"Мені вас шкода, і себе - теж". Клієнт В2В Jewelry не вірить, що поверне гроші

Автор фото, Антон Авіжас

Харків'янин Нерсес уклав 12 тисяч гривень у В2В Jewelry. Зараз каже, що проєкт не виконав свої зобов'язання і називає себе ошуканим, як і багато інших людей.

Наприкінці серпня на сайті СБУ з'явилося повідомлення про те, що організаторам однієї фінансової піраміди повідомили про підозру. Керівників проєкту підозрюють у шахрайстві та легалізації цих доходів групою осіб.

Про яку компанію йдеться, СБУ не вказала, та у ЗМІ швидко поширилася інформація, що це мережа ювелірних прикрас В2В Jewelry.

Її засновник Микола Гонта майже одразу заперечив такі звинувачення та погрожував судом тим, кого звинуватив у наклепі. Однак під його зверненням у YouTube з'явилися дописи учасників проєкту з вимогами повернути вкладені кошти.

У Харкові такі вимоги голосно залунали ще весною. Тоді в крамниці В2В Jewelry побили скло та прокололи шини автомобілям поряд. Навесні до поліції звернулося 10 постраждалих, а загальну суму збитків оцінювали у 150 тисяч.

Переконливий знайомий

Нерсес розкладає на столі у власному офісі картонні сертифікати з В2В.

Вкласти гроші у цю компанію його "підбив" знайомий. Кожного разу, каже Нерс (так його називають друзі і знайомі), приятель розповідав про великі відсотки та легкий дохід.

Автор фото, Антон Авіжас

"Я йому казав - нікуди я не хочу встрявати. Хоч там платять, хоч не платять, але це до певного часу. Це як (гральні - Ред.) автомати. Не хочу звикати", - пояснює чоловік. Та знайомий не заспокоювався.

"Він же з цього процент має. Він мене привів, я 10 тисяч вкинув, 10%, він відсоток з цього отримав, - пояснює нині Нерс таку настирливість. - Раз на шостий вирішив - ну спробую".

Отримати кольоровий сертифікат було дуже просто. Спершу зареєструватися за посиланням, потім прийти до магазину В2В Jewelry та отримати подарунковий сертифікат на внесену суму. Він уже начебто забезпечений золотом чи сріблом.

Автор фото, Антон Авіжас

Але найбільше людей вабили обіцяні відсотки за внесені кошти. Нерсові обіцяли 9-10% на тиждень, вкладення мали окупитися десь за три місяці. А згодом мав бути чистий дохід, який у рази перевищував вкладені суми.

Пограти із В2В Jewelry чоловік вирішив у січні. Спочатку вклав 2 тисячі гривень, згодом - 10. І відсотки дійсно почали з'являтися, але лише віртуальні.

"Я інвестував 454 долари, заробив 362 з січня. З січня місяця я не можу їх зняти", - скаржиться він.

По гроші Нерс приходив у магазин компанії, телефонував на гарячу лінію. Та окрім обіцянок, що виплати мають от-от початися, нічого не отримав. А в особистому кабінеті з'явилася функція депозиту - туди, пояснює вкладник, усі бонусні кошти переводить сама компанія. Та забрати їх звідти Нерс не може.

"Якійсь кількості людей виплачують, хто далі знайомих підтягує. Я вже з цим знайомим посварився", - каже чоловік.

Із початком карантину роботу В2В призупинили, про це повідомив її засновник Микола Гонта у зверненні до своїх вкладників.

"Зупиняється повністю введення та виведення, це пауза, ми її включаємо, спостерігаємо. На балансі все зберігається. Нікуди не подінеться, це мої зобов'язання перед вами. Я їх виконаю, але потрібно почекати," - зазначив у відеозверненні Гонта.

Усім, хто не має довіри до сертифікатів В2В, Гонта пообіцяв поміняти їх на коштовності в особистому кабінеті.

Відновити виплати обіцяли, щойно скасують карантин.

