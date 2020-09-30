Чи впорається Україна з тестуванням на Covid

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Керівники медичної галузі запевняють, що Україна готова до другої хвилі захворювання на коронавірус і що ситуація з виявленням хворих і проведенням тестувань в останні місяці суттєво змінилася на краще.

Із середини вересня кількість інфікованих на коронавірус стрімко зростає, 30 вересня нових хворих вже понад чотири тисячі.

Як кажуть інфекціоністи, це ще не межа, бо попереду - зростання сезонних захворювань, коли симптоми будуть схожими на коронавірусні. Через це кількість тих, хто звертатиметься для перевірки на Covid, зростатиме.

Що відбувається зараз із тестуванням і якою буде ситуація у разі, якщо через другу хвилю епідемії наплив на лабораторії зросте?

За свої гроші надійніше

Житель Києва, лікар Ігор Д., маючи симптоми, зробив безкоштовно тест у державній лабораторії, куди направив сімейний лікар, і одразу ж - у приватній. Оскільки вже знав від колег, що державний тест чекатиме щонайменше 5-6 днів.

У приватній, де він заплатив близько 1000 грн, сказали результат наступного дня. Його дружина і донька, коли у чоловіка виявили Covid, одразу ж пішли до сімейних лікарів, але їм відмовили у тестуванні, посилаючись на відсутність симптомів. Довелося зробити тести у приватній лабораторії, заплативши по 1000 гривень.

Тобто вони зробили тест по своїй ініціативі, адже розуміли що можуть заразити інших, оскільки безсимптомні хворі можуть передати вірус оточуючим.

При цьому за інформацією МОЗ, контактним людям мають робити безкоштовні тести. Але з цим в Україні великі проблеми.

Подібних випадків, коли люди платять власні гроші, а не роблять безкоштовні тести у державних чи комунальних закладах, більше ніж достатньо.

Ціни на ПЛР-тест коливаються у приватних закладах від 800 до 2000 гривень.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов каже, що кожен четвертий-п'ятий ПЛР-тест, зроблений в Україні, - з приватної лабораторії.

Але ситуація у Києві і в регіонах відрізняється.

У Києві, згідно зі статистикою Центру громадського здоров'я, половину і більше тестів на ПЛР роблять саме приватні лабораторії, а це кілька тисяч проб за добу.

Схожа ситуація в Одеській, Харківській, Львівській областях.

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"Приватні лабораторії роблять тести практично нарівні з нами. Тобто, якщо ми та інші державні і комунальні установи робимо разом близько 1100 тестів на добу, то приватні - не менше 800", - розповідає ВВС News Україна заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

Керівник Харківського обласного лабораторного центру Любов Махота каже, що кількість тестів у приватних лабораторіях становить 40%.

"За добу по Харківській області робиться понад 2 тисячі ПЛР-тестів. Це 10 приватних, дві державні лабораторії і дві - комунальної власності. Від цього числа - близько 40% це приватні", - каже пані Махота ВВС News Україна.

Голова комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький визнає, що причина у тому, що люди не хочуть чекати результатів довго.

"Сьогодні головна проблема у часі, який витрачається на очікування результату. І це набагато більша проблема, ніж кількість тестувань", - заявляв він у програмі "Свобода слова" Савіка Шустера минулої п'ятниці.

Проте він також переконаний, що Київ, де приватні структури роблять тестів більше, ніж державні, - особливе місто.

"У Києві так історично склалося за останні 20 років. Це традиція - ходити у приватні лабораторії, а їх тут багато. Але Київ не вся Україна. Взяти Полтаву чи інше місто - ось це буде реальна картина щодо того, скільки людей звертається у приватні лабораторії", - запевняв Михайло Радуцький.

В багатьох областях аналізи у державних і комунальних медзакладах, уповноважених МОЗ, справді суттєво переважають над приватними.

Але ситуація із тестуванням у приватних лабораторіях є свідченням того, що попри те, що уряд пишається зростанням кількості тестів на добу, державні лабораторії завантажені, і в багатьох містах працюють на межі можливостей. Причина і у відсутності достатнього обладнання, і у нестачі фахівців-вірусологів.

Тестів багато чи мало?

Міністр Степанов каже, що згідно із планами МОЗ, потужності лабораторій зростатимуть, планується робити до 50 тисяч ПЛР-тестів на добу.

"Кількість тестувань ми збільшили в 150 разів порівняно з квітнем. У квітні робили 200 тестів на добу. А зараз 25-30 тисяч", - сказав Максим Степанов в інтерв'ю LIGA.net.

У лабораторіях, де встановлені сучасні аналізатори, вже можуть робити 500-700 тестів за дві години, розповідав Михайло Радуцький. Він також сподівається на отримання дродаткового обладнання від ЄБРР через "місяць-півтора".

Адже поряд з недостатньою кількістю тестів є ще й проблема низької потужності самих лабораторій. Станом на 29 вересня в українських державних лабораторіях були черги з майже 20 тисяч необроблених ПЛР тестів. Це при цьому, що щодня роблять близько 30 тисяч.

А з настанням холодів і початком сезону грипу, прогнозують експерти, ситуація з тестами в Україні буде тільки погіршуватись.

Проте у МОЗ запевняють, що будуть збільшувати потужності лабораторій. На закупівлю лабораторного обладнання та витратних матеріалів для тестування на COVID-19 нещодавно виділили 252,9 млн грн.

Однак, чи достатньо буде тих 50 тисяч тестів, про які каже міністр Степанов?

Як переконаний заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Павло Ковтонюк, тестів робиться все ще мало, аби вести мову про ефективне виявлення хворих в Україні.

"А якщо мало тестів і якщо їх довго роблять, це означає, що є багато людей, які поширюють вірус", - сказав він у коментарі ВВС News Україна.

Павло Ковтонюк вважає, що зростання кількості тестів в Україні зумовлене, передусім, зростанням інфікування людей.

"Якщо в Україні кількість людей із ознаками хвороби стрімко зростає, то їх же мусять тестувати, коли вони звертаються до лікарів і в лабораторії з симптомами. Якби у нас залишався той самий рівень інфікування, як у попередні місяці - 500-600 осіб на добу - і при цьому зростала кількість тестів, тоді ми могли би говорити, що система тестування посилюється", - каже він у коментарі ВВС News Україна.

І наводить приклад Польщі, де кількість тестів ПЛР на добу однакова з Україною або трохи нижча, але там і хворих значно менше. Виходить, що для виявлення одного хворого в Польщі в середньому проводиться 24,5 тести, тоді як в Україні - 9,5, каже він.

Чи можна обійтися без приватних?

Ексурядовець розповідає, що у багатьох країнах Європи для збільшення кількості тестувань залучають якомога більшу кількість закладів. В Німеччині, приміром, навіть ветеринарні лабораторії задіяні у тестування.

Зараз зроблені приватними лабораторіями тести просто включаються у загальну статистику. Але як запевняє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, уряд веде з ними переговори, аби держава була замовником тестів у них.

Як каже Павло Ковтонюк, щоб мати реальну картину інфікованих, в Україні слід було б робити до 100 тисяч тестів на добу, а у разі зростання захворюваності - суттєво більше, і без приватних лабораторій тут не обійтися. Принаймні, поки державних і комунальних не стане більше.