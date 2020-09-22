Жінки, роми, літні люди. Звіт ООН про найбільш постраждалих від коронавірусу в Україні

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Пандемія коронавірусу найбільше вдарила по і без того вразливих групах населення України.

Про це свідчить доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ). Звіт охоплює період з 16 лютого до 30 липня 2020 року та висвітлює поширені порушення прав людини, які вдалося зафіксувати за цей час.

Після запровадження жорсткого карантину наприкінці березня під ударом опинилися особливо вразливі групи, до яких звіт відносить ромські громади, літніх людей, людей з інвалідністю.

"Найбільших обмежень зазнали права на здоров'я, роботу, освіту та достатній життєвий рівень. Жінки також зазнали непропорційного впливу пандемії", - йдеться у звіті.

Донбас, катування та крайні праві

Коронавірусні обмеження вдарили також по мешканцях тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщеним особам. Йдеться про обмеження на рух через контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування.

З кінця березня до середини червня кількість перетинів знизилась з 1,3 млн на місяць до кількох сотень.

"Тисячі людей були відірваними від своїх сімей та втратили доступ до якісного медичного обслуговування, пенсій та робочих місць", - йдеться в звіті.

Традиційно у звіті зазначають про проблему катування та жорстокого поводження. Їх, відповідно до документа, застосовують і на тимчасово окупованих територіях, і на території, яка контролюється українським урядом.

В управлінні занепокоєні, що правоохоронці також використовують коронавірусні обмеження, щоб "запобігати різним протестам".

Крім того, у звіті пишуть про занепокоєння через "збільшення кількості нападів крайніх правих груп на зібрання та офіси політичних партій, на політичних активістів та їхні домівки".

УВКПЛ задокументувало п'ять нападів на представників ЛГБТ-спільноти (лесбійки, геї, бісексуали та трансгендери) та активісток феміністського руху. В тому числі, з боку крайніх правих груп.

Що робити?

Доповідь містить рекомендації уряду забезпечити соціальних захист цивільних жертв конфлікту на Донбасі, зокрема надавати компенсації за житло, землю та інше майно, втрачене через конфлікт на анексію Криму.

Пункти пропуску мають бути належно оснащені укриттям, водопостачанням та санітарно-гігієнічними спорудами.

В рамках боротьби з коронавірусом українській владі рекомендують "усунути існуючи перешкоди та протидіяти будь-якій дискримінації" у доступі до медичних послуг за ознакою віку, раси, етнічного походження, статі, сексуальної орієнтації тощо.

Слід забезпечити належний рівень тестувань та доступ до інформації про COVID-19.

Також УВКПЛ закликає провести ефективне розслідування всіх випадків катувань і жорстокого поводження, а також притягнути винних до відповідальності.