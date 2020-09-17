"У вас в Дніпрі тисячні концерти, а нас не пускаєте". Що кажуть хасиди, які застрягли на кордоні

Автор фото, ДПСУ

На українсько-білоруському кордоні застрягли понад тисячу хасидів-паломників, яких через пандемію Україна не пускає на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана.

Попри заборону на в'їзд для іноземців, паломники все ж намагаються потрапити в Україну, аби відвідати Умань, де розташована могила рабина Нахмана, засновника брацлавського хасидизму.

BBC News Україна вдалося поспілкуватися з кількома із них.

Міхаель їздить до України вже понад 10 років. Каже, він усвідомлював, що через карантин таких масових святкувань єврейського Нового року, як у попередні роки, в Україні не буде. Але він все ж був переконаний, що кілька тисяч людей через кордон таки пропустять.

"Це було в ізраїльських новинах, були повідомлення в наших групах у WhatsApp - що є офіційна домовленість, що в Україну пустять частину людей. Чи то 5 тисяч людей, чи то, можливо, 3 тисячі людей. Цифри щоразу змінювалися", - сказав він BBC News Україна.

Міхаель прилетів до Мінська, звідки його разом із групою інших хасидів забрали автобуси української компанії "Умань-експрес", які начебто й мали доставити паломників до України.

BBC News Україна не вдалося отримати підтвердження цього в самій компанії. Проте в розпорядженні редакції є кадри з кордону, на яких дійсно видно автобуси з українськими номерами і логотипом "Умань-експрес".

Автор фото, ВВС

"Це автобуси української компанії, з українськими водіями, які приїхали за нами. Нам казали, що нас пропустять. Навіть білоруські прикордонники сказали нам, що вони говорили з українською стороною і там їм підтвердили, що нас всіх пропустять. Але коли ми наблизилися до українського кордону, побачили, що там стоять українські військові й блокують шлях", - каже поломник.

Так понад тисячу паломників змогли виїхати з Білорусі, але потрапити до України їм досі не вдалося - фактично, вони застрягли між двома країнами.

"Ті, кому пощастило, сплять в автобусі, більшість - просто на землі. Вночі тут холодно - ми ж не брали з собою речей, ніхто не думав, що доведеться жити на вулиці. Тут багато людей з дітьми, з родинами", - розповідає ще один паломник, який попросив не називати його імені.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Хасиди в районі пункту пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю

"Чому немає єдиних правил для всіх?"

Олександр Пачічко, представник "Релігійної громади "Брацлавські хасиди", яка організовувала приїзд до України близько 120 хасидів, каже, що приблизно 40 із них відмовили у в'їзді. Деякі з них зараз перебувають на кордоні.

"Юридично ці люди мають право потрапити в Україну. Вони офіційно приїхали на лікування. Вони щороку приїздять - їдуть у Трускавець, у Закарпаття. З Америки пропустили людей, а цих ні. Я не розумію, якщо люди їдуть в конкретне місце, приїхали заздалегідь, згодні були пройти двотижневий карантин, мають всі документи - в чому проблема їх пропустити", - каже він.

Паломники, з якими поспілкувалася BBC News Україна, запевняють, що з повагою ставляться до українських законів і не мають наміру нічого порушувати.

"Ми законослухняні і мирні люди. Але нас запевняли, що ми зможемо потрапити до України - так само, як ми робили це упродовж багатьох років. Ніхто й подумати не міг, що все перетвориться на таку проблему".

На запитання про те, що паломники планують робити, якщо Україна й надалі їх не пускатиме, співрозмовник запевнив, що прориватися через кордон ніхто не планує.

"Якщо кордон і надалі буде закритий, то ми не маємо жодного наміру проявляти агресію. Але ми сподіваємося, що все ще може змінитися - це саме те, чого ми чекаємо. В нас до останнього є віра, що нас все ж пустять", - каже він.

Водночас він висловив подив щодо того, що в самій Україні, зокрема у Дніпрі, попри пандемію, відбуваються багатотисячні концерти, а відносно невелику кількість паломників Київ пускати відмовляється: "Виглядає так, що правила не працюють однаково для всіх".

"Ми поважаємо українців і місцеві правила. Якщо нас пустять і скажуть носити маски, дотримуватися соціальної дистанції - ми будемо це робити. Якщо треба заплатити і пройти тести на коронавірус - всі з радістю це зроблять. Ми нікого не хочемо наражати на небезпеку", - обіцяє поломник.