність у 2017 році з онлайн-продажів, однак зараз її продукцію можна знайти у багатьох роздрібних магазинах, а також вона має власний магазин у Нью-Йорку.

Автор фото, The Nue Co Підпис до фото, Торік фірма провела кампанію з підвищення обізнаності про проблеми психічного здоров'я

Зараз компанія має фінансування у 11,5 млн доларів, зокрема від гіганта споживчих товарів Unilever, але Джулз та її чоловік Чарлі Гауер залишаються найбільшими акціонерами. Він також обіймає посаду головного операційного директора, тоді як Джулз є виконавчим директором.

Керолайн Пейтон, британська дієтологиня, вважає позитивним, що компанія відверто говорить про склад своїх продуктів.

"Мало хто розуміє, що входить до складу добавок, окрім поживних інгредієнтів, які люди шукають, - каже вона. - Відкритість щодо цього - гарний знак у цій галузі. Завжди буде ринок дешевших товарів, але деякі люди згодні платити трохи більше за відсутність домішок".

Але наскільки необхідні дієтичні добавки? Британська Національна служба охорони здоров'я радить вживати вітамін D, якщо ви мало буваєте на сонці.

І все ж більшість інших вітамінів та мінералів потрапляють до організму при повноцінному харчуванні, чи не так?

"Загалом збалансоване та різноманітне харчування має забезпечувати достатню кількість необхідних нам вітамінів, мінералів та інших поживних речовин, а також таких важливих дієтичних компонентів, як клітковина та природні біоактивні сполуки, такі як поліфеноли, без потреби у добавках. І добавки не мають використовуватися як заміна здорового харчування",- каже речниця Британського фонду харчування.

"Хоча є деякі випадки, коли добавки рекомендовані - наприклад, прийом добавки фолієвої кислоти під час зачаття та на початку вагітності", - додає вона.

Джулз каже, що вся річ у тім, щоб з'ясувати, які добавки вам підходять.

Торік Nue також проводила кампанію із закликом звертати увагу на психічне здоров'я.

"Ми хочемо, щоб люди слухали своє тіло, адже у кожного, як і у мене, свій осоистий шлях", - говорить Джулз.