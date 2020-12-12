"Чоловіку раджу, президенту - ніколи". Публічне та приховане життя першої леді Олени Зеленської

Оксана Тороп

BBC News Україна

Автор фото, ВВС

"Їй некомфортно", "вона боїться", "вона ховається від публіки", "одягається, як сіра мишка" - ці та інші критичні вислови про Олену Зеленську можна прочитати в соцмережах, почути від експертів та журналістів. "Я - жива людина, а не манекен", - каже їм у відповідь перша леді.

Під її постами в соцмережах ллється безмежна кількість звинувачень та обурень. Люди закидають Зеленській Оман, майно в Криму та вимагають достойних зарплат і пенсій. А ще - постійно згадують "антиукраїнські жарти" "95 кварталу", автором яких була серед інших і сама Олена. До речі з "Кварталом", як виявилось, вона досі продовжує співпрацю (детальніше про це - далі).

Через надмірний хейтинг (прояви ненависті - Ред.) сторінку першої леді у фейсбуці навіть блокували. Щоправда, хто це зробив - сама Зеленська чи соцмережа через "підозрілу активність", - точно неясно.

Здається, такого рівня ненависті на свою адресу не отримувала жодна дружина українського президента. І це при тому, що Олена досить непублічна у порівнянні зі своїми попередницями та лише нещодавно розпочала реалізацію своїх проєктів.

Ми спробували розібратися, чому на адресу дружини Володимира Зеленського ллється так багато негативу, як вона на це реагує, що робить та чому уникає надмірної публічності.

Автор фото, Пресслужба президента Підпис до фото, За кілька тижнів до обрання Зеленського президентом Олена відверто зізналася: "Я б хотіла бути відсутньою"

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

Вона не любить публічності, надмірної уваги до себе та тримається осторонь політики. Ще до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в інтерв'ю BBC News Україна у квітні 2019 року Олена виглядає невпевненою та дещо наляканою. І відверто зізнається: "Чесно, я б хотіла бути відсутньою".

Утім, в Україні вже сформувалася традиція публічних дружин президента, яку започаткувала ще Людмила Кучма у 1996 році, коли очолила благодійний фонд "Україна-дітям".

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Людмила Кучма стала першою публічною дружиною президента України

Не менш активною була Катерина Ющенко, яку в народі часто називали "американською дружиною президента" через її місце народження - США. І хоча Катерина прийняла українське громадянство, багато хто в суспільстві її продовжував сприймати як іноземку.

Вона продовжила займатися благодійністю і багатьом запам'яталась скандальним проєктом "Дитяча лікарня майбутнього". Це амбітна і вартісна ініціатива, гроші на яку тоді збирала вся Україна, але яку так ніколи і не реалізували.

Дружина президента Віктора Януковича запам'яталась хіба своїм виступом у розпал "Помаранчевої революції" про "наколоті американські апельсини", після чого взагалі зникла з публічного простору.

Але далі з'являється Марина Порошенко - перша леді, поведінка та діяльність якої максимально наближені до західних стандартів. Вона стильна, публічна, реалізує кілька благодійних проєктів та завжди поряд з чоловіком у найважливіші візити, свята та церемонії. Та скандали не оминають і її - зокрема, через призначення головою Українського культурного фонду, який витрачає бюджетні гроші на різні культурні проєкти.

Після такої активної діяльності попередниць багатьом видалося дивним те, що дружина Володимира Зеленського уникає публіки, а новинні сайти рясніють заголовками "Куди зникла перша леді". Хоча сама вона вважає такі заяви перебільшенням і стверджує, що робота над проєктами тривала завжди, просто "в щоденній рутині нечасто є що демонструвати".

І хоча деякий час після виборів Олена Зеленська не проявляє активності, але її статус диктує свої правила - спосіб життя таки довелося змінити.

У перші місяці президентства Зеленського в соцмережах вирують домисли про те, куди поділася його дружина. Популярними стали жарти, що її місце зайняв тодішній керівник Офісу президента Андрій Богдан, який чи спеціально, чи випадково завжди поряд із Зеленським - і на роботі, і на відпочинку.

Що у цей час робить перша леді - невідомо. Лише через п'ять місяців після інавгурації Зеленського на його офіційному сайті з'являється перше повідомлення в розділі "Дружина президента".

Тоді ж Олена дає інтерв'ю українському Vogue, з якого стає зрозуміло, що відтепер її буде більше.

