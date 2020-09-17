Поганий рік для паломників. Не пощастило не тільки хасидам

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Цього року хадж до Мекки дозволили здійснити лише 10 тисячам паломників замість звичайних 2 млн

На кордоні України з Білоруссю скупчилася понад тисяча паломників-хасидів, які намагаються потрапити до Умані, аби відсвяткувати єврейський Новий рік - Рош га-Шан - поряд з могилою одного з засновників хасидизму ребе Нахмана.

Через поширення пандемії коронавірусу українська влада заборонила в'їзд іноземцям до 28 вересня, за винятком деяких категорій. Але паломники-хасиди до них не належать.

Ця ситуація не є унікальною для світу, адже низка інших країн цього року через пандемію обмежила традиційні заходи для паломників.

Хадж не для всіх

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У липні-серпні в Саудівській Аравії відбувся хадж - паломництво мусульман до Мекки. Хадж є одним з основних приписів ісламу, кожен мусульманин має здійснити його хоча б раз в житті, якщо йому дозволяє здоров'я і фінансове становище.

Зазвичай на хадж прибуває кілька мільйонів людей зі всього світу. Найбільшу кількість паломників зафіксували в 2012 році - понад 3 млн осіб. Щорічні доходи від хаджу складають близько 5-6 млрд доларів - до 10% ВВП королівства.

Проте через коронавірус Саудівська Аравія заборонила приїзд паломників з-за кордону - участь могли взяти лише мешканці Саудівської Аравії або іноземці, які вже перебували в країні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Робітники у Мецці розміщали вказівники, аби запобігти наближенню паломників один до одного

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спеціальне маркування на підлозі в мечеті визначало соціальну дистанцію

В підсумку здійснили хадж цього року лише 10 тисяч людей, вони мали дотримуватися соціальної дистанції і в них постійно вимірювали температуру.

У XIX столітті хадж кілька разів скасовували через спалахи епідемій.

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Станом на 16 вересня коронавірусом в Саудівській Аравії захворіли 327 тисяч людей, з них 4338 померли.

Пуста Фатіма

Португальське місто Фатіма - один з основних центрів паломництва для вірян католицької церкви. У 1917 році троє дітей з цієї місцевості повідомили, що до них неодноразово з'являлася Богородиця, яка виголошувала пророцтва про долю людства.

1930 року католицька церква визнала вірогідними ці твердження і дозволила паломництво до Фатіми. Там побудували величну Базиліку Фатімської Богородиці.

Двоє з трьох дітей, які заявили, що бачили Богородицю, померли під час епідемії "іспанки" у 1919-1920 роках. У 2017 році їх оголосили святими.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цього року у Фатімі у день появи Богородиці зібралися лише кілька десятків людей замість сотень тисяч, як було у попередні роки

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Паломництво до Фатіми до пандемії зазвичай відбувалося переважно у травні-жовтні. У 2017 році 9,4 млн паломників відвідали місто.

Найбільше паломників - сотні тисяч - збиралися у місті 13 травня - католицька церква вважає, що у цей день Богородиця вперше з'явилася дітям.

Цього року річницю появи Богородиці у Фатімі відвідала лише невелика кількість католицьких священників, монахів та паломників, які тримали в руках прапори різних країн. Причиною стала пандемія коронавірусу, через яку португальський уряд у березні закрив кордони країни і запровадив жорсткий карантин, хоча це і завдало удару по важливій для країни туристичній галузі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У попередні роки у день появи Богородиці у Фатімі збиралися сотні тисяч вірян

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Паломники у Фатімі у травні 2019 року

Недоступний Афон

На грецькому півострові Айон-Орос, найвищою вершиною якого є гора Афон, розташовані 20 чоловічих монастирів. Вони є центрами паломництва православних вірян з усього світу і складають автономну монастирську республіку, підпорядковану Константинопольському патріархату.

Перші монахи тут з'явилися ще у III-IV сторіччях, а у Х сторіччі вони почали будувати монастирі. Паломництво до монастирів поширилося ще за часів існування Османської імперії, а в останні десятиріччя стало популярним серед пострадянських політиків.

Жінкам вхід до монастирів заборонений.

У березні цього року Афон, як і інші популярні серед туристів і паломників місця у Греції, через пандемію закрили для відвідування, згідно з розпорядженням грецького уряду. Паломників, які перебували в той час на території Афону, зобов'язали негайно залишити монастирі.

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Вже з 1 червня паломництво відновили, обмеживши відвідування монастирів 15 людьми, скитів - 10 людьми.

Втім, православні паломники з низки країн, наприклад, України, Сербії, Молдови чи Росії, наразі не можуть відвідати Афон, оскільки Греція належить до Шенгенської зони, чиї кордони зачинили для негромадян ЄС ще у березні і досі не відкрили.

Уникають таких обмежень високопосадовці, які можуть здійснювати візити до Греції. Наприклад, у серпні Афон відвідав з візитом президент Молдови Ігор Додон, щоб помолитися про закінчення посухи в країні. У листопаді у Молдові мають відбутися президентські вибори.