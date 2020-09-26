"Вони вистрибували з літака. На парашут не було часу". Подробиці авіатрощі під Чугуєвом

Автор фото, Антон Авіжас

Кореспондентка ВВС Ганна Чугай була однією із перших на місці авіакатастрофи і ось її репортаж.

Катастрофа сталася близько дев'ятої вечора поблизу міста Чугуїв на Харківщині. Літак АН-26, який виконував нічний навчальний політ, з невідомих причин впав під час приземлення за 2 кілометри від військового аеропорту. Загиблі курсанти навчалися справі штурманів, а керували польотом досвідчені пілоти.

На місці одними з перших опинилися місцеві мешканці. Саме вони змогли надати першу допомогу одному з постраждалих та долучилися до пошуків інших.

За пів кілометра від авіатрощі на узбіччі дороги вишикувалися автівки. Люди купками або самі мовчки йдуть до місця катастрофи. Через миготіння спецсигналів на автівках "швидких" та поліції шляху майже не видно та легко перечепитися.

Автор фото, Антон Авіжас

За якісь хвилини ходи видніється "хвіст" літака. Він лишився неушкодженим та височіє над присутніми поряд людьми. Середину АН-26 потрощено, носа не видно.

Звідси до головної траси Київ-Харків-Довжанський, де поволі їдуть легковики та фури - кілька метрів.

Саме ті, хто їхав трасою близько дев'ятої вечора, зняли на телефони яскраве полум'я - після падіння літак одразу зайнявся. Вогонь загасили близько десятої вечора.

Рештки літака огорнули стрічкою та оточили військові, які не дають людям підійти ближче до місця катастрофи.

Ніхто не повірив, що там було майже 30 людей

Руслан Овчаренко - високий чоловік у зеленій футболці. Він один із пошуковців-волонтерів. На місце катастрофи приїхав одразу щойно почув. Він мешкає у Чугуєві.

Автор фото, Антон Авіжас

"Палав літак, все тут палало. Палала трава біля нього", - пригадує Руслан перше, що побачив.

Шукати з надією найти ще живих вирішив, почувши розповідь пораненого. Йому саме надавали першу допомогу. Хлопець 18-19 років був обпечений та з розбитою головою.

"В нього питають - скільки вас було? Він каже - 30. І йому ніхто поряд не йняв віри. Військові вже були тут, кажуть - не могло у цей літак сісти тридцятеро людей!" - розказує Руслан. "Він сказав, можливо були ще живі, адже вони плигали з літака. Просто плигали. Там не було часу вистрибувати з парашутом".

(За офіційними повідомленнями одразу після аварії, на борту літака було 28 людей. Згодом командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що одного з курсантів перед вильотом не допустили на борт - Ред.).

Чоловік марно ходив з ліхтариком навкруги місця аварії посадкою та полями разом з іншими волонтерами. Тіла знайшов у літаку.

"Я зробив таку помилку: заглянув у "хвіст" літака. Там було шестеро людей, - пригадує свої враження від побаченого чоловік. - Один із пожежників, які ходили та лічили тіла, сказав, що 21 загиблий". (За офіційними даними, загинули 22 людини - Ред.)

Навчальний політ

Вже за 40 хвилин після катастрофи на офіційній сторінці у фейсбуку командування повітряних сил України з'явилося підтвердження - розбився транспортний літак АН-26.

Літак розбився під час посадки. На борту перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил.

Автор фото, Антон Авіжас

Згодом стали відомі і цифри - окрім 7-ми членів екіпажу, в літаку перебував 20 курсантів. Навчалися вони на 2-4 курсах військового вишу.

Навчальний літак призначений для підготовки штурманів. У програмі передбачені як денні, так і нічні польоти. Залежно від завдання та маршруту вони можуть тривати від 10 хвилин до години. Яким саме було нинішнє завдання, представники університету не кажуть, всі документи опечатали та надали слідству. Лише стверджують - екіпаж був підготовлений, льотчики першого класу. А сам літак перед вильотом перевірили.

"Інженерно-технічний склад обов'язково перевіряє літаки перед польотом. І льотний склад також перед вильотом перевіряє обов'язково літаки. Це так потрібно по інструкції", - пояснює заступник начальника університету повітряних сил Микола Коваленко.

Літаку було надано дозвіл на посадку, що сталося далі - має з'ясувати слідство, каже Коваленко.

Військовий присутній на місці катастрофи разом з губернатором. Олексій Кучер додає трохи деталей. Розповідає, що незадовго до аварії пілоти повідомили про проблеми.

"Було повідомлення від пілота, що відмовив лівий двигун. Це з одного боку. Але є в навчаннях, я знаю точно, коли спеціально вимикають один з двигунів. Для досвідченого пілота це не критична ситуація. Що сталося далі, не зрозуміло", - каже губернатор.

Знайшли тіло за 150 метрів

За попередніми даними, у катастрофі загинули 22 людини, ще двоє вціліли. Обидва курсанти у лікарні. В одного опіки 90% шкіри. Інший у відносно задовільному стані.

Станом на ніч суботи невідома доля ще трьох. Пошуки тривають. Окрім військових у них задіяні півсотні рятувальників.

"Інші, можливо, знаходяться під частинами літака", - повідомляє начальник головного управління ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв. Він сумнівається, що знайдуть живих, адже минуло багато часу.

Пошуки не припиняють і на прилеглій території. Одне з тіл знайшли за 150 метрів від літака.

Списки всіх, хто був на борту літака, в губернатора обіцяють оприлюднити якнайшвидше. А ще Олексій Кучер зачитує номер гарячої лінії (057)715-73-16. За ним можна звертатися по необхідну інформацію.

Слідство провадитимуть за участі представників Державного бюро розслідувань та військової прокуратури. Їх очікують на місці. Вони мають провести огляд місця катастрофи. Шукатимуть найменші деталі літака.

Після опівночі люди потроху починають роз'їжджатися з місця катастрофи. Поріділі ряди людей військові потроху витісняють на проїжджу частину.