Автор фото, VOGUE UA Підпис до фото, Олена Зеленська стала обличчям українського журналу Vogue у грудні минулого року

"Треба розрізняти поняття "діяльність" і "публічність". Я не прихильниця публічності заради публічності. Якщо є результати чи події, про які варто розповісти, - розповідаю", - говорить Олена в коментарі BBC News Україна уже в грудні 2020-го.

Автор фото, Пресслужба президента Підпис до фото, Олена Зеленська разом з президентом літає з візитами до інших країн

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

Під кінець 2019 року Олена Зеленська виходить на публіку і заявляє про низку гуманітарних проєктів, якими планує зайнятися. З того часу її стає стримано більше в публічному просторі.

"Роль першої леді не передбачає якихось чітко визначених обов'язків, тому першим викликом було знайти себе в ній. Я не хочу обмежуватися лише представницькою функцією. Перша леді в будь-якій країні - це голос, який чують, і це створює багато можливостей для гуманітарної роботи", - розповідає вона про себе через майже півтора року діяльності в ролі першої леді.

Олена каже, що обрала три основні напрямки роботи - покращення шкільного харчування, культурну дипломатію та створення рівних можливостей для українців. І вже говорить про перші результати - меню в школах оновлюється, у світових музеях з'являються аудіогіди українською мовою, а Україна стала повноправною партнеркою міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей "Біарриц".

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк схвально відгукується про гендерні ініціативи дружини президента: "Відзначу лідерство першої леді в кампанії щодо протидії домашньому насильству в Україні. Ми бачимо різке збільшення випадків домашнього насильства під час пандемії коронавірусу. Цю проблему не можна замовчувати, адже вона є реальною і болючою для нашого суспільства".

Але при цьому, каже пані Кондратюк BBC News Україна, хотілося б, аби Олена Зеленська на своєму рівні підняла питання про внесення до парламенту Стамбульської конвенції та її ратифікації. Це документ про ефективні заходи протидії та покарання за насильство над жінками.

Олена Зеленська постійно супроводжує чоловіка під час офіційних візитів. В Офісі президента розповіли BBC News Україна, що під час закордонних поїздок в неї є власний графік, який передбачає взаємодію з першими леді інших держав.

"У дружини президента склалися теплі відносини з першою леді Франції Бріжит Макрон, дружиною президента Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою, першою леді Туреччини Еміне Ердоган та багатьма іншими".

І при цьому, як виявилось, сама Олена досі продовжує співпрацю з "95 кварталом".

"Так, усе менше й менше часу можу їй (роботі на "95 Квартал" - Ред.) приділяти, але… Це - моя друга сім'я. Я надто багато сил та енергії вкладала в цю роботу протягом майже двадцяти років, щоб її покинути. Це мій емоційний шелтер (сховок - Ред.). Колеги - мої друзі, які не змінили свого ставлення до мене через зміну мого статусу, і я це дуже ціную. Після обрання Володимира я припинила роботу у проєкті "Вечірній квартал". Але існують також інші проєкти", - пояснює вона BBC News Україна.

Правда, про які саме проєкти йдеться, - не уточнює.

Варто нагадати, що все літо цього року першої леді не було в інформаційному полі через хворобу на Covid-19. Лише зрідка з'являлися новини з Офісу президента про стан її здоров'я.

"Оскільки хвороба пройшла важко, то і часу це лікування забрало багато. А тому про публічне життя не могло бути і мови", - розповідає представник команди президента.

Автор фото, Пресслужба президента Підпис до фото, У 2020 році перша леді стала значно активніше просувати різні гуманітарні та благодійні проєкти

Піарниця Тетяна Мокріді, аналізуючи публічні появи Олени Зеленської, каже, що висвітлення її діяльності - дуже скупе: "Бути дружиною яскравого політика - це дуже важка місія і не кожному, хто поруч з лідером, вдається проявити чи зберегти себе. І якщо проаналізувати скромні інформаційні прояви першої леді та її стиль, то можна зробити висновок, що вона побоюється публічності, їй некомфортно".

Пані Мокріді також вважає, що піарникам першої леді варто працювати ефективніше. І справді, з комунікацією у її команди не все гладко. Запит на коментар до пресслужби Олени Зеленської ми відправили ще наприкінці вересня і лише після десятків нагадувань на початку грудня нарешті отримали відповідь. Таку затримку там пояснили щільним графіком.

