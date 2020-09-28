Через пандемію у людей може випадати волосся. Навіть у тих, хто не хворів

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Випадіння волосся у людей може бути одним із наслідків пандемії, пише The New York Times.

"Лікарі спостерігають значне зростання кількості пацієнтів з аномальною втратою волосся, і на їхню думку, це може бути пов'язано зі стресом через коронавірус", - йдеться у статті.

Йдеться про втрату волосся як серед тих, хто перехворів на Covid-19, так і в людей, у яких не було підтверджено коронавірус.

Психологічна травма

За звичайних умов люди можуть почати втрачати волосся у великій кількості після пережитого організмом стресу, на кшталт серйозної хвороби, хірургічного втручання або емоційної травми.

Нині ж, кажуть медики, на схожу ситуацію скаржаться і ті, хто ніколи не стикався з коронавірусом. Все через психологічний стрес від страху захворіти, втратити роботу, скрутне фінансове становище, втрату родичів чи будь-які інші причини, що стали прямими наслідками пандемії.

The New York Times описує результати опитування про посткоронавірусні симптоми, яке провели серед понад півтори тисячі американських пацієнтів, що перехворіли на COVID-19. З них 423 людини підтвердили нетипову для себе втрату волосся.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, В усьому винен стрес, вважають науковці

Видання також цитує доктора Емму Гатмен-Яскі, яка незабаром має очолити департамент дерматології Медичної школи Ікана у Маунт-Сінай. Вона лікувала багатьох медпрацівників, які опікувалися пацієнтами з Covid-19, від випадіння волосся.

"У деяких діагностували Covid-19, але не у всіх. Справа у стресі через саму ситуацію. Вони були далеко від своїх родин і працювали понаднормово", - розповідає пані Гатмен-Яскі.

Два типи випадіння волосся

Експерти кажуть, існує два типи випадіння волосся, яке спричинила пандемія.

У першому випадку йдеться про стан, відомий під назвою telogen effluvium, коли у людини через кілька місяців після стресової ситуації починає випадати більше, ніж 50-100 волосинок на день. Окрім того, що більше волосся випадає, воно ще й повільніше росте. Такий стан може тривати до пів року.

У другому випадку ж йдеться про гніздову алопецію, під час якої імунітет починає атакувати волосяні фолікули.

Гатмен-Яскі каже, що саме цей вид випадіння волосся траплявся їй найчастіше.

Експерти не мають точної відповіді на запитання, чому стрес провокує таку реакцію організму, але вона спостерігається як у жінок, так і у чоловіків.

За словами доктора Сари Хоган з медичної школи Каліфорнійського університету, це може бути пов'язане з підвищенням рівня кортизолу - гормону стресу або впливу на кровообіг.

Для боротьби з наслідками радять дотримуватися правильного харчування, приймати вітаміни та практикувати техніки, спрямовані на зниження стресу - йогу, масаж чи медитацію.

У випадках значної втрати волосся, лікар може прописати ін'єкції стероїдами.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.