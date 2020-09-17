"У вас в Дніпрі тисячні концерти, а нас не пускаєте". Що кажуть хасиди, які застрягли на кордоні
На українсько-білоруському кордоні застрягли понад тисячу хасидів-паломників, яких через пандемію Україна не пускає на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана.
Попри заборону на в'їзд для іноземців, паломники все ж намагаються потрапити в Україну, аби відвідати Умань, де розташована могила рабина Нахмана, засновника брацлавського хасидизму.
BBC News Україна вдалося поспілкуватися з кількома із них.
Міхаель їздить до України вже понад 10 років. Каже, він усвідомлював, що через карантин таких масових святкувань єврейського Нового року, як у попередні роки, в Україні не буде. Але він все ж був переконаний, що кілька тисяч людей через кордон таки пропустять.
"Це було в ізраїльських новинах, були повідомлення в наших групах у WhatsApp - що є офіційна домовленість, що в Україну пустять частину людей. Чи то 5 тисяч людей, чи то, можливо, 3 тисячі людей. Цифри щоразу змінювалися", - сказав він BBC News Україна.
Міхаель прилетів до Мінська, звідки його разом із групою інших хасидів забрали автобуси української компанії "Умань-експрес", які начебто й мали доставити паломників до України.
BBC News Україна не вдалося отримати підтвердження цього в самій компанії. Проте в розпорядженні редакції є кадри з кордону, на яких дійсно видно автобуси з українськими номерами і логотипом "Умань-експрес".
"Це автобуси української компанії, з українськими водіями, які приїхали за нами. Нам казали, що нас пропустять. Навіть білоруські прикордонники сказали нам, що вони говорили з українською стороною і там їм підтвердили, що нас всіх пропустять. Але коли ми наблизилися до українського кордону, побачили, що там стоять українські військові й блокують шлях", - каже поломник.
Так понад тисячу паломників змогли виїхати з Білорусі, але потрапити до України їм досі не вдалося - фактично, вони застрягли між двома країнами.
"Ті, кому пощастило, сплять в автобусі, більшість - просто на землі. Вночі тут холодно - ми ж не брали з собою речей, ніхто не думав, що доведеться жити на вулиці. Тут багато людей з дітьми, з родинами", - розповідає ще один паломник, який попросив не називати його імені.
"Чому немає єдиних правил для всіх?"
Олександр Пачічко, представник "Релігійної громади "Брацлавські хасиди", яка організовувала приїзд до України близько 120 хасидів, каже, що приблизно 40 із них відмовили у в'їзді. Деякі з них зараз перебувають на кордоні.
"Юридично ці люди мають право потрапити в Україну. Вони офіційно приїхали на лікування. Вони щороку приїздять - їдуть у Трускавець, у Закарпаття. З Америки пропустили людей, а цих ні. Я не розумію, якщо люди їдуть в конкретне місце, приїхали заздалегідь, згодні були пройти двотижневий карантин, мають всі документи - в чому проблема їх пропустити", - каже він.
Паломники, з якими поспілкувалася BBC News Україна, запевняють, що з повагою ставляться до українських законів і не мають наміру нічого порушувати.
"Ми законослухняні і мирні люди. Але нас запевняли, що ми зможемо потрапити до України - так само, як ми робили це упродовж багатьох років. Ніхто й подумати не міг, що все перетвориться на таку проблему".
На запитання про те, що паломники планують робити, якщо Україна й надалі їх не пускатиме, співрозмовник запевнив, що прориватися через кордон ніхто не планує.
"Якщо кордон і надалі буде закритий, то ми не маємо жодного наміру проявляти агресію. Але ми сподіваємося, що все ще може змінитися - це саме те, чого ми чекаємо. В нас до останнього є віра, що нас все ж пустять", - каже він.
Водночас він висловив подив щодо того, що в самій Україні, зокрема у Дніпрі, попри пандемію, відбуваються багатотисячні концерти, а відносно невелику кількість паломників Київ пускати відмовляється: "Виглядає так, що правила не працюють однаково для всіх".
"Ми поважаємо українців і місцеві правила. Якщо нас пустять і скажуть носити маски, дотримуватися соціальної дистанції - ми будемо це робити. Якщо треба заплатити і пройти тести на коронавірус - всі з радістю це зроблять. Ми нікого не хочемо наражати на небезпеку", - обіцяє поломник.