А от психологиня Олена Рихальська вважає, що навряд йдеться про особистий некомфорт дружини президента, скоріше - Олені Зеленській і не потрібна надмірна публічність: "Вона по своїй суті не демонстративна і непублічна людина. Але жінка досить мудра, і я б сказала, що в неї скоріше типаж "сірого кардинала".

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

В оточенні президента стверджують, що в політику перша леді не втручається. Відверто говорить про це і сама Олена. На наше запитання про те, чи часто вона дає поради Володимиру Зеленському, відповіла: "Як своєму чоловікові - постійно. Як президентові - майже ніколи. Як мій чоловік - він завжди прислухається, а в президента для цього є радники".

Пояснення може критися в характері самого президента, вважає відомий блогер, спічрайтер та політтехнолог Віталій Чепинога:

"Наскільки мені відомо з розмов з людьми, які знали раніше Зеленського, зокрема з часів "Кварталу", у нашого нинішнього президента доволі авторитарний стиль правління. Він намагається все контролювати сам і навряд йому сподобалося б, якби хтось втручався в його зону компетенції, в тому числі і власна дружина".

Виглядає так, наголошує Чепинога, що їм так комфортно, вони обрали такий формат спілкування з людьми і, мабуть, це влаштовує і Зеленського, і його дружину.

Автор фото, Пресслужба президента Підпис до фото, Візит подружжя Зеленських до герцога та герцогині Кембриджських, жовтень 2020 рік

Але все ж до Офісу президента перша леді навідується, кажуть BBC News Україна джерела з Банкової. "Володимир дуже поважає її думку. Вона не дає поради, але може озвучити свою думку. При цьому дуже коректна у своїх висловлюваннях. І я не думаю, що коментує якісь політичні рішення. Зокрема, публічно. Ніколи", - розповідає співрозмовник з ОП.

Про те, що Зеленський прислухається до думки дружини, стверджував і колишній керівник президентського офісу Андрій Богдан в одному зі своїх інтерв'ю. Мовляв, у президента є вузьке коло людей, чия думка йому важлива, і Олена в цьому списку.

Автор фото, Пресслужба президента Підпис до фото, У жовтні цього року посол Великої Британії Мелінда Сіммонс запропонувала проводити неформальні зустрічі жінок-дипломаток з першою леді України. Так виник новий формат

Психологиня Олена Рихальська вважає, що Олена Зеленська впливає на свого чоловіка, але робить це "дуже тонко і грамотно".

"У них дуже цікава пара - в нього забагато жестів та міміки. Навіть, дивлячись на нього під час останнього інтерв'ю ВВС, він ніби вже підтягнувся на рівні публічного виступу. Але перші 50% - були суцільні жести, багато зайвих. А вона - дуже стримана людина. Причому її ніхто не вчив, це її риса характеру - врівноваженість. З цієї точки зору їхня пара дуже гармонійна: він - демонстративний, вона - стримана і толерантна".

Автор фото, Уніан Підпис до фото, В оточенні президента кажуть: його дружина в політику не втручається, але до її думки він прислухається

За словами психологині, виглядає, що Олена Зеленська точно "не тягне ковдру на себе": "І це дуже мудре рішення, яке говорить про те, що вона не конкурує зі своїм чоловіком, в чому були помічені перші леді різних країн".

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

Олена Зеленська продовжує традицію Марини Порошенко та одягається в українських дизайнерів. Але часто це завершується критикою та звинуваченнями у несмаку.

Експерти з моди кажуть, що в дружини президента стиль smart-casual, в основі якого комфорт та елегантність. Однак користувачі соцмереж у своїх оцінках не стримують емоцій - то колір сукні не той, то фасон не підійшов, то тканина пом'ята. І радять дружині Зеленського поглянути на Меланію Трамп та поміняти стилістів.

У відповідь на це Олена каже: є конструктивна критика, а є хейт. До конструктивної критики вона дослухається, а до ненависті ставиться негативно. І додає: "Я - жива людина, а не манекен. Я можу втомлюватися, хворіти, нервувати, як і всі. Вибачте, але я не виконуватиму замовлення щодо свого зовнішнього вигляду".

Дружина президента каже, що обирає одяг українських дизайнерів, але не дивиться на їхні прізвища та бренди: "Якщо річ мені личить, я із задоволенням її одягаю".

