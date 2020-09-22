Гра на нервах: що роблять військові літаки НАТО біля російських кордонів

Автор фото, Russian MOD Підпис до фото, В-52Н ВПС США над нейтральними водами Чорного моря 28 серпня 2020 року

Повітряна обстановка навколо російських кордонів в останні кілька тижнів стала помітно більш неспокійною. Російські інформаційні агентства майже щодня повідомляють про польоти військових літаків НАТО.

До іноземних літаків біля російських кордонів найчастіше підлітають російські винищувачі, які потім їх супроводжують під час польоту - у російській пресі це зазвичай називають "перехопленням".

Судячи з інформації російських інформагентств "Інтерфакс" і ТАСС, які зазвичай повідомляють навіть про поодинокі випадки супроводу, тільки у вересні біля російських кордонів у різних місцях, включно з Чорним морем, а також в районі анексованого Росією Криму, було близько 20 "перехоплень".

У вересневих повідомленнях російських агентств шість разів фігурували літаки Королівських військово-повітряних сил Великобританії, сім раз - норвезьких КВПС, шість - ВПС США і один раз - німецьких люфтваффе. Польоти цих літаків відбувалися на Беринговим, Охотским, Балтійським і Чорним морями.

Однак в пресу, вочевидь, потрапляють не всі такі випадки. Начальник Головного оперативного управління російського генштабу Сергій Рудской заявив 18 вересня на брифінгу, що лише над Чорним морем російські винищувачі піднімалися на супровід цілей 27 разів.

Всього у 2020 році, за його словами, над Чорним морем російські винищувачі вилітали на супровід іноземних літаків на 21% частіше, ніж за той же період 2019 року.

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Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу говорив, що в серпні загальне число розвідувальних польотів авіації НАТО біля російських кордонів збільшилося більш ніж на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року - в серпні 2020 року їх було 120, в серпні 2019 - 87.

"Якщо раніше з тією або іншою частотою (звичайно, не з такою, як зараз, не так часто) була в основному розвідувальна авіація, то зараз почалися регулярні заходи і польоти з тренуванням імітації нанесення ракетних ударів в тому числі з застосуванням великої кількості літаків", - цитувало 6 вересня виступ Шойгу в ефірі телеканалу "Росія-24" агентство "Інтерфакс".

18 вересня командувач Військово-повітряних сил Росії Сергій Суровикін на брифінгу для іноземних військових аташе заявив, що американські бомбардувальники В-52Н відпрацювали удари крилатими ракетами по Росії з Естонії та Канади на навчаннях Allied Sky 28 серпня. Чи говорив він про той самий випадок, що і Шойгу, не уточнюється.

Навіщо військові літаки літають над російським кордоном?

Автор фото, Getty Images / Міноборони РФ Підпис до фото, Російський бомбардувальник Ту-160 під час дозаправки в повітрі

BBC News звернулися з проханням про коментар до міністерств оборони країн, які частіше за інших фігурують у повідомленнях російської преси про польоти поблизу кордонів РФ: Великої Британії, Норвегії та США.

Представник міністерства оборони Великої Британії заявив, що не коментує подібну активність авіації, але зауважив, що КВПС володіють "великим набором можливостей для отримання життєво важливої інформації по всьому світу".

У повідомленнях російської преси про польоти британської авіації найчастіше фігурують літаки-розвідники Sentinel R.1 і RC-135W.

У міністерстві оборони Норвегії розповіли BBC News, що "норвезькі морські патрульні літаки регулярно здійснюють польоти над Баренцовим морем".

"Вони збирають цінну інформацію в інтересах норвезького об'єднаного генерального штабу про військову активність в районах, розташованих поблизу наших кордонів. Всі ці польоти регулярно виконуються в міжнародному повітряному просторі, вони відслідковуються і супроводжуються російськими винищувачами, що перебувають на бойовому чергуванні", - йдеться в коментарі норвезького військового міністерства.

Там відзначили, що ніякого збільшення кількості польотів літаків норвезьких Королівських військово-повітряних сил не було: "Новим розвитком останніх двох тижнів стало те, що ця активність була відзначена в російській пресі, як, наприклад, у ТАСС".

У міністерстві оборони США на запит BBC News не відповіли.

Тим часом на зростання активності британських КВПС в районі російських кордонів, особливо на півночі, звернуло увагу і британське видання Times.

Анонімне військове джерело, коментуючи виданню цю активність, розповіло, що КВПС провокують російські засоби протиповітряної оборони на відповідну реакцію з тим, щоб вивчити систему ППО Росії.

"Це змушує їх реагувати на те, що ми робимо, а не навпаки", - цитує газета слова військового джерела.

"Режим холодної війни"

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Британський транспортник C-130 Hercules під час десантних навчань у небі над Миколаївщиною

За словами військового експерта, заступника головного редактора російського інтернет-видання "Ежедневный журнал" Олександра Гольця, дії військової авіації західних країн біля кордонів Росії стали відповіддю на аналогічні польоти російської авіації. Їхнє число помітно збільшилася після 2014 року.

"Росія і країни НАТО послідовно переходять в режим "холодної війни". А одне з залізних правил "холодної війни" полягає в тому, що на будь-яку дію має бути протидія", - пояснив він.

