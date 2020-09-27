"Деякі чоловіки бояться зі мною їхати" - як працює водійка таксі

Підпис до фото, Євгенія за освітою - економіст-кібернетик.

Євгенія вивчала економічну кібернетику в університеті, працювала у сфері інтернет забезпечення, але ось уже майже два роки обіймає посаду су-шефа в одному з київських ресторанів.

З оголошенням карантину її місце роботи закрили, і довелося опановувати нову професію - водійки таксі.

"Дівчина? В таксі?"

"Різко постало питання, куди йти заробляти, аби щодня мати "живі гроші" - ввечері повертатися додому із заробітком у кишені. Я передивилась багато варіантів: локальні супермаркети, склади, аби працювати фасувальницею.

Потім згадала, що 2-3 роки тому я підробляла у службі таксі у вільний час. І так почала працювати".

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Незабаром її автівка зламалася, тож за половину заробітку в день вона взяла машину в найближчому автопарку.

"Здебільшого, колеги ставилися нормально до того, що я дівчина , - в автопарку було ще 7 жінок. Проте траплялися й насмішки - наприклад, сміялися, коли я заглядала під капот перевіряти рівень оливи у двигуні".

"Автомобіль для мене - не Америка, я автомобілі знаю і люблю, за кермом з дитинства, та і водій я затятий. Але коли думала брати авто в оренду за фіксовану суму в тиждень, то в різних компаніях мені з таким подивом говорили: "Дівчина? Працювати в таксі? Ну, ми подумаємо…"

Підпис до фото, Вона переконана: хорошими водіями можуть бути як чоловіки, так і жінки.

"Одного разу менеджер спершу погодилась, а потім перетелефонувала - мовляв, минулого тижня дівчина розбила машину, і тепер керівник не хоче давати їм в оренду авта".

Через місяць, за допомогою батьків, Євгенія придбала нове авто і почала працювати сама на себе.

"Жінка мене ще не везла"

"Пасажири реагують на мене добре, але деякі чоловіки бояться їхати з жінкою, і вони цього навіть не приховують.

Сідають, пристібаються: "О Боже, як це так, мене жінка ще не везла". Вони нервують, коли я їх везу, намагаються підказати, куди і як краще проїхати".

Євгенія каже, що місто знає добре, тож наприкінці поїздки пасажири ледь не в долоні плескають: "Молодець, вищий пілотаж, дуже класно водите". Їй тоді стає приємно.

"А з жінками навпаки - все дуже просто. Як бачать, що жінка приїхала, то спокійно сідають, не нервують. Майже всі мої подружки, говоримо про салони краси й обмінюємося рецептами".

Підпис до фото, За кермом Євгенія з дитинства.

"Випадки на роботі трапляються різні - ввечері, якщо не забуваю, то радо ділюся ними з друзями. Не так давно я везла, за його словами, професійного "автоугонщика", який в одному з районів Києва викрав 19 автомобілів. Мені було дуже дивно і страшно з ним їхати, хоча говорив він цілком спокійно".

"Або ще якось була мама, яка не хотіла садити дитину в дитяче крісло і казала: "Нам всього три кілометри їхати". "Давайте тоді 425 гривень і поїдемо", - відповіла я".

За її словами, пасажирка почала дуже нервувати, але врешті її вдалося переконати, що це, перш за все, їхня безпека. "Я хвилююся за тих кого везу", - каже водійка.

"Важко, але цікаво"

Євгенія пояснює, що найголовніше в її роботі - безпека, правила дорожнього руху та завжди тверезий розум.

"Немає різниці, хто за кермом, адже є хороші водії і чоловіки, і жінки. Зрештою, як і навпаки. Усе залежить від людини. Ця робота важка, але цікава".

Підпис до фото, Робота в таксі складна, але цікава.

За її словами, найнебезпечніше - це водії, пішоходи, які будь-де перебігають дорогу, і п'яні пасажири, особливо чоловіки. "Останніх у мене не було, і молюся, щоб так було й надалі".

"Засобів самозахисту в мене немає, але я відразу відчуваю - якщо пасажир напідпитку, то мінімізую контакт, погоджуюсь із ним, аби в нього не було бажання зі мною говорити".

Було багато ситуацій, коли Євгенію запрошували на каву чи на вино, але вона одразу відмовляла.

"Найбільше в моїй роботі подобається спілкування з людьми - щодня це купа історій. Також дуже люблю наше місто. За цей час я відкрила стільки місць, про які раніше і не уявляла. Люблю цей рух, потік, центр міста".

Підпис до фото, Попри ризики роботи, у Євгенії немає засобів самозахисту.

Після відкриття закладів громадського харчування Євгенія повернулася на роботу на кухню, але час від часу продовжує "таксувати".

"Я люблю готувати, люблю їсти. Це моя захоплення".