Автор фото, Пресслужба президента Підпис до фото, Ця сукня від українського дизайнера Івана Фролова, у якій Олена була під час інтронізації імператора Японії, викликала величезний скандал. У соцмережах обурювались, що нібито жовтий колір - це неповага до імператора. Згодом дипломати це офіційно спростували

Фешн-експертка Олена Мартинюк вважає, що стиль першої леді відображає її особистість, а негативну реакцію людей можна пояснити усталеними стереотипами про те, як має виглядати жінка: "І якщо, на думку багатьох людей, перша леді виглядає не так, як вони очікують, то з точки зору фешн-спільноти, в неї ідеальний стиль".

"Якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з Меланією Трамп, то стиль Меланії супержіночний, суперсексі. Він дуже модний, вона завжди виглядає, як жінка з обкладинки глянцевого журналу", - каже Олена Мартинюк. А от в дружини Зеленського силуети більш м'які та комфортні: "Ми розуміємо, що в неї немає мети підкреслювати форми, тут скоріше йдеться про зручність та доречність".

Та не всі такі однозначні у своїх оцінках. Олена Зеленська повністю дотримується протоколу, вважає піарниця Тетяна Мокріді, але деякі підходи у своєму стилі їй варто було би змінити.

"Якщо проаналізувати фотографії візитів з президентом, то складається враження, що перша леді весь час тільки й думає, як не затьмарити собою главу держави, і навіть трохи за ним ховається. Видно, що пані Зеленській найкомфортніше в оверсайз, що зайвий раз тільки підкреслює, що вона хоче сховатися. На ній часто можна побачити завеликі костюми, задовгі рукави і заширокі штани", - каже пані Мокріді.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Піарниця Тетяна Мокріді вважає цей образ Олени Зеленської найвдалішим. Інавгурація Володимира Зеленського 20 травня 2019 року

Найвдалішим піарниця вважає одяг Зеленської під час інавгурації президента: "Це було дійсно блискуче, це справжнє вбрання першої леді, як приклад комунікації зі світом. Але решта, на жаль, не запам'ятовуються і вони не несуть якихось сенсів".

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

Про безпідставну критику на адресу своєї дружини заговорив і сам президент. "У нас була так історія, про яку ми не хотіли говорити. Вона писала листи підтримки всім лікарям, які захворіли на коронавірус... Антипіар їй зробила людина, яка відповіла: "Що це за листи? Де мої 300 відсотків (надбавки - Ред.)?" - сказав він у коментарі "Українській правді" влітку 2020 року.

На думку президента, ця людина повелася неетично та образливо, оскільки надбавки та зарплатня не залежать від першої леді.

"Проблема в тому, що немає законодавства, яке регулює інститут першої леді. У неї, принаймні у майбутньому, повинні бути обов'язки", - вважає Зеленський. Саме тому він хоче спеціальний закон, аби закріпити інститут першої леді в Україні.

"Я не думаю, що потрібен окремий документ, який би визначав обов'язки першої леді, - каже експертка Тетяна Мокріді. - Тому що ми одразу десь на рівні підсвідомості закладаємо, що в нас ніколи в Україні не може бути президентом жінка. Це абсолютно неправильно".

Автор фото, Пресслужба президента Підпис до фото, Серед проєктів першої леді - запровадження нової системи харчування в школах

Доцільно було б, на її думку, в законі про президента України "виписати роль першої леді або першого джентльмена": "Я переконана, що друга половина президента має займатися темою майбутнього. Це виключно соціальна сфера, освіта і медицина".

При цьому, за словами пані Мокріді, можливо, є сенс подумати над оплатою цієї праці: "Свого часу цю тему підіймала Йоланта Квасневська. Вона говорила: "Ви не уявляєте, який обсяг роботи виконує перша леді, і це неправильно, що вона не отримує заробітної плати".

Питання тільки в тому - чи схвалить таке фінансування суспільство.

Блогер Віталій Чепинога каже, що тут скоріше справа в неготовності пострадянських людей взагалі до інституту першої леді: "У країнах пострадянського простору наше патріархальне суспільство доволі ревно ставиться до втручання жінки у сферу державної політики".

"Я думаю, українське суспільство тоді дозріє до інституту першої леді, коли жінка, можливо, у нас стане першим президентом. Вдалим президентом. Тоді, можливо, люди і переоцінять роль жінки в політиці".

При підготовці матеріалу використані фото Getty Images, УНІАН та пресслужби Олени Зеленської.

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