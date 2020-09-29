Бабин Яр не один: 10 місць наймасовіших розстрілів євреїв України

Автор фото, УНІАН

29 вересня весь світ згадує трагічну річницю початку одного з найвідоміших епізодів Голокосту на території України - розстрілу євреїв у Києві в Бабиному Яру.

Ці трагічні події одними з перших стали відомими на весь світ, а роман про ті жахіття киянина Анатолія Кузнєцова вийшов ще далекого 1966 року.

У радянські часи не було прийнято гучно говорити про події Голокосту, а про інші місця масових розстрілів навіть сьогодні відомо не дуже багато більшості українцям.

За допомогою кандидата історичних наук та керівника українського центру вивчення історії Голокосту Анатолія Подольського ми спробували показати умовну десятку трагічних місць України, де у часи Другої світової війни відбулись наймасовіші розстріли євреїв.

Зникле єврейське обличчя України

"У часи Радянського Союзу в Україні неможливо було вивчати історію Голокосту. За часи незалежності України вже сформувалась українська школа дослідників", - розповідає пан Подольський.

Він вже 30 років вивчає Голокост на українських землях.

Під час німецької окупації в Україні нищили цивільне населення всіх національностей, але за нацистською ідеологією євреїв мали вбити першими та знищити повністю.

За даними науковців, у часи німецької окупації на території України серед цивільного населення вбили близько 1,5 мільйона євреїв - від Львова до Луганська.

Автор фото, Tarasov_Volodymyr Підпис до фото, Анатолій Подольський досліджує Голокост в Україні з 1990 року

"Єврейське обличчя було частиною української культури до Другої світової війни. Єврейські громади були у селах, містечках та містах і вони практично повністю загинули скрізь", - вказує Анатолій Подольський.

Врятувались переважно тільки ті, хто зумів евакуюватись або пройшов війну на фронті.

Дослідники Голокосту кажуть про приблизно 2 тисячі місць масових розстрілів євреїв в Україні.

Пан Подольський наполягає, що для країни та її історичної пам'яті важливо не забувати про всіх. Десь вбили 70 людей - усіх єврейських мешканців села, а десть десятки тисяч. Бо за кожною цифрою стоять реальні людські історії.

Як розповідає Анатолій Подольський, в Україні спочатку розстрілювали тільки чоловіків, але дуже швидко надійшла команда вбивати усіх разом з жінками та дітьми.

Головними виконавцями розстрілів були спеціальні підрозділи СС, німецькі поліційні батальйони, Вермахт та цивільна німецька адміністрація. Допомагала їм місцева поліція, яка формувалась з військовополонених та місцевих мешканців.

При чому місцеві виконавці самі незабаром ставали жертвами.

"Україна не унікальна - скрізь окупаційна влада долучала до злочинів місцевих людей, але накази завжди були берлінські, а головними виконавцями завжди були каральні підрозділи "Третього Рейху", - наполягає пан Подольський.

Як, хто і де вбивав євреїв

В Україні діяли дві спеціальні Айнзацгрупи СС - "С" та "D". Вони вбивали передусім єврейське цивільне населення, а потім й представників інших національностей.

У нацистів було кілька стратегій поводження з євреями у різних регіонах України.

В областях, де до 1939 року існувала УРСР, єврейське населення знищували майже одразу після окупації й влаштовували тільки тимчасові гетто.

Автор фото, Олена Павлова Підпис до фото, Закинута старовинна синагога у Бродах, як і сотні подібних в Україні, останній свідок зникнення цілої культури

В областях східної Галичини, які перебували у Польщі, існували класичні гетто, а євреїв врешті переважно депортували до таборів смерті на території сучасної Польщі.

У волинських областях, які також увійшли до СРСР у 1939 році (Волинська та Рівненська), гетто проіснували від кількох місяців до року, після чого їхніх мешканців знищили.

На окупованих румунськими частинами територіях євреїв частково розстріляли одразу, а потім або вивезли до таборів у Румунії, або вбили на місці.

Євреїв Закарпаття, які опинились під угорською окупацією, у травні 1944 року депортували у Аушвіц - це близько 100 тисяч людей.

