Вибори і коронавірус. Які будуть правила голосування на карантині
Уряд затвердив правила, за якими фізично має відбутись голосування і підрахунок голосів на місцевих виборах в умовах карантинних обмежень.
Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року, коли, як прогнозують експерти, може бути дуже складна ситуація з кількістю хворих на COVID-19.
Наразі офіційна позиція влади - вибори через пандемію не переносять, хоча з різким збільшенням хворих такий варіант не виключають.
Співрозмовники ВВС News Україна в уряді прогнозували, що дотримання усіх карантинних заходів суттєво збільшить бюджет проведення виборів. І що ці гроші буде складно знайти.
Маски та санітайзери
На вході до виборчої дільниці у людей будуть питати, чи мають вони симптоми хвороби.
Спеціальні працівники на вході мірятимуть температуру виборцям.
Кожна виборча комісія має встановити на вході антисептики для рук.
Усі виборці мають бути у масці, але на прохання члена комісії треба тимчасово зняти її для встановлення особи.
У приміщенні дільниці усі мають носити засоби захисту.
Брати із собою дітей не рекомендують, але прямої заборони немає.
Приміщення дільниці мають розмітити так, щоб кожен міг спокійно орієнтуватись і дотримуватись дистанції в один метр.
У приміщенні виборчої комісії має бути одночасно не більше трьох людей у розрахунку на один стіл видачі бюлетенів. Якщо таких столів п'ять, то охоронці не мають пускати понад 15 людей одночасно.
Члени комісій мають сидіти не ближче одного метра один до одного й за можливості ставити між собою прозорі екрани.
На цих виборах ручок у кабінках для голосування не буде - треба брати свою.
Самоізоляція та хворі
Виборці, які перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома.
Члени комісії, які приїдуть до таких виборців, мають носити маску, рукавички та захисний щиток.
І змінювати та утилізувати ці засоби захисту після кожного візиту до виборця.
Раніше багато експертів застерігали, що у разі виявлення хворого в комісії, всі її члени мають йти на самоізоляцію. Так можна зірвати вибори на окремих дільницях.
Але уряд рекомендував, що у разі виявлення COVID-19 в одного члена, вся комісія не іде на самоізоляцію. У разі, якщо немає симптомів респіраторної хвороби, інші члени мають і далі працювати.
На самоізоляцію будуть направляти тільки тих членів, які мали контакт із хворим без засобів захисту.
ПЛР-тести рекомендують робити не всім членам комісій, а тільки тим, які будуть у спеціальних дільницях у лікарнях та СІЗО. Це їм рекомендують зробити на три доби до виборів.
Те саме стосується поліцейських та офіційних спостерігачів.