Російська авіація, за словами Гольця, всі ці роки діяла досить активно, роблячи польоти біля кордонів скандинавських країн у Норвезькому морі, а також імітуючи пуски крилатих ракет по території США у північній Атлантиці.

"Я більш ніж переконаний, що керівні військові органи НАТО ухвалили рішення не спускати", - вважає Гольц.

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, B-52 у супроводі українського винищувавча

4-го та 14 вересня американські стратегічні бомбардувальники B-52 здійснили планові польоти над Україною у супроводі українських Су-27 та МіГ-29.

Вони вилетіли з британської військової бази, пролетіли над всією Європою, увійшли в повітряний простір України і дісталися узбережжя Чорного та Азовського морів.

"Такі патрулювання матимуть регулярний характер, адже місії В-52 в небі України, є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії. Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, союзників по НАТО і партнерів, а також стратегічні та оперативні можливості для стримування Росії", - повідомили після другого польоту у Генштабі України.

Такі маневри американських бомбардувальників викликали значний резонанс у російській пресі - на ток-шоу каналу "Россия 1" їх назвали "відпрацюванням ядерних ударів по Севастополю".

Командувач ВПС Росії Сергій Суровикін, виступаючи на брифінгу, звинуватив американські військово-повітряні сили у тих самих діях. За його словами, три американських бомбардувальника В-52Н 31 серпня на навчаннях відпрацьовували удари крилатими ракетами по Калінінградській області з повітря над територією Нідерландів, Німеччини, Польщі та країн Балтії.

Інший російський військовий експерт, фахівець у сфері протиповітряної оборони Михайло Ходаренок пояснив в бесіді з BBC News, що зі сторони дуже важко визначити, що саме відпрацьовує бомбардувальник у повітрі.

"Рубіж пуску крилатих ракет - тисячі кілометрів. І як визначити, що він там відпрацьовував у ході бойової підготовки? Всі переговори ведуться по закритим системам зв'язку, льотчики в кабіні нічого не доповідають, чим вони там займаються. Про все це можна робити лише приблизні висновки. Можливо, щось відпрацьовують, але що - незрозуміло", - сказав він.

Про те, яку інформацію збирають літаки-розвідники, за словами Ходаренка, також розмірковувати важко, оскільки невідомо, яке обладнання встановлене на тому чи іншому літаку.

Експерт вважає, що такі польоти насамперед нервують російських військових.

"Коли стратегічні бомбардувальники літають у безпосередній близькості від кордонів держави, його повітряного простору, чим би вони там не займалися, це нервує в кінцевому підсумку", - сказав він, додавши, що це стосується і російської дальньої авіації, яка точно так само нервує країни НАТО.

Колишній військовий льотчик Ендрю Брукс, який виконував такі польоти за часів холодної війни, в інтерв'ю Times сказав, що вони цілком можуть вважатися демонстративними: "Це знак того, що ми нарешті перестали розмовляти про нашу реакцію і почали робити щось у відповідь. Ми приходимо на задній двір до Росії і там протистоїмо їхнім знущанням".

Практична користь від таких польотів, як вважає Ходаренок, не так вже й велика - позиції ППО мирного часу добре відомі. А от шкода від них може бути колосальною.

"Можна ж донервуватися до випадкового порушення державного кордону. У результаті навігаційної помилки. Випадків обстрілу зенітно-ракетними системами або застосування винищувальної авіації поки що не відбулося - порушення державного кордону не було. А якщо будуть, наприклад, випадково?" - запитав він.

У міністерстві оборони Великої Британії BBC News сказали, що реакція російських військових на польоти за останній час не змінилася, "оскільки вони були безпечними і професійними".

Чи літає Росія біля кордонів країн НАТО?

Дальня авіація Військово-повітряних сил Росії, судячи з повідомлень у російській пресі, також регулярно здійснює польоти в міжнародному повітряному просторі, включно з маршрутом через Баренцове в Норвезьке море.

ТАСС повідомляє, що 14 вересня за цим маршрутом літали бомбардувальники Ту-160 в супроводі F-16 ВПС Норвегії, а 16 вересня два літаки цього ж типу поставили рекорд дальності, подолавши з дозаправкою у повітрі за 25 годин більше 20 тисяч кілометрів.

"Інтерфакс" передає, що 16 вересня над Чорним морем виконували політ протичовнові літаки Ту-142 (морська версія Ту-95) і дальні бомбардувальники Ту-22М3, яких супроводжували іноземні винищувачі.

У британському міністерстві оборони, щоправда, не відзначили збільшену активність російської авіації.

"Значного зростання активності російських літаків дальньої дії, що наближаються до британських кордонів в районі польотної інформації Великої Британії, не спостерігалося", - повідомили там.

Норвезькі військові в свою чергу сказали, що російська активність зростає в регіоні постійно: "Останні кілька років на крайній півночі ми спостерігаємо неухильне зростання російської військової активності в усіх областях. Ми стали свідками серйозної модернізації військового обладнання і спостерігаємо, як російські сили проводять все більш складні навчання у цьому регіоні".