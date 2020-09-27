Краса і смерть мангрових лісів - у фото
Фотоконкурс Mangrove Photography Awards проводять вже шостий рік поспіль. Мета - захистити мангрові ліси та показати уразливість цих унікальних екосистем і взаємозв'язок між дикою природою, прибережними спільнотами і мангровими заростями.
Конкурс проводять в рамках проєкту Mangrove Action Project.
Цього року абсолютним переможцем конкурсу став Віктор Х'юго Луї Моліна. Його фото самки ягуара з дитинчам у мангровому лісі в Мексиці обрали з понад 1000 робіт з майже 70 країн світу.
"Мені подобається ця світлина, тому що вона показує коріння мангрових дерев в деталях і вночі, - каже Луї Моліна. - Це одне з дуже рідкісних фото ягуарів, що мешкають в екосистемах мангрових заростей".
"Після двох років невдалих спроб з фотопастками - з розмитими зображеннями, частковими знімками і втраченими камерами - Яніс, самка ягуара, нарешті подарувала нам чудовий інтимний момент з одним зі своїх дитинчат".
Екосистема мангрових лісів у західній Мексиці страждає через незаконний вилов креветок.
Мангрові ліси захищають від зміни клімату: один акр (4000 кв. м) цих лісів поглинає майже таку ж кількість вуглекислого газу, як акр тропічних лісів Амазонки.
Вони також захищають берегову лінію від ерозії.
"Мангрові ліси є життєво важливою частиною екосистеми, тут мешкає безліч водних видів. Здоров'я цих екосистем є життєво важливим для здоров'я людини і тварин", - каже один із суддів конкурсу Стів Вінтер.
Ось добірка фото переможців у п'яти категоріях конкурсу з описами авторів.
Вітальна усмішка
Дженні Сток, Куба. Переможець в категорії "Мангрові зарості й дика природа".
Красива і могутня тварина, американський крокодил в мангрових заростях Хардинес-де-ла-Рейна, Куба.
"Це була моя перша зустріч з крокодилом у воді. Близькість такої сильної дикої тварини точно змусить ваше серце битися частіше", - згадує автор світлини.
Молодняк лимонної акули
Аніта Кайнрат, Багами. Друге місце в категорії "Мангрові ліси і дика природа".
Молоді лимонні акули почуваються дуже добре в лагунах мангрових заростей.
Прибережна громада
Морган Беннетт-Сміт, Папуа-Нова Гвінея. Переможець в категорії "Мангрові ліси і люди".
Місцеві хлопчаки перед виходом на поверхню мангрових дерев на узбережжі Папуа-Нової Гвінеї.
Місцеві цінують свої екосистеми і захищають їх.
Екобаланс
Річчі Шрьок, Гвінея-Бісау. Друге місце в категорії "Мангрові ліси і люди".
Портрет Ндіри і Терези з громади Біджагос у Гвінеї-Бісау, Західна Африка. Під час відливу ці жінки збирають устриць у мангрових заростях.
Потім устриці продають або використовують в традиційних церемоніях.
Танці мангрових дерев
Гаррі Пітерс, Індонезія. Переможець у категорії "Мангровий ландшафт".
Унікальна сцена заходу сонця мангрових дерев у східній Сумбі, Індонезія. Дерева колишуться, ніби танцюючи, на білому піску.
Мангрові зарості з висоти пташиного польоту
Кріс Скарф, Мадагаскар. Друге місце в категорії "Мангровий ландшафт".
Мангрові ліси та звивисті річки північно-західного Мадагаскару у ранковому світлі, з вулканічним островом Носі Комба на задньому плані.
Мангрове дерево і бульдозер
Метью Потенскі, Багами. Переможець у категорії "Мангрові ліси і загрози".
Будівництво піщаної коси через дрібну лагуну.
Наступного дня після того, як я зробив це фото, мангрові зарості були поховані під купами піщаного насипу.
Забудовники не мали дозволів на будівництво, і це свідчить про те, як діє людини можуть завдавати шкоди без будь-яких юридичних повноважень.
Гадаю, цей образ завжди викликатиме у людей сильну емоційну реакцію.
Живи і давай жити іншим
Від'ясагар Харіхаран, Індія. Друге місце в категорії "Мангрові ліси і загрози".
Залишки мангрових заростей у Мумбаї - під загрозою.
На фото видно, як фламінго харчуються у водно-болотних угіддях із віддзеркаленням будівель - похмуре свідчення боротьби та втрати середовища існування, з якими стикаються ці птахи.
Море рожевого
Пратік Чорге, Індія. Переможець у категорії "Мангрові ліси і довкілля".
Через зниження активності людини рекордна кількість фламінго перетнула цього року Мумбаї, Індія.
Вологі землі Талава стали рожевими після того, як мікроскопічні водорості і бактерії змішалися через підвищену вологість і утворили такий яскравий відтінок.
Рейнджери та рибалки на острові Пат
Рошні Лодхія, Кенія. Друге місце в категорії "Мангрові ліси і довкілля".
Рейнджери на острові Пейт, Кенія, патрулюють мангрові ділянки аби виявляти чи попереджати незаконні рубки.
Привид мангрових заростей
Сохам Бхаттачарія, Індія. Висока оцінка журі.
Тигри - найбільша загадка мангрових лісів.
Місцеві жителі вважають цих тварин богами, тому що вони захищають джунглі від будь-якої загрози з боку людини.
Зруйнований ареал
Шейн Гросс, США. Висока оцінка журі.
У 2017 році Пуерто-Рико постраждав від ураганів Ірма і Марія.
Великі ділянки мангрових лісів біля Кабо Рохо були знищені й не відновилися три роки по тому.
Покоління M
Віктор Фіделіс Сентоза, Індонезія. Висока оцінка журі.
Сучасна молодь має більше знати про екосистему мангрових лісів і її функції.
Сона і устриці
Річчі Шрьок, Гвінея-Бісау. Висока оцінка журі.
29-річна Сона Сейда миє устриці, які зібрала перед тим, як вивезти їх на ринок.
Так жінка заробляє, щоб утримувати себе та двох дітей.
Губки в мангрових заростях
Альваро Ерреро Лопес-Белтран, Індонезія. Висока оцінка журі.
Смарагдовий лабіринт
Янош Лео Анданар, Філіппіни. Висока оцінка журі.
Туристичний човен посеред смарагдових заростей на острові Сіаргао, Філіппіни.
Туристи насолоджуються серфінгом не лише на острові, а й у чистих водах величезного мангрового лісу.
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