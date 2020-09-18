"Колос не Родоський, Колос Ковалівка". Як команда із села прославилася на всю Україну

Автор фото, ФК "Колос" Підпис до фото, Гравці "Колоса" святкують перемогу

У четвер український футбольний клуб "Колос" із села Ковалівка вперше у своїй історії зіграв у єврокубках і одразу ж вибив із Ліги Європи грецький "Аріс", який багато хто вважав фаворитом.

Хоча "Колос" вже понад рік виступає в українській Прем'єр лізі, чимало людей дізналися про існування такого клубу тільки напередодні ввечері. Соцмережі одразу ж наповнилися захопливими коментарями про перемогу і жартами про "команду з села".

Автор фото, Ruslan Svirin / Facebook

"Раніше був Колос Родоський, тепер Колос Ковалівка", - пише користувач Fedoroff.

Пропустити Twitter допис, 1 Раніше був Колос Родоський

Тепер Колос Ковалівка — Fedoroff (@FedorofAn) September 17, 2020 Кінець Twitter допису, 1

Не стримує емоцій і директор ТК "Футбол 1", телеведучий Олександр Денисов.

Автор фото, Alexander Denisov / Facebook

Користувач Haievskiy вже фантазує над тим, хто може стати наступною жертвою "Колоса".

Дехто вже навіть "зізнається", що вболіває за "Колос" з дитинства - хоча ще кілька років тому про цю команду в Україні майже ніхто не знав.

Пропустити Twitter допис, 3 з дєцтва за колос — неможливо (@your_melanie) September 17, 2020 Кінець Twitter допису, 3

Чимало коментарів присвячують тому, що "сільська команда" з України проходить до наступного раунду розіграшу Ліги Європи, а московське "Динамо", яке витрачає на трансфери і зарплати гравців мільйони доларів, - ні. Російський клуб з турніру напередодні вибив грузинський "Локомотив".

Пропустити Twitter допис, 4 ФК Колос Ковалiвка (совокупная стоимость игроков 54 евра, три гектара кавунов и хряк Борька) проходит дальше в еврокубках, а московское Динамо — нет. — Логос Пятерочки (@Mos_art1) September 17, 2020 Кінець Twitter допису, 4

Тепер від виходу до групового етапу Ліги Європи "Колос" відділяє лише перемога над хорватською "Рієкою" - цей поєдинок відбудеться вже 24 вересня.

Що за "Колос"? Що за Ковалівка?

Ковалівка - село із населенням близько 1 600 людей, розташоване за 70 кілометрів від Києва. Але село це, м'яко кажучи, не зовсім звичайне.

Ковалівка вважається "сімейним гніздом" родини Засух - експолітиків, які також займаються аграрним бізнесом.

Анатолій Засуха раніше був губернатором Київської області, а його дружина - Тетяна Засуха - упродовж 14 років була депутатом Верховної Ради (1998-го по 2012-й), останні два скликання - як представниця Партії регіонів.

Автор фото, Село Ковалівка / Facebook

Обидва мають суперечливу репутацію.

Анатолія Засуху після Помаранчевої революції 2004 року оголошували в міжнародний розшук через звинувачення у зловживанні владою. А його дружина була учасницею виборів на мажоритарному окрузі №94 у 2012 році. Офіційно переможцем на них стала саме Тетяна Засуха, але після звинувачень у фальсифікаціях результати голосування визнали недійсними.

Візуально Ковалівка сильно відрізняється від того, як зазвичай виглядають типові українські села. У ЗМІ її інколи називають "маленькою українською Швейцарією" і "селом мрії, в якому хочеться жити". Рівні дороги, доглянуті газони і ставки з лебедями - саме про це найчастіше йдеться в матеріалах про Ковалівку.

Автор фото, Село Ковалівка / Facebook

Автор фото, Село Ковалівка / Facebook

Критики ж частіше порівнюють Ковалівку не зі Швейцарією, а з Білоруссю. І говорять про село як про "острівець феодального ладу в 21 столітті".

Ковалівський футбольний клуб - "Колос" - заснували у 2012 році. Офіційно його президентом є 33-річний Андрій Засуха - син подружжя Засух, - який і опікується розвитком клубу.

"Колос" стрімко прогресував із команди обласного рівня: у 2015 році клуб потрапив до Другої ліги, вже за рік пробився до Першої, а з 2019-го виступає у Прем'єр лізі, де іноді навіть обігрує українських грандів. У липні, приміром, матч проти київського "Динамо" закінчився перемогою "Колоса" із рахунком 2:0.

У підсумковій турнірній таблиці клуб посів шосте місце.

Кілька тижнів тому в Ковалівці відкрили новий стадіон на 5 тисяч місць. Будівництво арени, за словами президента "Колоса", обійшлося приблизно у 5 мільйонів доларів.

Пропустити Twitter допис, 5 В среду была открыта арена ФК "Колос" на 5000 мест в селе Ковалевка (60 км от Киева), - единственная в Европе арена, где может вместится вдвое больше болельщиков, чем проживает в населенном пункте. Стадион полностью отвечает требованиям УЕФА для арен такого уровня #туризм #футбол pic.twitter.com/7GBWVsDQmi — Ski Life (@SkiLife_ua) September 3, 2020 Кінець Twitter допису, 5

Село наступає

"Колос" - не єдиний "сільський" клуб, який останнім часом досягає успіхів в українському футболі.

Цьогоріч до Прем'єр ліги вийшли ще дві команди зі схожою "біографією": ФК "Минай" із однойменного села в Закарпатській області (населення - 3 тисячі людей) та ФК "Інгулець" із смт Петрове Кіровоградської області (населення - 7 тисяч людей). Останнім опікуєтся аграрний підприємець Олександр Поворознюк.

Оглядачі зазвичай пов'язують таке стрімке просування "сільського" футболу із загальним падінням рівня українського чемпіонату після 2014 року.

В українських футбольних ЗМІ закріпилося формулювання "агрофутбол". Вболівальники нерідко жартують, що банкрутства подібних футбольних клубів варто очікувати разом із першим неврожаєм і додають, що шкодувати про зникнення цих команд ніхто не буде - адже в них майже немає вболівальників.

Втім, є й ті, хто жодного негативу в успіхах команд із невеликих сіл та містечок не бачить: як приклад наводять німецький "Хоффенхайм" - команду із селища з населенням 3 тисячі людей, яка вже понад 10 років грає в Бундеслізі, а у сезоні 2017/2018 навіть здобула бронзові медалі німецької першості.