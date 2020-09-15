Венедіктова проти НАБУ: чи покривають прокурори корупцію "Слуги народу" Юрченка

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ірина Венедіктова поки що не бачить достатньо доказів для притягнення депутата до відповідальності

В Україні набирає обертів скандал навколо можливих корупційних дій, які нібито міг вчинити народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Юрченко.

Кілька днів тому у ЗМІ з'явилась інформація, що НАБУ затримала помічника народного депутата, який нібито за дорученням Юрченка взяв перший транш хабаря у розмірі 13 тисяч доларів.

Гроші мали піти за подання поправок до законодавства, яке стосується утилізації побутових відходів.

Після того, як скандал став публічним, Верховна Рада 15 вересня викликала для звіту генпрокурорку Ірину Венедіктову. Оливи до вогню додавали повідомлення журналістів, що нібито керівники країни намагаються завадити розслідуванню і притягненню депутата до відповідальності.

Попри те, що парламент формально зняв недоторканність з депутатів, без особистого рішення генпрокурора цього не може статись.

Сама Ірина Венедіктова донедавна була однією з найвідоміших депутаток від партії "Слуга народу".

Пані Венедіктова у Верховній Раді заявила, що їй не надали достатніх доказів вини депутата, а НАБУ у відповідь заперечило слова генпрокурорки та закликало її підписати підозру.

Автор фото, НАБУ Підпис до фото, Кадр з оперативного відео, на якому агент НАБУ передає хабар

Бюро оприлюднило 20-хвилинне відео, в якому описані всі етапи можливих корупційних дій депутата.

З позиції НАБУ стало зрозуміло, що отримання хабаря помічником Юрченко і вся ця історія - операція агента антикорупційного бюро.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже заявив, що Олександр Юрченко на час скандалу стане позафракційним.

15 вересня Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід помічнику депутата і може підтвердити чи відкинути докази НАБУ.

Версія Венедіктової

"В когось може скластись враження, що генпрокурор намагається когось захистити чи відбілити. Абсолютно ні", - запевнила генпрокурорка, коли почала говорити про історію з Юрченком.

Вона вперше офіційно назвала прізвище депутата, якого НАБУ підозрювало - пана Юрченка.

"Я можу назвати це прізвище, воно лунає - Юрченко. Це народний депутат, людина з особливим статусом. Я не дозволю необґрунтованих випадів до Верховної Ради", - одразу попередила пані Венедіктова.

І заявила, що в неї є сумніви щодо цієї справи, тому не може підписати підозру.

Для підписання підозри вона хоче мати всі об'єктивні відомості - час, місце та спосіб вчинення всіх незаконних дій.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Юрченко

Проте, за словами генпрокурорки, єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства.

Доведеної інформації про отримання хабаря у неї немає.

А тому і ставити питання про обвинувачення нардепа вона не може.

"Зараз без встановлення факту використання службового становища для отримання неправомірної вигоди, факту одержання вигоди, повідомити про вчинення такого злочину неможливо.

Матеріали, які мені надані, не містять таких відомостей", - резюмувала вона.

Хоча в кінці пані Венедіктова таки заявила: коли їй нададуть достатньо підстав підписати підозру, вона це зробить.

Відповідь НАБУ

Після виступу генпрокурорки у Раді свою позицію оприлюднило і НАБУ, фактично, заперечуючи слова Венедіктової.

НАБУ закликало підписати підозру, адже, на їхню думку, вони надали достатньо матеріалів щодо вини фігурантів.

У бюро заявили, що направили проєкт підозри, але через відсутність відповіді не можуть притягнути до відповідальності усіх учасників злочину.

Влітку бюро почало розслідувати інформацію про існування групи, яка використовує повноваження народних депутатів для отримання хабарів.

Для затримання учасників групи НАБУ розробило спецоперацію, в якій працював детектив "під прикриттям".

Детектив "під прикриттям" грав роль представника інвестора і запропонував учаснику групи посприяти змінам у законодавство щодо переробки сміття.

За версією НАБУ, учасники групи познайомили детектива з депутатом, який попросив надати через посередника 13 тисяч доларів.

"Ці гроші потрібні, щоб роздати плюшки всім учасникам схеми", - лунало на записах НАБУ пояснення, навіщо потрібні гроші.

Це була плата за внесення поправки, а ще 200 тисяч доларів мало піти на підкуп членів комітету, які б підтримали ініціативу.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Артем Ситник має працювати ще два роки, але після рішення КС про скасування указу про його призначення крісло директора НАБУ захиталось

В серпні детектив передав першу частину грошей - 13 тисяч.

Але далі справа не пішла - "за обставин, які зараз з'ясовує слідство, НАБУ припинило виконання спецзавдання".

Журналіст Юрій Бутусов, який один з перших повідомив про цю історію, раніше стверджував, що завершити спецоперацію завадив злив даних учасникам злочинної групи.

Ще 10 вересня детективи НАБУ прибули в офіс генпрокурора внести відомості про можливе вчиненням депутатом злочину до єдиного реєстру та підписати клопотання про проведення слідчих дій щодо нього.

Також детективи надали проєкт підозри, довідку про зібрані матеріали та матеріали провадження.

Але потім, як вважає НАБУ, в Офісі генпрокурора заявили, що не вбачають достатніх підстав для внесення відомостей про цю справу в ЄРДР.

Помічнику нардепа, який фізично отримував гроші, вже повідомили про підозру, а депутату цього зробити не можуть.

Хто такий Олександр Юрченко

Олександр Юрченко виграв мажоритарний округ у Києві в 2019 році від "Слуги народу".

Раніше він очолював районний у Києві осередок партії УКРОП, а в 2015 році балотувався до Київської міської ради.

Пан Юрченко народився в 1988 році у Києві. Перед обранням був громадським активістом, займався екологічними проєктами і боровся з незаконними забудовами.

У 2018 році був автором та відповідальним місцевої ініціативи за збереження Совських ставків та членом ініціативної групи щодо повернення місцевого самоврядування в столиці.

У кількох попередніх скликаннях Верховної Ради працював помічником депутатів від різних фракцій та груп.