Ціль - Венера. Якими будуть нові космічні перегони

Автор фото, Rocket Lab Підпис до фото, Фото Землі з корабля Rocket Lab Photon. Він полетить на Венеру в 2023 році

Нещодавнє відкриття астрономів про можливість існування на Венері найпростішого життя дає поштовх планам полетіти на планету.

Ми не знаємо, чи є виявлений у венеріанській атмосфері за допомогою потужного телескопа газ фосфін продуктом життєдіяльності бактерій, чи має він неорганічне походження. Поки ні про що не можна говорити з упевненістю. І єдиний спосіб перевірити припущення - доправити на Венеру прилади для досліджень.

Зараз єдиним земним апаратом навіть не на самій Венері, а на її орбіті є японський зонд "Акацукі". Але його запустили задовго до відкриття фосфіну, і він не може відповісти на пов'язані з ним запитання.

Необхідно провести ретельні дослідження. І першу технічну можливість пропонує американська приватна космічна компанія Rocket Lab.

Нещодавно цей стартап змусив про себе говорити, запустивши з мису Махія на Північному острові Нової Зеландії створену ним невелику ракету-носій "Електрон".

Голова Rocket Lab Пітер Бек особливо захоплюється Венерою і вже оголосив, що планує доправити туди космічний апарат в 2023 році. Він каже, що компанії під силу самостійно профінансувати проєкт і побудувати космічний апарат.

Rocket Lab вже створила модуль "Фотон", що запускається за допомогою носія "Електрон".

Він призначений для доставки та розміщення на необхідних навколоземних орбітах супутників різного призначення. Але модуль має більші можливості й цілком здатен доставити дослідницький апарат і на іншу планету, а також сам нести деякі прилади.

Автор фото, ESA Підпис до фото, Пітер Бек вважає, що Венері дослідники приділяють недостатньо уваги

Пітер Бек планує скинути з орбіти на Венеру зонд вагою 37 кг. Пролітаючи через венеріанську атмосферу, він передаватиме зібрані дані по радіо на "Фотон", а той, своєю чергою, на Землю.

"Звучить не так вже й дивовижно, але насправді 37 кілограмів - це сила-силенна приладів, особливо якщо ви наперед знаєте, що шукаєте і хочете виміряти", - сказав Бек ВВС.

"Венера останнім часом була обділена нашою любов'ю. Я вважаю, що 2023 рік - шанс це виправити. Уряди не вміють діяти швидко, а приватне підприємство вміє. Ми здатні полетіти туди за невеликі гроші, повторити це багато разів, зробити кілька спроб, щоб переглянути отримані результати".

Автор фото, Rocket Lab Підпис до фото, "Фотон" компанії Rocket Lab - зонд у венеріанську атмосферу скинуть саме з нього

Дійсно, великі космічні агентства сповідують іншу філософію. Вони шукають досконалості, складності, найвищої точності - і в результаті їхні польоти коштують дорого і відбуваються рідко. Це питання компромісу між ціною і якістю.

Головний недолік атмосферного зонда від Rocket Lab полягає в тому, що він, падаючи крізь атмосферу Венери, лише дуже короткий час перебуватиме у прошарку на висоті 50-60 кілометрів, де виявили фосфін. Тому добре заміряти нічого не встигнеш.

Хотілося б мати пристрій, який здатен літати у венеріанських хмарах кілька тижнів або навіть місяців і детально досліджувати їх. Наприклад, повітряну кулю.

Такий проєкт, вочевидь, під силу лише великій компанії.

"Ми пропонували це Європейському космічному агентству в 2010 році, але без успіху", - розповідає доктор Колін Вілсон з Оксфордського університету, що працював на програму ЕКА з вивчення Венери в 2006-2014 роках.

"Цього року ми відродили цю ідею і тепер звернулися до НАСА. Плануємо відправити на Венеру повітряну кулю, яка досліджуватиме хмари два місяці з апаратурою, що спеціально націлена на пошук біологічного матеріалу".

Задум виглядає як фантастика. Але у 1980-ті роки СРСР вже запускав у венеріанську атмосферу повітряні кулі в рамках проєкту "Вега". Щоправда, вони протрималися лише кілька днів.

Автор фото, Tibor Balint Підпис до фото, НАСА також придивлялася до концепції польоту на кулі

Проблема в тому, що якщо НАСА або ЕКА схвалять проєкт просто зараз, то повітряна куля полетить лише у 2030-х роках - інакше вони не працюють. Менш складні концепції можна реалізувати в кінці десятиліття. Це повертає нас до підходу Rocket Lab - якщо ми хочемо швидких результатів.

Керівник групи дослідників, що виявила в атмосфері Венери фосфін, професор Джейн Грівз з Кардіффського університету, сподівається, що людство знайде новаторські способи доставити туди наукові зонди.

"Гадаю, ми зуміємо відправити на Венеру хоч маленький апарат. Можливо, його скине судно, що прямує, скажімо, до Сонця. Нехай це буде крихітний пристрій на мікрочипах, головне - отримати хоч якісь нові дані".

"Зателефонуйте мені, - відповідає Пітер Бек. - Охочі приєднатися до нас, приєднуйтесь. Але пам'ятайте: потяг вже відходить!"