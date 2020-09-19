Що вдягнути у пандемію та не осоромитись: 9 модних тенденцій нового сезону

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Цей рік не виправдав сподівань багатьох трендсеттерів: передбачали одне, а вийшов повний карантин.

Ніхто не обіцяв спортивному костюму такої шаленої популярністі, яка на нього звалилася в 2020-му.

Скажімо чесно, багато модниць і модників цього року вперше зіткнулися з кризою коло повної шафи: коли є, що вдягнути, а йти у цьому всьому нікуди.

Але мода не була б модою, якби постійно не прагнула випередити час.

Ось і зараз, напередодні зміни сезонів та загрози другого локдауна, модна індустрія продовжує робити прогнози щодо того, що ж нам слід носити в наступному осінньо-зимовому періоді 2020/21.

І зважаючи на останні тенденції, цілком можливо, що все гостромодне у вас вже є. Слід просто уважніше придивитися до того, що висить у вашій шафі.

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Рукави-буфи

Широкі об'ємні рукави-балони знову з нами. Чесно кажучи, ми просто не встигли їх поносити як слід.

Вони повернулися в моду кілька років тому і роздулися до розмірів невеличкого літального апарату саме до початку цього року, але тут їхній політ, як ми знаємо, перервали. Тимчасово.

Тому що вони, як і раніше, прикрашають собою блузи і сукні всіх помітних брендів і колекцій.

Але тут є один нюанс: важливо, в якому саме місці у рукава найбільший об'єм.

Беріть ті, що мають об'єм коло плеча, типу рукавів-жиго: вони привернуть до себе всю увагу, підкресливши вашу талію.

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Прямі джинси

Джинси всією історією свого існування довели свою універсальність: в них і корів пасти, і від злого шерифа відстрілюватися, і на Лазурному узбережжі прогулятися, і в Skype на робочу нараду.

Єдине, що змінюється - це фасон, та й то дуже відносно. Тому, якщо ви щаслива володарка ніжок, на яких добре сидять "скіні", то і продовжуйте спокійно їх носити. Те ж саме з кльошами - вони завжди будуть надавати вашому вигляду якийсь хіповий шик, якщо у вас вистачає для них зросту.

Цього ж року особливо модними стали джинси з прямими штанинами, однаково широкими по всій довжині. Можлива і певна "бананоподібність" - це коли серединна частина дещо ширша, а донизу штанини звужуються.

У таких джинсах можна сховати чимало своїх вад, але візуально вони вкорочують ноги.

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Екошкіра!

Шкіра модна у всіх своїх проявах, як натуральна, так і, звичайно, еко. Причому останній віддається перевага - з етичних міркувань, звісно.

Останнім часом Екошкіру навчилися так добре робити, що її не відрізнити від справжньої. Водночас речі з екошкіри можна прати, що завжди великий плюс.

Особливий писк сезону - це шкіряна сукня-сорочка в натуральних пісочно-карамельних відтінках.

Тут головне пам'ятати, що будь-яка шкіра завжди прагне виділити найбільш опуклі частини фігури, якщо це, звісно, не авіаторська куртка-оверсайз.

Саме тому шкіряні штани, а тим паче комбінезони - це для модних "індіан-джонсів", а всім іншим можна обійтися спідницею, сорочкою або шкіряним тренчем.

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Стара добра база

Сказати, що зараз в моді тренч - все одно що сказати, що стало модно дихати повітрям.

Народжений колись давно, коли Англія ще була старою і доброю, тренчкот ніколи з моди і не виходив, але в останні роки він став, як кажуть стилісти, "базою". Тобто такий плащ обов'язково потрібно мати всім.

Але це тільки в разі, якщо він "правильний", тобто міді-довжини, двобортний і не надто обстискає.

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Надуті вітром змін

Якщо у вас немає зайвих грошей на дуту куртку-пуховик з поясом від Prada, то і не треба. Цілком можливо, що її може спіткати доля трьох нових купальників, в яких ви збиралися плавати цього року на Мальдівах.

Так що просто дістаньте ту, яка вже висить у вас в шафі, і оберніть в тому місці, де зазвичай у вас талія, цікавеньким ременем. До магазину або поліклініки цілком можна дійти і в такому вигляді.

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Жилетка-2021

Інфлюенсери і фешнблогери обіцяють шалену популярність цьому скромному предмету з хлопчачого гардеробу.

Яка ж вона, жилетка-2021? Невже все-таки жовта?

Якщо серйозно, то тут можливі два варіанти: жилетка може оверсайз та взягатися через голову. Тоді вона пасуватиме до джинсів, вільних штанів, довгих спідниць. Її можна носити поверх сукні і, само собою зрозуміло, вдягати на голе тіло.

Другий варіант - жилетка може бути на ґудзиках - в'язана чи з тканини. Ніби взята з чоловічої трійки.

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Друзі в клітинку

З гардеробу чоловіків дістанеться жінкам також клітинка.

Клітинка буває дуже різною: від шотландської (яка теж має масу кланових підвидів) і клітинки імені принца Уельського до великої клітки "віконна рама" і дрібної "гусячої лапки".

Всі вони годяться. Їх можна навіть міксувати разом. Головне - залишатись в одному кольоровому полі або грати на контрасті.

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А що на ногах?

Якщо вам потрібно купити тільки одну пару взуття цієї осені, то нехай це будуть саме берці - тобто черевики з високою шнурованою халявою на товстій рифленій підошві.

Що добре в сучасних моделях, які є у кожного популярного бренду, так це те, що тепер не треба мучитися зі шнурівкою, тому що практично всі вони оснащені "блискавкою" ззаду або збоку.

Берці пасуватимуть до всього, крім, мабуть, офіційних костюмів. Їх тепер носять з легкими спідницями, з довгими сукнями, з джинсами і шортами.

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Як варіант, підійдуть також черевики-челсі. Для більш елегантного виходу беріть чоботи з прямою високою халявою, яка повинно заходити під поділ спідниці.

Найактуальніший мис в цьому сезоні - квадратний, "з легкої ноги" модельєрів взуття Bottega Veneta.

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І якого кольору?

Британський Vogue погрожує, що, судячи з колекцій відомих будинків моди, ближче до Різдва, з подальшим зростанням цін на золото, все більш популярним стане золотий.

Також помітна присутність червоного в різних відтінках, причому Bottega Veneta навіть вбрала свою модель у вечірню сукню з мокрого шовку і гумові чоботи - але теж червоні! Так що беріть на замітку всі ті, хто збирається зустрічати Новий рік на заміській фазенді.

Тим часом компанія Pantone, яка щорічно на основі аналізу трендів оголошує певний колір "основним", вважає, що наступного року ним стане класичний синій.

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Це - спокійний виб

Синій, взагалі-то, прекрасний колір, хоч і вважається консервативним. Якщо ви йдете на співбесіду на посаду розробника відеоігор нового покоління, то синій костюм вам протипоказаний. Принаймні, так вважають імідж-експерти.

Але, з іншого боку, класичні джинси завжди асоціюються саме з кольором індиго, а це, фактично, і є той самий синій, а вже джинси не звинуватиш в консерватизмі.

Мало того що синій - це нейтрально-базовий колір, а значить, поєднується практично з усіма іншими, навіть з чорним (запитайте у Армані), він ще і нагадує нам про море, якого ми всі цього року недоотримали.