Потерпілі були, а підозрюваних - не було

У харківському магазині перестали приймати клієнтів 27 травня. За словами місцевих блогерів, які приїхали до магазину, людей зустрічали невідомі спортивної статури люди з Вінниці, де розташований головний офіс В2В.

Вони пояснювали, що виплат не буде, адже компанія збанкрутіла.

Наступного дня у припаркованих поряд із крамницею автомобілях з вінницькими номерами порізали шини. Камінням розбили скло вітрини В2В та крамниць, розташованих поряд.

Автор фото, Антон Авіжас Підпис до фото, Розбита вітрину магазину В2В Jewelry в Харкові

Приміщення компанії опечатали, поліція зібрала скарги вкладників та за фактом звернень відкрила кримінальне провадження за статтею "шахрайство".

Загалом заяви подали 10 людей, серед яких був і Нерс. Ніхто, окрім нього, не погодився поспілкуватися із журналістами.

За словами речника прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка, загальна сума збитків тоді склала 150 тисяч гривень.

Нині слідство триває. З 10 заявників статус потерпілих за матеріалами справи отримали троє.

У чому суть бізнесу?

За даними кількох сайтів, серед яких є і b2bjewelry.global, який надає посилання на офіційну сторінку проєкту у Facebook, у 1999-му році Микола Гонта заснував ювелірну майстерню, яка згодом перетворилася на фабрику "Шарм" у Ладижині Вінницької області.

Старт саме В2В, або "впровадження нової маркетингової стратегії продажу ювелірної продукції", як вказано на сайті, відбулося у 2018 році. А вже у 2020-му кількість учасників склала, за даними того ж таки сайту, 560 тис. людей.

Компанія - це мережа ювелірних магазинів. За куплений товар клієнту повертали певний відсоток грошей. Всього - 52 виплати протягом року, що складає від 130-ти до 208% вартості купленого товару. Бонуси спочатку обіцяли надсилати на банківські картки, нині - мають нараховувати на депозит.

Замість ювелірного виробу можна було придбати подарунковий сертифікат. Його власник має отримати більший відсоток бонусу. А після завершення річних виплат сертифікат можна обміняти на товар. Тобто - окрім грошей власник отримує і прикраси. Але продаж таких сертифікатів припинили, принаймні, так сказано в новинах самого проєкту.

"Шахрайства немає. Це абсолютно не так, виплати йдуть, люди отримують. Ну, ось я особисто отримала, тому що у мене є такий сертифікат. Я теж його купувала", - запевняла ВВС News Україна співробітниця харківського магазину В2В ще влітку.

Жінка тоді відмовилася представитися, сказала, що переживає за власну безпеку та боїться протестувальників.

Але запевняла, що сертифікати дійсні та забезпечені прикрасами з крамниці.

Автор фото, Антон Авіжас

А от з бонусними коштами - складніше.

"Це сума, яку компанія зобов'язується виплатити мірою того, як ростуть продажі. Карантин був у всьому світі. Не працював ніхто, ми нічого не продавали, нічого не виплачували, два місяці все стояло законсервованим. З чого виплачуються бонуси? З товарообігу крамниці, з роботи, з продажу. Якщо продажів немає, відповідно, виплачувати нічим", - роз'яснювала продавчиня.

Хочеш грошей - купуй ще

Нині харківський магазин B2B jewelry на Павлівській площі працює. Востаннє у цьому просторому приміщенні ми побували 2 вересня.

У вітринах лежали ювелірні прикраси, але не дуже рясно. Продавчині ховалися за прилавками, з клієнтів тоді була лише одна людина.

Працівниці магазину сказали, що нічого не знають про кримінальне провадження, а директора магазину взагалі не існує, одні лише продавці-консультанти.

Одна з них неохоче погодилася роз'яснити, як можна заробити на проєкті. На прикрасах цінники з двома цифрами: одна - ціна, яку платить покупець, інша - бонус, який він отримає. Бонус у кілька разів перевищує ціну. Звідки беруться зайві гроші, продавчиня намагається пояснити:

"Уже в ціну закладено, що ви отримуватимете кешбек. Відповідно, ви можете порівняти з іншими ринками, що в нас ціни трошки вищі. Відповідно з цієї ціни ви отримуватимете кешбек. Гроші йдуть на виробництво, купуються вироби, виготовляються вироби, і у цій ціні вже все закладено, що ви отримуватимете кешбек".

