Wildberries. Російський інтернет-гігант запустився в Україні й одразу втрапив у скандал

Автор фото, Фото з сайту Wildberries

В Україні 21 вересня запустився російський інтернет-магазин Wildberries. Майже одразу соцмережі наповнилися обурливими коментарями, а Кабмін вже обіцяє розглянути санкції щодо нього. Що відбувається?

Що за Wildberries

Wildberries - це російський інтернет-магазин, найбільший торгівельний онлайн-майданчик в РФ.

Фактично Wildberries є аналогом американського Amazon або української Rozetka. Тут можна придбати різноманітні групи товарів - від одягу до побутової техніки.

Окрім Росії та України, компанія працює на ринках ще шести країн: Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Вірменії, Польщі та Словаччини.

Засновницею Wildberries є Тетяна Бокальчук, яку називають найбагатшою жінкою РФ. Російський Forbes оцінює її статки у $1,1 млрд.

У чому проблема

Одразу після того, як стало відомо про вихід Wildberries на український ринок, у соцмережах почала лунати критика на адресу компанії.

Хтось із користувачів обурювався самим фактом роботи в Україні російського проєкту, інші - публікували скріншоти товарів, які можна знайти на українській версії сайту магазину - зокрема, футболки з Володимиром Путіним і забороненою в Україні символікою СРСР.

"Нарешті! - коментує запуск Wildberries в Україні блогер Антон Ходза. - А то ми не знали, де купити футболку з Путіним. Або набір для вишивання Путіна. Або може хочете футболку Полиция России? А За ВДВ? А герб СРСР?".

Пропустити Twitter допис, 1 В Україні хрін знає яким чином заробив російський онлайн-рітейлер Wildberries - тепер будь-хто може без проблем купити футболки з Путіним, Сталіним і Керченською мостом, причому хоч з доставкою додому. 😡 pic.twitter.com/pvedUaJwi2 — Highlander Freeman (@highlander_free) September 22, 2020 Кінець Twitter допису, 1

"Не купуйте там нічого", - радить Іван Ходаківський.

Пропустити Twitter допис, 2 В Україні запрацював російський інтернет магазин wildberries. Донедавна там були присутні товари із зображенням Путіна, Сталіна та забороненою в Україні комуністичною символікою. Не купуйте там нічого. Зараз на сайті досі присутні наступні товари. pic.twitter.com/7U7JjCsl0d — Ходаківський Іван (@Khodakovskii93) September 22, 2020 Кінець Twitter допису, 2

"Зникаючий Путін"

Вже незабаром користувачі стали помічати, що після хвилі обурення у соцмережах значну частину товарів із зображенням Путіна та символікою РФ і СРСР, яка спершу була доступна на українському сайті Wildberries, тепер стало неможливо знайти.

Пошук за ключовими словами на кшталт "Путин", "Россия" чи "СССР" (сайт має лише російськомовну версію) наразі не видає жодних результатів.

Проте деякі подібні товари все ще доступні для замовлення:

Автор фото, Сайт Wildberries

Автор фото, Сайт Wildberries

Реакція Кабміну

У середу, 23 вересня, стало відомо, що український уряд розгляне питання про запровадження санкцій щодо Wildberries.

Пропозицію про це вніс міністр культури Олександр Ткаченко.

"Розглянути можливість застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до онлайн-сервісів, які пропагують контент російського виробництва у розрізі продуктів та рос. серіалів, типу сервісів ivi.ru та Wildberries.ru", - заявив міністр.

Ivi.ru - популярний російський онлайн-кінотеатр, у якому, з-поміж іншого, доступні фільми та серіали російського виробництва.

Що кажуть у Wildberries

Нічого. Компанія не публікувала жодних заяв ані щодо критики на свою адресу, ані щодо можливого запровадження санкцій.

У PR-відділі компанії на прохання BBC News Україна прокоментувати ситуацію відповіли, що "цю тему не коментують".

Не лише Wildberries

Wildberries - не перша компанія, яка потрапляє у подібний скандал в Україні. У 2018 році, приміром, в українських соцмережах лунала гучна критика на адресу Amazon, де продавалися товари із символікою так званої "ДНР".

Зі зверненням до Джеффа Безоса, засновника компанії, тоді навіть виступило посольство України в США.

"Для десятків мільйонів українців по всьому світу так звана Донецька народна республіка - це дещо більше, ніж просто незаконне або невизнане утворення. Понад 11 тисяч людей загинули у цій війні", - йшлося у зверненні.

Ще раніше Amazon критикували за продаж товарів із символікою СРСР. Із проханням прибрати їх з асортименту до компанії зверталися депутати Європарламенту.