Україна поставила Білорусь на паузу. Що значить невизнання Лукашенка

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Володимир Зеленський вже скасував свій візит до Білорусі, який мав відбутись незабаром

Київ приєднався до західних країн, які не визнали Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі, тож стосунки двох країн фактично поставили на паузу.

Саме так оцінили експерти-міжнародники нічну заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо таємної інавгурації Лукашенка, яка пройшла 23 вересня.

"Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави", - написав пан міністр.

Деякі оглядачі почали закидати міністру половинчастість заяви і відсутність чіткого речення - "Україна не визнала Лукашенка президентом". Вони також дивувалися, чому таку заяву не зробив президент Зеленський.

Експерти пояснюють - заява Кулеби надзвичайно жорстка і дипломатичною мовою є більш, ніж однозначною.

Голова МЗС - це офіційний представник країни, а тому його слова у Twitter є офіційною позицією держави. І, можливо, узгоджені із президентом Зеленським. А сам Twitter давно став майданчиком саме для таких заяв.

Ми попросили провідних експертів-міжнародників пояснити, що значить нічний твіт Кулеби та чого тепер чекати Україні й президенту Зеленському у стосунках з Білоруссю.

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Позиція офіційного Києва

Альона Гетьманчук, директорка центру "Нова Європа"

Твіт Дмитра Кулеби варто сприймати як позицію офіційного Києва, яка підтверджує: Україна схиляється до невизнання Лукашенка президентом і надалі рівняється на позицію Європейського Союзу загалом та Німеччини і Франції зокрема (але не Литви та Польщі, позиція яких жорсткіша).

Відсутність чіткого формулювання на кшталт "Україна не визнає Лукашенка президентом" має швидше міжнародно-правове пояснення, аніж бажання зманеврувати чи дипломатично схитрити.

Певним доказом того, що Україна не визнає Лукашенка, є відсутність привітання Зеленського. Нагадаю, у випадку з перемогою президента Дуди у Польщі у липні цього року Зеленський був першим закордонним лідером, який його привітав саме через Twitter як новітній спосіб вітань після виборів, популярний наразі у міжнародній політиці.

Водночас найкращими підтвердженнями невизнання з боку України є відсутність дзвінка та листа вітання з боку президента і вже скасований візит Зеленського у Білорусь, який планувався на жовтень на спільний регіональний форум.

Автор фото, ПРЕССЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА БІЛОЛОРУСІ

"Занадто різка заява"

Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі

Міністр Дмитро Кулеба зробив максимально сильно те, що він може у цій ситуації. Дипломати навіть думають, що це була занадто різка заява. Він оцінив перебіг подій в Білорусі з виборами і двосторонні стосунки, які склались.

Хоча остаточний висновок щодо Білорусі має зробити і озвучити глава держави чи орган, уповноважений на оцінку.

На мою думку, з самого початку Україна не мала права визнавати ці вибори як такі, що відбулись, адже були порушені всі міжнародні основні засади і принципи виборчого права.

Сам факт інавгурації свідчить про цугцванг (ситуація, коли будь-який наступний хід погіршує позицію), в який потрапив Лукашенко. Ця подія не наблизила до розв'язання ситуації, а загострила її. Це віддалило Білорусь та Лукашенко від виходу зі складної ситуації.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сутички протестувальників та міліції після інавгурації

Фактичне невизнання Україною президента Білорусі ніяких трагічних проблем не створює, для цього й існують дипломатичні відносини та протокол. Держави можуть воювати, а поки не розірвані стосунки, дипломати мають забезпечувати комунікацію.

Завдання посла і дипломата забезпечувати стосунки у крайніх умовах.

Далі можна контактувати на певних урядових рівнях, але уникати контакту з президентом. В Україні були президенти, які з Лукашенком взагалі не спілкувались. Це не трагедія для міждержавних стосунків чи міжлюдських стосунків.

Хоча важливо, як чинитиме Лукашенко - і далі проводитиме військові навчання та закриватиме кордони?

Якщо після такої заяви Кулеби Володимир Зеленський займе іншу позицію, то тоді він має звільнити міністра. Якщо президент зробить іншу оцінку - це питання його адекватності. Допускаю, що він може це зробити.

Але може бути, що заява Дмитра Кулеби була ініційована самим президентом Зеленським. Щоб взяти паузу та уникнути відповіді щодо інавгурації прямо зараз.

"Охолодження у стосунках"

Володимир Фесенко, політолог

Заява Дмитра Кулеби щодо інавгурації - це офіційна позиція України. Це нормально і цього достатньо.

Офіс президента міг свідомо ініціювати цю заяву, щоб знизити градус напруги та конфліктності у двосторонніх стосунках. А з іншого боку - продемонструвати координацію дій з європейськими партнерами.

Автор фото, Getty Images

Офіс президента для себе залишив певні можливості для маневру, щоб потім якісь контакти таки підтримувати.

Очевидно, що охолодження у стосунках двох країни вже є, на певний час ми побачимо велику паузу у них.

Перша жертва - традиційний міждержавний регіональний форум, який незабаром мав відбутись. Там вже не буде президента, але там недоречна зараз присутність будь-яких офіційних осіб. Та й сам форум втрачає сенс.

Думаю, що найближчі місяці Зеленський не буде визнавати Лукашенка президентом. Але контакти певні офіційні чи неофіційні з білоруською адміністрацією можуть бути. Як раніше більше не буде - прямих контактів не варто чекати.