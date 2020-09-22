"Я бачив смерть друга у Facebook". Чому соцмережі дозволяють відео самогубств

Автор фото, Josh Steen

Три тижні тому Джош Стін у прямому ефірі спостерігав, як його близький друг Ронні Макнатт убивав себе.

Зараз він намагається отримати відповіді від компанії та інших платформ у соціальних мережах, де доступні відео про самогубства.

"Протягом останніх двох із половиною тижнів зображення Ронні було одним з найбільш упізнаваних в інтернеті, і все ж ці компанії стверджують, що мають програмне забезпечення для його виявлення і видалення, тому щось тут явно не так", - говорить чоловік.

Він повідомив Facebook про відео під час прямої трансляції, о 22:00 за місцевим часом - через дві години після початку відео та за пів години до того, як Ронні вбив себе.

Він сказав, що отримав відповідь лише до 23:51 - у ній ішлося, що відео не порушує правил спільноти.

На той час пан Макнатт уже був мертвий.

Джош Стін заявив, що соцмережа мала можливість зупинити трансляцію, коли Ронні промахнувся, стріляючи з рушниці, до 22:00 - що, за його словами, є явним порушенням правил.

"Якби Facebook втрутився тоді, мій друг, можливо, все-таки покінчив би життя самогубством, але принаймні не було б цього відео", - вважає він.

"Хибна" передісторія

Автор фото, Ronnie McNutt

Пан Макнатт був 33-річним ветераном, який служив в Іраку, після чого страждав на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) та мав інші проблеми з психічним здоров'ям.

Нещодавно він розійшовся зі своєю дівчиною і у ніч своєї смерті випивав. Він говорив про самогубство та сперечався з людьми, які намагалися його втішити. У якийсь момент біля його квартири з'явилася поліція.

Понад 200 людей спостерігали за трансляцією, коли він наклав на себе руки, зокрема пан Стін та кілька інших його друзів.

Відео, що демонструють його смерть, стали вірусними на наступний день після самогубства.

"Відео було загальнодоступним, його акаунт був відкритим. Той, хто зробив перший кліп і завантажив його, створив передісторію про Ронні", - каже пан Стін.

"Ніщо з того не було правдою. Але це допомогло його поширенню", - додав він.

На сторінці пана Макнатта у Facebook з'являлося усе більше коментарів. Багато з них були неприємними, і пан Стін повідомив про них соцмережі, вважаючи їх цькуванням.

Але у Facebook йому відповіли, що нічого не можуть вдіяти, оскільки він не є власником акаунта.

Тим часом на честь Ронні створили декілька сторінок зі збору коштів. Але його родина не має до них стосунку, і пан Стін каже, що незрозуміло, чи робить соцмережа щось із цього приводу.

"Це настільки вийшло з-під контролю. Ми спостерігали, як воно розходиться по всьому світу. Коли людина в Австралії каже, що їх дев'ятирічна дитина бачила це на TikTok, це приголомшує", - каже він.

Він усвідомлює, що багато хто може стверджувати, що пан Макнатт не мав знімати і транслювати свою смерть, і що його можуть звинувачувати у психологічній шкоді, завданій тим, хто побачить це відео.

Але пан Стін залишається вірним своєму другові.

"Я не думаю, що він починав трансляцію з такими намірами", - каже він.

"Якщо простежити його цифровий слід, можна знайти прекрасні історії про його життя на різних платформах. Він мав звичку робити онлайн-трансляції та розмовляти".

Кампанія ботів

Незалежно від передісторії, пан Стін обурений тим, що відео досі доступне онлайн.

Він вважає, що кліпи поширюють боти.

У Facebook раніше обговорювали використання автоматизованого програмного забезпечення для обміну дезінформацією та розповсюдження деяких публікацій вірусним чином для політичних цілей.

"Я бачив це в режимі реального часу. Ми повідомляли про акаунт, а потім він створював інший акаунт. Ми бачили, як ті самі акаунти публікують одні й ті самі повідомлення знову, і знову, і знову", - каже він.

Клер Вордл, експертка з питань дезінформації з компанії First Draft News, пропонує два можливих пояснення.

"Жорстокий контент, який засмучує та лякає людей, можуть використовувати ті, хто намагається дестабілізувати населення та вибити людей з колії. Або це може бути перевірка, наскільки ефективно платформи видаляють такого типу контент".

За її словами, так було зі стріляниною у Крайстчерчі, коли копії відео розповсюджувались із неймовірною швидкістю.

"Вони робили це, щоб знати, як саме атакувати платформу в майбутньому", - каже вона.

Facebook відмовився відповісти на запитання про використання ботів у цій справі.

У своїй заяві компанія заявила: "Ми видалили оригінальне відео з Facebook минулого місяця, у день його трансляції, і відтоді використовуємо автоматизовану технологію для видалення копій та завантажень.

"Ми розглядаємо, як ми могли швидше видалити прямий ефір. У цей важкий час подумки ми разом із родиною та друзями Ронні".

"Здатність співчувати"

Протягом останніх тижнів пан Стін дізнався ще дещо про роботу інтернету.

"YouTube не підозрював, що якщо неправильно написати ім'я Ронні, то алгоритм його не помітить. Ми знайшли тисячі відео, де люди саме так і робили", - каже він.

Автор фото, YouTube Підпис до фото, Відео із самогубством Ронні можна знайти на YouTube

Він також натрапив на:

фальшиві профілі із фото пана Макнатта в Instagram, які, очевидно, створили тролі, щоб заманити людей подивитися відео його смерті

кліпи самогубства на YouTube поруч із рекламою

відео самогубства з понад 500 000 переглядів на YouTube

повідомлення про відео, які досі доступні на TikTok

У YouTube на це відповіли, що мають чітку політику, яка забороняє контент, що містить або пропагує завдання собі шкоди.

"Ми швидко видаляємо будь-які копії цього відео, завантажені на YouTube", - заявив речник.

"Ми глибоко співчуваємо сім'ї пана Макнатта", - додав він.

У TikTok повторили свою заяву про те, що система "автоматично виявляє і позначає ці кліпи".

Пан Стін вважає, що сім'я Ронні заслуговує на більше, і сподівається, що заходи будуть ужиті до того, як інша людина, яка потрапила в біду, розпочне пряму трансляцію.

"Я не хочу, щоб це траплялося з чужою родиною", - каже він.

"Це найпотужніші компанії на Землі. Ми знаємо, що у них є грошові ресурси, і вони стверджують, що володіють технологіями - єдине, чого вони не мають, - це здатність співчувати".