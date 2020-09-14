Вибори і коронавірус. Які будуть правила голосування на карантині

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Польщі навесні провели президентські вибори з дотриманням заходів індивідуального захисту

Уряд затвердив правила, за якими фізично має відбутись голосування і підрахунок голосів на місцевих виборах в умовах карантинних обмежень.

Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року, коли, як прогнозують експерти, може бути дуже складна ситуація з кількістю хворих на COVID-19.

Наразі офіційна позиція влади - вибори через пандемію не переносять, хоча з різким збільшенням хворих такий варіант не виключають.

Співрозмовники ВВС News Україна в уряді прогнозували, що дотримання усіх карантинних заходів суттєво збільшить бюджет проведення виборів. І що ці гроші буде складно знайти.

Маски та санітайзери

На вході до виборчої дільниці у людей будуть питати, чи мають вони симптоми хвороби.

Спеціальні працівники на вході мірятимуть температуру виборцям.

Кожна виборча комісія має встановити на вході антисептики для рук.

Усі виборці мають бути у масці, але на прохання члена комісії треба тимчасово зняти її для встановлення особи.

У приміщенні дільниці усі мають носити засоби захисту.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Члени комісій мають дотримуватись метрової дистанції

Брати із собою дітей не рекомендують, але прямої заборони немає.

Приміщення дільниці мають розмітити так, щоб кожен міг спокійно орієнтуватись і дотримуватись дистанції в один метр.

У приміщенні виборчої комісії має бути одночасно не більше трьох людей у розрахунку на один стіл видачі бюлетенів. Якщо таких столів п'ять, то охоронці не мають пускати понад 15 людей одночасно.

Члени комісій мають сидіти не ближче одного метра один до одного й за можливості ставити між собою прозорі екрани.

На цих виборах ручок у кабінках для голосування не буде - треба брати свою.

Самоізоляція та хворі

Виборці, які перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома.

Члени комісії, які приїдуть до таких виборців, мають носити маску, рукавички та захисний щиток.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Члени комісій мають ходити до виборців, які подадуть заяву на голосування вдома. Навіть у разі самоізоляції через коронавірус

І змінювати та утилізувати ці засоби захисту після кожного візиту до виборця.

Раніше багато експертів застерігали, що у разі виявлення хворого в комісії, всі її члени мають йти на самоізоляцію. Так можна зірвати вибори на окремих дільницях.

Але уряд рекомендував, що у разі виявлення COVID-19 в одного члена, вся комісія не іде на самоізоляцію. У разі, якщо немає симптомів респіраторної хвороби, інші члени мають і далі працювати.

На самоізоляцію будуть направляти тільки тих членів, які мали контакт із хворим без засобів захисту.

ПЛР-тести рекомендують робити не всім членам комісій, а тільки тим, які будуть у спеціальних дільницях у лікарнях та СІЗО. Це їм рекомендують зробити на три доби до виборів.

Те саме стосується поліцейських та офіційних спостерігачів.