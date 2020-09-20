Умань без хасидів, хасиди без Умані

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ті хасиди, які потрапили до Умані до закриття кордонів України, святкували Рош-га-Шана відчайдушно

Гори сміття, натовпи, сутички і музика на все місто - якщо ви так уявляли Рош га-Шана в Умані, то цього року нічого такого ми там не побачили.

Через пандемію коронавірусу у світі більшість хасидів уперше не змогли потрапити до Умані. А Умань не отримала свого щорічного заробітку на паломниках.

Ми дізнавалися, чому вся країна говорила про загрозу коронавірусу, а хасиди та мешканці Умані переймалися іншими речами.

Умань без хасидів

"Як дивлюся новини з кордону України і Білорусі, серце кров'ю обливається", - коментує одна з українок рішення влади.

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Жінка здає квартиру декільком знайомим паломникам з року в рік. Каже, добре їх знає і ніколи не мала проблем.

З одного квартиранта вона зазвичай отримує до 250 доларів за весь період. Цього року вона нічого не заробить на Рош га-Шана, як і багато мешканців міста.

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Ми розмовляємо біля одного з єврейських закладів на вулиці Пушкіна в Умані, що неподалік від могили хасидського праведника.

Тут дуже пусто і тихо, як на щорічний релігійний фестиваль. У цей час декілька сотень хасидів ідуть зі свого табору на нейтральній території кордону та повертаються до Білорусі.

До Умані цього року вони вже не потраплять.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Допоможи нам з відкриттям закритих воріт Умані". За допомогою хасиди, принаймні на таких банерах, зверталися навіть до президента США

Це вдарило і по найбільшому перевізнику хасидів до Умані, компанії "Умань Експрес".

Директор Олександр Колесник каже, що ізраїльські туристичні агенції винайняли декілька його автобусів, щоб забрати хасидів із Білорусі. Ті нібито розраховували домовитися на міждержавному рівні.

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Коли ж Україна не дозволила прочанам перетнути кордон, автобуси залишились у нейтральній території.

"Я жодного хасида в Україну не завіз і не обіцяв їм довезти їх до Умані. Розумію, що здоров'я - головне, але карантин приніс збитки усім", - запевняє підприємець. П'ять його автобусів уже повернулись до міста пусті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У попередні роки під час Рош-га-Шана на вулиці Пушкіна було не проштовхнутися, цього року натовпів немає

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Хасиди без Умані

Але хасиди до останнього вірили, що таки доїдуть. Їм невтямки, як Україна може відмовлятися від живих грошей.

"Я думаю, це антисемітизм. Бо інакше я не знаю. Адже ми витрачаємо тут багато грошей, ми даємо хліб на стіл тим, кому немає чого їсти", - переконаний паломник в Умані, який представляється як Дро. Він сам підходить до нас поговорити.

Його знайомий, Нетанель Зігдон, заперечує: "Я не вважаю, що треба називати це антисемітизмом. Весь світ зараз трохи наляканий через коронавірус".

Але Дро не вірить у Covid-19. Він переконаний, що пандемію вигадала влада, щоб контролювати громадян.

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Обидва чоловіки приїхали до Умані декілька тижнів тому. Вони - одні з близько 2 500 паломників, які змогли дотриматися своєї новорічної традиції.

Їхні земляки, які не дочекалися дива на білорусько-українському кордоні, спробували влаштувати свято в білоруських містах Гомелі і Пінську.

"Ми намагалися зробити все як годиться, а вийшло, що святкуємо в підпіллі", - пише нам у WhatsApp один із них. Він був переконаний: пара тисяч паломників не погіршать ситуацію з коронавірусом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Не дочекавшись пропуску до України, ці хасидські паломники прибули до готелю "Машинобудівник" у білоруському Гомелі

За його словами, паломники з радістю заплатили би за тести на Covid-19 і дотримувались усіх правил, аби тільки їх впустили. Але деякі паломники, що потрапили до Умані, пошкодили металеві бар'єри, які поставили для дотримання дистанції.

Протягом тижня, коли українські ЗМІ розповідають про хасидів, в Україні фіксують близько трьох тисяч нових хворих на день, а в Ізраїлі ця цифра вперше перевищила п'ять тисяч.

"Хасидський квартал"

Щоб зробити матеріал про Рош га-Шана в Умані, треба потрапити до "хасидського кварталу". Його охороняють спецпризначенці з усієї України. У всій Умані працюють 560 правоохоронців.

Квартал не те щоб "хасидський" - тут стоять типово українські багатоповерхівки і звичайні кіоски з соками, шоколадками і сигаретами.

Але в ці вихідні тут поставили блокпости, за останнім із яких і починається цей "хасидський квартал".

За ним - вивіски на івриті, чоловіки - з пейсами, а кожен крок - під наглядом поліцейських. Останні супроводжують кожну групу журналістів, а жінкам кажуть покрити голови.

"За яким це законом вона не має права бути тут без хустки?!" - кричить водій авто з вікна. Сергій Миколайович живе у цьому кварталі з родиною.

Чоловік так сердиться, що паркується і виходить сперечатися з поліцейськими.

Його дратує, що під звичаї хасидів мають підлаштовуватися українці, а не навпаки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хасидські жінки та дівчата теж були в Умані, але жили окремо від чоловіків, які не мають бачити їх під час Нового року

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Брацлавські хасиди - представники консервативної течії юдаїзму. Під час нового року в Умані вони моляться і не повинні бачити жінок.

Землею, на якій знаходиться могила праведника Нахмана, розпоряджається фонд його імені. Вулиці довкола могили - комунальна територія, але на час фестивалю важко зрозуміти, які правила тут діють і чому.

Правоохоронці пояснюють: буває, що хасиди нападають саме на жінок. Деякі патрулюють Умань на Рош-га-Шана десятий рік поспіль. Наполягають, що не варто провокувати паломників.

Але у 2020 році прочан мало, вони спокійні та охоче роздають інтерв'ю навіть журналісткам із непокритою головою.

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Хасиди завжди з повагою ставляться до жінок, переконує Ірина Рудницька, юристка фонду імені рабі Нахмана з Бреславу. Каже, чула, як хтось розповідав, що хтось бачив, як паломник жбурнув у жінку камінням, але на власні очі такого не бачила.

"Може, то був і не брацлавський хасид, а може, просто паломник, який приїхав, щоб навернутися або поспостерігати. У кожній вірі є різні люди".

Вона рада, що фестиваль в Умані триває мирно і що на кордоні не було серйозних інцидентів.