Повернути вкладені гроші у магазині можна лише товаром. Наша співрозмовниця погоджується, що виплати коштів дійсно призупинено. Докарантинним "партнерам" не платять. Іншим - платять, але не всім і не часто. Стимулювати виплати можна, вклавши ще грошей.

Жінка запевняє - готова допомогти усім клієнтам. А фінансові питання краще вирішувати через гарячу лінію. Як зв'язатися з керівництвом проєкту В2В - лише знизує плечима.

Магазинів, подібних харківському, лише в Україні понад 900. Та на офіційній сторінці В2В у Facebook з'являються коментарі про те, що вони закрилися. Люди пишуть про припинення роботи крамниць у Ковелі, Франківську, Жовтих Водах, Смілі, Луцьку тощо.

А ще під повідомленням про зниження цін на товари питають про гроші. Такі ж запитання і під останнім зверненням самого Миколи Гонти.

"Коли там виплати по сертифікатах будуть? Вже 5 місяців жодної виплати", - питає "Джек Дьюк".

"Мені вас шкода, і себе - теж. Я отримала усі кошти з прибутком, та перед реінвестуванням з балансу у лютому не встояла і поклала ще кошти. І навіть побачивши, що відсоток загрозливо зростає, не змогла приборкати свою жадібність й азарт. Нажаль, я не одна така. Тримайтеся", - пише Lina Danylova у відповідь користувачу "Благодарю Всевишнего" з Казахстану, де теж працює проєкт B2B.

Острів, позашляховики, елітна нерухомість

За даними СБУ, до викритої фінансової піраміди встигли приєднатися 600 тисяч людей, а кількість привласнених коштів сягає понад 250 млн доларів США.

Гроші, за даними силовиків, пішли на елітну нерухомість, наприклад - острів Дніпровського каскаду з будівлями, елітні позашляховики, коштовності тощо. До оборудки могли бути причетні понад 20 людей, суд уже заарештував банківські рахунки та майно.

І хоча про яку саме піраміду йдеться, силовики не вказували, декілька фотографій з обшуків дали підказку. На одному фото видно оздоблення, характерне саме для ювелірних салонів В2В, на іншому - стосик паперів, схожих на подарункові сертифікати проєкту. Після цих фото у ЗМІ і почали говорити про викриття В2В jewelry.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Фотографія обшуку, викладена на сайті СБУ

28 серпня засновник мережі крамниць Микола Гонта заперечив усі звинувачення та погрожував подати позови на ЗМІ, рекомендував звертатися по коментарі безпосередньо до нього.

Нам вдалося додзвонитися на гарячу лінію проєкту. Після перемовин зі старшим менеджером, консультантка повідомила - дати телефон Миколи Гонти вона не може, як і прокоментувати щось зараз, бо це не входить до її обов'язків. Обіцяла передати контактний телефон, щоби з нами зв'язалися.

11 вересня запит на коментар щодо кримінальної справи та звинувачень у шахрайстві ВВС News Україна надіслала через месенджер сторінки проєкту В2В у Facebook, на офіційні електронні поштові скриньки благодійного фонду "Зимородок", який співпрацює з В2В та який, за даними сайту You Control, очолює дружина пана Гонти.

Також паперовий варіант запиту ми залишили у крамниці на Павлівській площі. Там пообіцяли передати його до Вінниці, до керівництва.

Та за п'ять днів не було жодної спроби зв'язатися з нами та надати своє бачення ситуації.

Тим часом у СБУ повідомили - оголосили про підозру організатору безіменної фінансової піраміди, її керівнику та головному бухгалтеру за трьома статтями - "вчинення злочину групою осіб", "шахрайство з фінансовими ресурсами", "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Харків'янин Нерс повернути кошти, вкладені у В2В, вже не розраховує, як і не вірить у притягнення до відповідальності тих, кого вважає шахраями.