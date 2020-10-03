Гарбузова історія успіху. Як в Україні вирощують гарбузи для Європи

Автор фото, Михайло Чорнописький Підпис до фото, 36-річний Вадим Кричковський створив ферму з вирощування гарбузів після 14 років служби в ДПСУ

Фермерське господарство у селищі Сутиски, що біля Вінниці, цьогоріч вперше висадило ділянку гарбузів. Насіння мускатного гібрида Тіана закупили в Польщі. Гарбузини цього виду (так заведено називати плід з ботанічної точки зору) відрізняються солодким смаком, а також малою кількістю зернят та значним м'якушем. Врожай вирушить до закордонних споживачів.

Агрофірму 36-річний Вадим Кричковський очолює останні два роки. Вона вирощує овочі, які входять у борщовий набір. Основні площі засіяні морквою, також висаджують столовий буряк, капусту, цибулю та картоплю.

"До цього я 14 років віддав прикордонній службі України. Звільнився у званні майора. Друзі запропонували створити фермерське господарство. Починали практично "з нуля". На території колишнього тракторного стану, де планували звести овочесховище, все занедбано було, дерева росли", - розповідає підприємець.

Вадим навчався аграрної справи також самостійно. Зізнається, навіть не уявляв, що доведеться працювати у цій сфері.

Гарбузи висіяли вперше

У 2020 році на підприємстві вперше висадили ділянку гарбузів. Площу в три гектари відвели під мускатний гібрид Тіана.

"Ми отримали контракт на вирощування гарбузів. Їх замовила компанія з Хмельницького, що займається поставкою цього продукту до Європи. Вони шукали надійних партнерів, які зможуть виростити значну кількість сировини. Плануємо зібрати з гектара близько 40 тонн", - каже Вадим Кричковський.

Доглядати ділянку довелося практично вручну. Облаштували для рослин крапельний полив. Крім сонця та води гарбузи більше нічого не отримували, розповідає аграрій.

"Ми вирощуємо продукцію в основному на інтенсивній технології. Слідкуємо за якістю. Наприклад, у минулому році нітратне навантаження у наших овочах було до 20 одиниць при тому, що дитяча норма харчування - до 50, а доросла - до 250 одиниць", - розповідає Вадим Кричковський.

"У нас своя технологія, використовуємо органічні добрива, які генеруємо на власній біогазовій станції. Тому вирощені гарбузи цілком органічні", - пояснює фермер.

На ріст гарбузів цьогоріч вплинула прохолодна весна. Вегетація рослин затягнулася, тому збір урожаю відклали практично на місяць. За домовленістю, його продаватимуть по 8 євроцентів за кілограм.

Контракт на вирощування культури підприємець підписав на рік. Якщо справа виявиться вдалою, то в наступному сезоні посівні площі під гарбуз збільшать удвічі.

"Сьогодні люди вже вміють готувати крем-супи та каші з гарбуза. З часом культура споживання цього плода серед українців лише зростатиме, так само як, наприклад, лохини. Тому, коли почнемо збирати гарбуз, частину урожаю плануємо реалізувати також в Україні, серед торгових мереж у Вінницькій області", - розповідає про плани фермер.

"Тіана має досить солодкий смак, гарний колір, також це дієтичний продукт. Подивимося, чи матиме попит", - додає він.

Продукцію зберігатимуть в овочесховищі. На прилавки відправлять, коли збільшиться сезонна потреба у вітамінах серед споживачів.

Автор фото, Михайло Чорнописький Підпис до фото, Вадим Кричковський хоче збирати по 40 тонн гарбузів з гектара

Сушать шматочками

Закуповує гарбузи у Вадима Кричковського одне з підприємств із Хмельницького. Далі їх ріжуть на прямокутні шматки та висушують. У такому вигляді відправляють на експорт.

"Ми займаємося переробкою гарбузів четвертий сезон. У сушеному вигляді відправляємо їх до Польщі, Німеччини та Чехії. - розповідає керівник підприємства Олександр Майстер. - Раніше проводили лабораторні дослідження та з'ясували, що після сушки в продукті залишається більшість вітамінів та корисних компонентів".

Сушений гарбуз переробляють на борошно. Його використовують у кондитерській діяльності та виробництві хлібу.

За кордоном такий продукт також додають у каші або млинці. Він наповнює страви особливим смаком.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Продукцію з українських гарбузів охоче купують в ЄС

"Частину продукції ми реалізуємо в Україні. Для прикладу, партнери з Київської області випікають з неї гарбузовий хліб. Як на мене, досить смачний. Використання борошна в десертах, додає їм неповторного аромату", - запевняє Олександр Майстер.