Досьє FinCEN. Як друг Путіна уникав санкцій завдяки британському банку

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Путін та Аркадій Ротенберг товаришують з дитинства

Один з найближчих друзів Володимира Путіна Аркадій Ротенберг, ймовірно, міг використовувати банк Barclays в Лондоні для відмивання грошей та ухилення від санкцій, випливає з витоку документів підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів США (FinCEN). Сам Ротенберг назвав цю інформацію нісенітницею.

Санкції щодо пана Ротенберга запровадили США та ЄС в 2014 році. Західним банкам заборонили мати з ним справу.

У Barclays заявили, що дотримуються своїх зобов'язань, які накладають на банк закон та регулюючі органи.

Витік конфіденційних документів - звітів про підозрілу діяльність, або SARs (suspicious activity reports), - показують, як компанії, ймовірно, контрольовані Ротенбергом, користувалися таємними рахунками.

У ЗМІ витік називають файлами FinCEN (FinCEN Files); зокрема, їх вивчали журналісти програми BBC "Панорама".

Санкції проти бізнесменів Аркадія Ротенберга та його брата Бориса запровадили 20 березня 2014 року.

Міністерство фінансів США звинуватило їх у причетності до анексії Криму. У відомстві вважають, що обидва належать до найближчого оточення російського президента.

Згідно з даними Мінфіну США, брати Ротенберги "надають підтримку особистим проєктам Путіна" і "заробили мільярди доларів на контрактах для "Газпрому" і зимової Олімпіади в Сочі, якими їх нагородив Путін".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аркадій Ротенберг та Володимир Путін на відкритому тренуванні з дзюдо у Сочі в 2019 році

У 2018 році США додали до списку санкцій сина Аркадія Ротенберга Ігоря.

Мета - перекрити доступ до західної фінансової системи.

Однак Ротенберги, схоже, могли продовжувати переміщати гроші через Британію і США.

Гроші на мистецтво

У 2008 році Barclays відкрив рахунок для компанії Advantage Alliance.

З файлів FinCEN випливає, що з 2012 по 2016 рік компанія провела транзакцій на 77,5 млн доларів. Багато з них відбулися вже після того, як щодо Ротенбергів запровадили санкції.

У липні цього року американський Сенат звинуватив Ротенбергів в тому, що вони таємно купують твори мистецтва, аби ухилятися від санкцій. Однією з компаній, які брали участь у схемі, була Advantage Alliance.

Американські слідчі дійшли висновку, що є свідчення того, що Advantage Alliance належить Аркадію Ротенбергу і що компанія використовувала рахунок в Лондоні, щоб придбати твори мистецтва на мільйони доларів.

У доповіді зазначалося, що "секретність, анонімність і прогалини в правилах створили середовище, яке сприяє відмиванню коштів та ухилянню від санкцій", водночас аукціони в США і Британії "не ставили найпростіших питань" щодо покупців мистецьких творів.

Попри санкції, Аркадій Ротенберг, судячи з усього, міг заплатити 7,5 млн доларів за картину Рене Магрітта.

17 червня 2014 року компанія, пов'язана з Аркадієм Ротенбергом, переказала 7,5 млн доларів з Москви на рахунок Advantage Alliance в банку Barclays в Лондоні. Наступного дня Barclays відправив готівку продавцю картин у Нью-Йорк.

Закритий рахунок

У квітні 2016 року Barclays почав внутрішнє розслідування декількох рахунків, які, як вважали в банку, могли бути пов'язані з братами Ротенбергами.

Через півроку банк закрив рахунок компанії Advantage через підозри в тому, що його можуть використовувати для переміщення підозрілих коштів.

Однак з витоку звітів про підозрілу діяльність (SARs) випливає, що інші рахунки компаній в Barclays, ймовірно, пов'язані з Ротенбергами, залишалися відкритими до 2017 року.

Одна з таких компаній - Ayrton Development Limited.

Згідно з документами, Barclays визнали діяльність Ayrton підозрілою і зробили висновок, що "[Аркадій] Ротенберг - справжній власник Ayrton".

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У Barclays не відповіли на питання журналістів "Панорами" про те, скільки рахунків, на думку банку, належить Ротенбергам.

"Ми вважаємо, що ми виконуємо всі зобов'язання, накладені на нас законом і регулюючими органами, зокрема, ті, що стосуються санкцій США, - заявили в Barclays. - Оскільки надання звіту SAR саме по собі не свідчить про будь-яке порушення закону, ми припиняємо відносини з клієнтами лише внаслідок ретельного і об'єктивного розслідування і аналізу фактів, шляхом зіставлення підозр в потенційному фінансовому злочині з ризиком закриття рахунків невинного клієнта".

Брати Ротенберги відповіли відмовою на прохання BBC про коментар.

Вже після виходу матеріалу Аркадій Ротенберг через свого представника повідомив виданню РБК, що інформація про транзакції через Barclays - "нісенітниця".

Інші члени сім'ї також передали виданню, що не користувалися англійськими банками для розрахунків і не володіли компанією Ayrton.

Файли FinCEN - це витік секретних документів, що свідчить про те, як великі банки давали можливість переміщати брудні гроші по всьому світу. Вони також демонструють, що Британія часто виявляється слабкою ланкою світової фінансової системи, а Лондон завалений грошима російських можновладців.

Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Ця група об'єднує представників 108 новинних організацій в 88 країнах.

У ВВС документи вивчали репортери програми "Панорама".