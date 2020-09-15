Маша Фокіна: як тусовщиця і співачка опинилася в центрі політичного скандалу

Автор фото, Instagram Masha Fokina Підпис до фото, Вітольд Фокін начебто отримав нову посаду саме завдяки онуці

Світська тусовщиця Маша Фокіна несподівано увірвалася в українську політику. Саме вона начебто пролобіювала призначення свого дідуся, 87-річного експрем'єра Вітольда Фокіна переговорником щодо Донбасу. Розповідаємо головні факти про людину, яка дає поради керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Марія Фокіна народилася 1986 року в родині радянської партійної еліти. Її дідусь Вітольд Фокін обіймав керівні посади спершу в Українській РСР, а згодом став першим прем'єр-міністром вже у незалежній Україні.

Щоправда, керував урядом він ненадовго - лише до жовтня 1992 року.

Відтоді він зник з великої української політики аж до 2020 року, коли раптово його призначили заступником керівника української делегації у тристоронній контактній групі у Мінську, яка займається врегулювання конфлікту на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський пояснював це рішення тим, що Фокін - родом з Донбасу, тож він буде голосом "проукраїнського Донбасу" на переговорах.

Втім, 13 вересня у програмі "Світське життя з Катериною Осадчою" онучка Фокіна зробила несподіване зізнання. За її словами, саме вона познайомила свого дідуся з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, з яким її начебто пов'язує давня дружба.

Важке дитинство, країна Пізанія та інші пригоди молодої зірки

Попри належність до державної еліти, своє минуле Маша Фокіна неодноразово критикувала.

У своїх інтерв'ю Маша Фокіна згадувала, що її весь час супроводжував охоронець, а дитинство пройшло за зачиненими дверми.

"Коли всі мої друзі гуляли, я сиділа на дачі. Я сиділа в Конча-Заспі, дивлячись в екран", - скаржилась вона в інтерв'ю "Українським сенсаціям" у 2019 році.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Маша Фокіна полюбляє модні покази та сама заснувала власний бренд одягу

Фокіна навчалася в елітному столичному ліцеї "Лідер" на Печерську. Але і там як онучці експрем'єра їй було важко.

"Мене не дуже любили вчителі з єдиної причини - я була з політичної родини. Вони не вважали, що я можу щось знати, вони завжди думали, що за мене все порішають або занесуть гроші. Мені було набагато важче ніж дітям зі звичайних сімей. До мене були більші вимоги", - переконувала Фокіна у тому ж інтерв'ю.

Згодом Фокіна стала зіркою вірусного відео, коли телеведучий Олексій Дурнєв у 2012 році запитував у акторів та співаків на камеру найпростіші питання зі шкільної програми.

Співачка не змогла відповісти, в якій країні розташована Пізанська вежа (Піза, Італія).

"Я не знаю, в Пізатнії? В Пізанії?", - спробувала вгадати Фокіна.

Діаманти, сумочки та Кобзон

У 17-річному віці Маша Фокіна розпочала музичну кар'єру. Вона відразу ж записала спільне відео "Ночью" з гуртом "4 королі".

Чотири роки по тому, у 2007 році, виходить її перший альбом "Гордая", а згодом провокативні кліпи "Свободен, парниша" та "Супер Маша".

Над кліпами співачки працювали найвідоміші майстри українського шоу-бізнесу - Алан Бадоєв, Ольга Навроцька.

Фокіна полюбляє ефектні, підкреслено сексуальні образи, відверте вбрання та фотосесії, а також гучні вечірки.

У Instagram та інтерв'ю вона хизується дорогими подарунками та брендовими речами.

"Мені подарували тисячу і одну троянду, каблучку в три карати, та я її загубила. Я люблю якісне взуття і обожнюю сумочки, на сумку можу витратити десь 5 тис. доларів", - розповідала вона в інтерв'ю у 2019 році.

Водночас Фокіна підкреслює, що не бере грошей в дідуся. І взагалі - всього досягла сама.

"Почала заробляти в 17 років, один виступ - 5 тис. доларів. У мене було три виступи на тиждень. За 15 тис. доларів на тиждень я почувала себе прекрасно", - розповідала молода зірка.

Щоправда, сама ж Фокіна зізнавалася, що свого часу дідусь познайомив її з тепер уже покійним російським співаком Йосипом Кобзоном, який пообіцяв просувати онучку Вітольда Фокіна на російському ринку.

"В цій чудовій дівчині є все, щоб сподобатись численній аудиторії: приємний голос, розумні очі, - розповідав Кобзон Комсомольській правді в 2007 році. - Було б несправедливо не показати таку перлину російським глядачам і слухачам".

Заокеанське життя та політичний скандал

Втім, з російською кар'єрою у Маші Фокіної не склалося, та й останній музичний кліп у Фокіної виходив ще три роки тому.

Зате у 2018 році вона вийшла заміж за бізнесмена Геннадія Шпілера та поїхала з ним до США, тепер у пари є маленький син Гебріел.

У червні подружжя скаржилося, що через карантин застрягло в Україні, а вже в серпні Вітольд Фокін отримав посаду в ТГК в Мінську.

"Ви знаєте я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим (переговорами щодо Донбасу - ред.)", - повідомила Фокіна "Світському життю".

Підпис до фото, У соцмережах публікують спільні фото Маші Фокіної та Андрія Єрмака

Співачка додала, що "у дідуся завжди були амбіції", а "Андрюші як раз теж потрібна була допомога".

Коли ведуча зауважила, що далеко не всі в країні називають керівника Офісу президента "Андрюша", Фокіна заперечила, що він - "людина з її дитинства", з якою у неї "теплі дружні стосунки".

Користувачі у соцмережах розкритикували таку кадрову політику в Офісі президента. Вони також зауважують, що така "дружба з дитинства" виглядає дивною, зважаючи, що у Фокіної та Єрмака 15-річна різниця у віці.

Андрій Єрмак заяви Маші Фокіної не коментував, а її дідусь Вітольд Фокін заявив, що його познайомили з Єрмаком "настільки давно", що він цього знайомства не пам'ятає".

"Це було кілька років тому. Вона (онучка - Ред.) досить часто приїжджає до мене з друзями своїми. Як правило, це симпатичні цікаві люди. Не можу пригадати, коли саме вона приїжджала з цим паном. Може, це було рік тому, може, більше", - повідомив Фокін виданню "Гордон".

Втім, Фокін підкреслив, що це було задовго до запрошення працювати в переговорній групі по Донбасу.