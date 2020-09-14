Кит заплив у річку з крокодилами. Для нього розгортають рятувальну операцію

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Горбаті кити часто проводять літо біля берегів Австралії, перш ніж повернутись до Антарктиди

Австралійська влада намагається врятувати горбатого кита, який випадково заплив в річку на півночі країни, де живуть найбільші у світі крокодили.

Експерти вважають, що кити, як зазвичай, мігрували морськими територіями, але згодом "збилися з курсу" та потрапили в річку, заселену крокодилами.

Два кити зуміли покинути небезпечну акваторію самостійно, але щонайменше один залишився в ріці на 30 км углиб континенту.

Це перший відомий випадок, коли кита знайшли на території крокодилів так далеко від моря.

Автор фото, NT GOVERNMENT Підпис до фото, Горбатого кита несподівано побачили у водах австралійської річки

Зважаючи, що довжина кита понад 16 метрів, крокодили наврядчи атакуватимуть його відразу.

Але це може стати реальним, якщо тварина запливе на мілководдя.

Як кити туди потрапили?

Минулого тижня люди помітили китів у ріці з красномовною назвою Східний алігатор, яка протікає через Національний парк Какаду. Це найбільший національний парк Австралії.

Місцеві мешканці були вражені, побачивши тварин, які запливли так далеко вглиб континенту від звичних морських глибин.

"Це те, чого ніколи раніше не бачили - не лише на півночі країни, але і загалом в Австралії. Це справді дуже незвично", - каже Керол Палмер, науковець з морських екосистем.

Автор фото, NT GOVERNMENT Підпис до фото, Тварина запливла на 30 км углиб континенту. Це перший такий випадок в Австралії

Експерти не мають однозначної відповіді, "чому ці кити обрали хибний напрямок", зазначила Палмер у коментарі Австралійській телерадіокомпанії.

Існує думка, що тварини прямували на південь до Антарктиди, але помилково увійшли в лиман, який відвів їх далі по течії в річкову систему.

Навесні кити мігрують у теплі води біля Австралії, щоб народити потомство, перш ніж повернутися назад до Антарктиди.

Це небезпечно?

Хоча річка кишить гребенястими крокодилами - найбільшими представниками свого виду - експерти не очікують конфронтації з китами.

Небезпека настане, якщо кит потрапить на мілину ближче до берегів, тоді "він стане легкою поживою" для крокодилів, пояснила Палмер ABC.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гребенясті крокодили - найбільші крокодили на планеті. Вони можуть сягати 6-7 метрів у довжину

"Ми жодним чином не зможемо зняти 12-16-метрового горбатого кита з піщаної смуги, і це потенційно може стати нагодою, коли крокодили підуть в атаку", - каже науковиця.

Що робить влада, щоб допомогти

Щоб розчистити киту шлях до океану, на річці тимчасово заборонили використовувати човни.

Спершу сподівались, що кит випливе в море самостійно, але він залишився в районі найглибшої ділянки - приблизно в 20 км від моря.

Тож зараз чиновники розглядають інші варіанти. За словами Палмер, для цього можуть використати "гучні звуки" з сусідніх катерів або записи криків горбатих китів.

"Це складно на кожному етапі, але всі намагаються зробити все, щоб вирішити ситуацію", - сказала вона.