Анатолій Подольський на прохання ВВС News Україна виокремив десять місць наймасовіших розстрілів єврейського населення. Про них сучасні мешканці відповідних міст знають не надто добре.

Десять місць наймасовіших розстрілів

Автор фото, ВВС

Кам'янець-Подільський

Це перше місце масового розстрілу євреїв в Україні з початку окупації.

Через місяць після початку окупації - 28 серпня 1941 року - тут вбили протягом доби близько 23 тисяч євреїв.

Серед вбитих були місцеві мешканці, а також угорські та інші іноземні євреї, яких сюди привезли.

За один день тут вбили євреїв більше, ніж навіть за перший день розстрілів у Бабиному Яру.

Автор фото, АННА ВОЙТЕНКО/"ЗАХИСТИМО ПАМ'ЯТЬ"

Бердичів

Це продовження "кривавого шляху" Айнзацгрупи "С". 15 вересня 1941 року тут вбили близько 14-15 тисяч євреїв.

Це сталось на теренах аеродрому, за 6 кілометрів від Бердичева.

Загалом за час окупації у місті та районі вбили 30 тисяч євреїв.

Бердичів називали українським Єрусалимом, там 82% населення становили євреї.

Автор фото, IRYNA.PUSTYNNIKOVA Підпис до фото, Шаргородська синагога на Вінничині - одна із найкраще збережених старовинних синагог України

Вінниця

19 вересня 1941 року тут вбили 10 тисяч людей.

Це сталось у так званому "Зеленому господарстві" поруч з містом.

В цей день німецькі війська увійшли до Києва.

Автор фото, Станіслав Цалик Підпис до фото, Оголошення, які повісили на стінах будинків, парканах, телеграфних опорах по всьому місту 28 вересня

Київ

29-30 вересня у Бабиному Яру вбили 33 771 людину. Такі точні дані містяться у звіті Айнзацгрупи "С". Єврейське населення міста зникло, а вижили одиниці.

За наступні роки тут знищили ще десятки тисяч людей різних національностей.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Менора у Дніпрі - найбільший в світі єврейський центр

Дніпро

12 жовтня у парку Гагаріна в центрі міста вбили близько 10 тисяч євреїв за один день.

Автор фото, УКРІНФОРМ

Одеса

24-25 жовтня румунська жандармерія за півтора дня вбили близько 25 тисяч євреїв. Німецькі сили у цій акції участі не приймали.

Загалом в Одесі було близько 230 тисяч євреїв. Після масового розстрілу відбулась депортація до таборів смерті, які розташовувались на теренах Миколаївської області.

Підпис до фото, Пам'ятний знак на місці єврейського гетто у Рівному

Рівне

У столиці Рейхскомісаріату "Україна" 5-6 листопада 1941 року за два дні вбили 17 тисяч євреїв - практично все єврейське населення міста. Тоді знищили гетто, яке тут існувало з початку окупації.

Розстріл відбувся в урочищі Сосонки. Тоді це було за містом, а зараз вже у межах обласного центру.

Рівне до Другої світової війни входило до складу Польщі.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Меморіал у Дробицькому Яру

Харків

Від 14 грудня 1941 року у Дробицькому яру біля Харкова протягом кількох днів вбили від 12 до 14 тисяч євреїв.

Після цього тимчасове гетто тут зникло.

Автор фото, Вікіпедіа

Луцьк

Тут тимчасове гетто проіснувало більше року. Наприкінці серпня 1942 року за кілька днів його знищили й вбили близько 18 тисяч євреїв.

У Луцькому гетто за час його існування навіть відбулось повстання.

Луцьк до війни входив до складу Польщі.

Автор фото, "ЗАХИСТИМО ПАМ'ЯТЬ" Підпис до фото, Бахів, меморіал біля Ковеля

Ковель

Наприкінці серпня 1942 року за два дні знищили місцеве гетто та розстріляли 9 тисяч людей.

Розстріл відбувся у селищі Бахів у піщаному кар'єрі біля міста. Ковель до війни входив до складу Польщі.

Загалом наймасовіші розстріли євреїв на Волині відбулись влітку 1942 року.