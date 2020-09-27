Краса і смерть мангрових лісів - у фото

Автор фото, Victor Hugo Luja Molina

Фотоконкурс Mangrove Photography Awards проводять вже шостий рік поспіль. Мета - захистити мангрові ліси та показати уразливість цих унікальних екосистем і взаємозв'язок між дикою природою, прибережними спільнотами і мангровими заростями.

Конкурс проводять в рамках проєкту Mangrove Action Project.

Цього року абсолютним переможцем конкурсу став Віктор Х'юго Луї Моліна. Його фото самки ягуара з дитинчам у мангровому лісі в Мексиці обрали з понад 1000 робіт з майже 70 країн світу.

"Мені подобається ця світлина, тому що вона показує коріння мангрових дерев в деталях і вночі, - каже Луї Моліна. - Це одне з дуже рідкісних фото ягуарів, що мешкають в екосистемах мангрових заростей".

"Після двох років невдалих спроб з фотопастками - з розмитими зображеннями, частковими знімками і втраченими камерами - Яніс, самка ягуара, нарешті подарувала нам чудовий інтимний момент з одним зі своїх дитинчат".

Екосистема мангрових лісів у західній Мексиці страждає через незаконний вилов креветок.

Мангрові ліси захищають від зміни клімату: один акр (4000 кв. м) цих лісів поглинає майже таку ж кількість вуглекислого газу, як акр тропічних лісів Амазонки.

Вони також захищають берегову лінію від ерозії.

"Мангрові ліси є життєво важливою частиною екосистеми, тут мешкає безліч водних видів. Здоров'я цих екосистем є життєво важливим для здоров'я людини і тварин", - каже один із суддів конкурсу Стів Вінтер.

Ось добірка фото переможців у п'яти категоріях конкурсу з описами авторів.

Вітальна усмішка

Дженні Сток, Куба. Переможець в категорії "Мангрові зарості й дика природа".

Автор фото, Jenny Stock

Красива і могутня тварина, американський крокодил в мангрових заростях Хардинес-де-ла-Рейна, Куба.

"Це була моя перша зустріч з крокодилом у воді. Близькість такої сильної дикої тварини точно змусить ваше серце битися частіше", - згадує автор світлини.

Молодняк лимонної акули

Аніта Кайнрат, Багами. Друге місце в категорії "Мангрові ліси і дика природа".

Автор фото, Anita Kainrath

Молоді лимонні акули почуваються дуже добре в лагунах мангрових заростей.

Прибережна громада

Морган Беннетт-Сміт, Папуа-Нова Гвінея. Переможець в категорії "Мангрові ліси і люди".

Автор фото, Morgan Bennett-Smith

Місцеві хлопчаки перед виходом на поверхню мангрових дерев на узбережжі Папуа-Нової Гвінеї.

Місцеві цінують свої екосистеми і захищають їх.

Екобаланс

Річчі Шрьок, Гвінея-Бісау. Друге місце в категорії "Мангрові ліси і люди".

Автор фото, Ricci Shryock

Портрет Ндіри і Терези з громади Біджагос у Гвінеї-Бісау, Західна Африка. Під час відливу ці жінки збирають устриць у мангрових заростях.

Потім устриці продають або використовують в традиційних церемоніях.

Танці мангрових дерев

Гаррі Пітерс, Індонезія. Переможець у категорії "Мангровий ландшафт".

Автор фото, Harry Pieters

Унікальна сцена заходу сонця мангрових дерев у східній Сумбі, Індонезія. Дерева колишуться, ніби танцюючи, на білому піску.

Мангрові зарості з висоти пташиного польоту

Кріс Скарф, Мадагаскар. Друге місце в категорії "Мангровий ландшафт".

Автор фото, Chris Scarffe

Мангрові ліси та звивисті річки північно-західного Мадагаскару у ранковому світлі, з вулканічним островом Носі Комба на задньому плані.

Мангрове дерево і бульдозер

Метью Потенскі, Багами. Переможець у категорії "Мангрові ліси і загрози".

Автор фото, Matthew D Potenski

Будівництво піщаної коси через дрібну лагуну.

Наступного дня після того, як я зробив це фото, мангрові зарості були поховані під купами піщаного насипу.

Забудовники не мали дозволів на будівництво, і це свідчить про те, як діє людини можуть завдавати шкоди без будь-яких юридичних повноважень.

Гадаю, цей образ завжди викликатиме у людей сильну емоційну реакцію.

Живи і давай жити іншим

Від'ясагар Харіхаран, Індія. Друге місце в категорії "Мангрові ліси і загрози".

Автор фото, Vidyasagar Hariharan

Залишки мангрових заростей у Мумбаї - під загрозою.

На фото видно, як фламінго харчуються у водно-болотних угіддях із віддзеркаленням будівель - похмуре свідчення боротьби та втрати середовища існування, з якими стикаються ці птахи.

Море рожевого

Пратік Чорге, Індія. Переможець у категорії "Мангрові ліси і довкілля".

Автор фото, Pratik Chorge

Через зниження активності людини рекордна кількість фламінго перетнула цього року Мумбаї, Індія.

Вологі землі Талава стали рожевими після того, як мікроскопічні водорості і бактерії змішалися через підвищену вологість і утворили такий яскравий відтінок.

Рейнджери та рибалки на острові Пат

Рошні Лодхія, Кенія. Друге місце в категорії "Мангрові ліси і довкілля".

Автор фото, Roshni Lodhia

Рейнджери на острові Пейт, Кенія, патрулюють мангрові ділянки аби виявляти чи попереджати незаконні рубки.

Привид мангрових заростей

Сохам Бхаттачарія, Індія. Висока оцінка журі.

Автор фото, Soham Bhattacharyya

Тигри - найбільша загадка мангрових лісів.

Місцеві жителі вважають цих тварин богами, тому що вони захищають джунглі від будь-якої загрози з боку людини.

Зруйнований ареал

Шейн Гросс, США. Висока оцінка журі.

Автор фото, Shane Gross

У 2017 році Пуерто-Рико постраждав від ураганів Ірма і Марія.

Великі ділянки мангрових лісів біля Кабо Рохо були знищені й не відновилися три роки по тому.

Покоління M

Віктор Фіделіс Сентоза, Індонезія. Висока оцінка журі.

Автор фото, Victor Fidelis Sentosa

Сучасна молодь має більше знати про екосистему мангрових лісів і її функції.

Сона і устриці

Річчі Шрьок, Гвінея-Бісау. Висока оцінка журі.

Автор фото, Ricci Shryock

29-річна Сона Сейда миє устриці, які зібрала перед тим, як вивезти їх на ринок.

Так жінка заробляє, щоб утримувати себе та двох дітей.

Губки в мангрових заростях

Альваро Ерреро Лопес-Белтран, Індонезія. Висока оцінка журі.

Автор фото, Alvaro Herrero Lopez-Beltran

Смарагдовий лабіринт

Янош Лео Анданар, Філіппіни. Висока оцінка журі.

Автор фото, Janos Leo G. Andanar

Туристичний човен посеред смарагдових заростей на острові Сіаргао, Філіппіни.

Туристи насолоджуються серфінгом не лише на острові, а й у чистих водах величезного мангрового лісу.

Усі фото захищені авторським правом.