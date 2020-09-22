Розповідь "загробного сповідника": як помститися після смерті

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Вустами австралійця Білла Едгара говорять покійні.

Ні, Білл - не черевомовець і не медіум. Він просто виступає на похоронах людей, які довірили йому сказати за них своє останнє слово - причому не завжди приємне для слухачів. І непогано на цьому заробляє.

З чого все почалося?

Білл працював тоді приватним детективом, і робота звела його зі смертельно хворим чоловіком, який попросив його виконати досить дивне доручення: він хотів, щоб на похороні прозвучало його власне останнє слово.

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"Ми багато говорили про смерть, про загробне життя і все таке, - згадує Білл. - І тоді я запропонував йому написати свій некролог".

Але вмираючий зізнався, що друзі й родичі навряд чи захочуть почути те, що він хоче їм повідомити, і не стануть самі зачитувати послання або включати запис.

І тоді детектив запропонував зробити це за нього.

Скільки коштує "загробний сповідник"?

Послуги загробного сповідника коштують недешево: 10 тис. австралійських доларів (трохи більше 5 тис. євро).

За ці гроші Білл приходить на похорон або відспівування, у заздалегідь обумовлений з покійним момент церемонії піднімається з місця, дістає конверт, розкриває його і зачитує те, що хотіла, але не могла або не встигла сказати людина, що лежить у труні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Померлим теж є, що сказати

Так, і це ще не все: у вартість послуги входить відвідування будинку покійного (з його попередньої згоди, зрозуміло) і видалення звідти усіх обговорених предметів.

"Це може бути все, що завгодно - від порнографії і секс-іграшок, до наркотиків, грошей і "стволів", - пояснює Білл.

Сказати все, що накипіло

Білл Едгар прочитав уже чимало останніх слів від померлих, але найбільше йому запав у душу виступ, коли, на наполегливе прохання покійного, йому довелося перервати промову його найкращого друга.

"Я мав сказати йому, щоб він сів, заткнувся (так, прямо ось так) і уважно послухав те, що покійний просив мене прочитати, - згадує Білл. - А йшлося про те, що найкращий друг намагався спокусити його дружину, коли той лежав при смерті. Уявляєте, він лежить на смертному одрі, не може поворухнутися, а тут на його очах таке відбувається!"

Нічого дивного, що після такого несподіваного виступу сповідника цей джентльмен спробував якомога непомітніше вислизнути з чорного ходу.

За наполяганням покійного церемонію покинули ще кілька людей, після чого, за словами Білла, похорон пройшов дуже навіть мило.

Позитивні відгуки

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Зрозуміло, що позитивних відгуків, так само як і нарікань, клієнти Біллу не залишають - вже така специфіка його послуг. Але, як це не дивно, живі теж ні разу його не виганяли.

Хто б міг подумати, зізнається він, адже це вносить таке сум'яття у церемонію.

З іншого боку - головна дійова особа на похоронах - сам небіжчик, і кому, як не йому, вирішувати, яку пам'ять по собі залишити?