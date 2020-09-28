Як Трамп "сплачував 750 доларів федеральних податків" на рік - NYT

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Дональд Трамп заплатив лише 750 доларів США федерального податку на прибуток як у 2016 році, коли він балотувався в президенти США, так і в перший рік роботи в Білому домі, пише New York Times.

Газета, яка стверджує, що отримала доступ до податкового обліку пана Трампа та його компаній за два десятиліття, також повідомляє, що він взагалі не сплачував податок на прибуток протягом 10 з останніх 15 років.

Пан Трамп назвав звіт "фейковими новинами".

"Насправді я сплатив податки. І ви це побачите з моїх податкових декларацій - вони наразі проходять аудит, вони проходять аудит вже давно", - сказав він журналістам після публікації цієї статті в неділю.

"Податкова служба не ставиться до мене добре ... вони ставляться до мене дуже погано", - сказав він.

Пан Трамп стикався з юридичними проблемами через відмову оприлюднити документи, що стосуються його статків та бізнесу. Він - перший президент з 1970-х років, який не оприлюднював своїх податкових декларацій, хоча закон цього й не вимагає.

The New York Times повідомляє, що інформація у звіті "надана джерелами, що мають легальний доступ до неї".

Звіт з'явився лише за кілька днів до перших президентських дебатів пана Трампа з конкурентом від демократів Джо Байденом та за кілька тижнів до виборів 3 листопада.

Які ключові тези звіту?

The New York Times заявила, що вивчила податкові декларації, що стосуються президента Трампа та компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті декларації за 2016 та 2017 роки.

У статті йдеться, що президент сплатив лише 750 доларів податку на прибуток і у 2016, і у 2017 роках, тоді як протягом 10 з попередніх 15 років він взагалі не сплачував податки на прибуток, "переважно тому, що він, за його словами, втратив набагато більше грошей, ніж заробив".

До того, як стати президентом, пан Трамп був відомим бізнесменом та магнатом у сфері нерухомості.

Але газета зазначає, що його звіти до Податкової служби "зображують бізнесмена, який заробляє сотні мільйонів доларів на рік, і водночас має хронічні збитки, які він активно використовує, щоб уникнути сплати податків".

У публічній заяві президент Трамп казав, що заробив щонайменше 434,9 млн доларів у 2018 році. Натомість у статті йдеться, що, згідно з його податковими деклараціями, президент пішов у мінус і мав 47,4 млн доларів збитків.

Trump Organization разом із президентом відкидає звинувачення, що містяться у звіті. Головний юридичний директор компанії Алан Гартен заявив New York Times, що "більшість, якщо не всі факти, є неточними".

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"За останнє десятиліття президент Трамп сплатив федеральному уряду десятки мільйонів доларів особистих податків, включно зі сплатою мільйонів податків з особи з моменту оголошення своєї кандидатури у 2015 році", - сказав він.

Про що ще йдеться у звіті?

Газета також стверджує, що більшість найбільших компаній пана Трампа - як-от його поля для гольфу та готелі - "повідомляють про втрату мільйонів, якщо не десятків мільйонів доларів щороку".

"Це рівняння є ключовим елементом алхімії фінансів пана Трампа: використання доходів від своєї популярності для придбання та підтримки ризикованих підприємств, а потім використання їхніх збитків для ухиляння від податків", - йдеться у статті.

Автори додають, що президент несе персональну відповідальність за позики на суму понад 300 млн доларів, які мають бути виплачені протягом наступних чотирьох років.

Газета також стверджує, що деякі компанії президента Трампа отримували гроші від лобістів, іноземних чиновників та інших осіб, які прагнули прихильності президента.

New York Times зазначає, що вони також дослідили податкові дані на предмет того, який дохід президент отримує від своїх компаній за кордоном, і дійшли висновку, що за перші два роки роботи в Білому домі він отримав 73 млн доларів.

Значна частина цього прибутку була від його полів для гольфу в Ірландії та Шотландії, але газета повідомляє, що Trump Organization також отримувала гроші "від ліцензійних угод у країнах з авторитарно налаштованими лідерами або сумнівною геополітикою".

New York Times каже, що за ліцензійні угоди 3 млн доларів організація отримала з Філіппін, 2,3 млн - з Індії та 1 млн - з Туреччини.

Газета стверджує, що президент Трамп у 2018 році отримав 427,4 млн доларів доходу від американського телешоу "Учень" (The Apprentice), а також від брендингових угод, коли організації платили за використання його імені. Він також заробив 176,5 млн доларів США, інвестуючи у дві адміністративні будівлі того ж року.

Однак газета стверджує, що президент майже не сплачував податки з цих доходів, оскільки повідомляв, що його бізнес зазнав значних збитків.

Газета також повідомляє, що пан Трамп зменшив свій оподатковуваний дохід, заплативши за консалтингові послуги Іванці Трамп: вона повідомила, що заробила 747 622 долари у консалтинговій компанії, яка їй належить. Таку саму суму консалтингових відрахувань зазначила Trump Organization для своїх готельних проєктів, стверджує New York Times.

Пан Трамп також списав понад 70 000 доларів на укладання волосся як виробничі витрати під час роботою над шоу "Учень".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поля для гольфу в Шотландії

Газета також стверджує, що президент Трамп використовував податковий кодекс, який дозволяє власникам підприємств "переносити залишки збитків для зменшення податків у наступні роки".

Наприклад, газета зазначає, що у 2018 році найбільший гольф-курорт президента Трампа, Trump National Doral, неподалік від Маямі, приніс 162,3 млн доларів збитків від моменту його купівлі у 2012 році. Так само два його поля для гольфу в Шотландії та одне в Ірландії були збитковими на загальну суму в 63,6 млн доларів.

Податковий юрист і політичний аналітик Стів Розенталь, який раніше працював із газетою New York Times, вивчаючи питання фінансів пана Трампа, заявив, що ця історія "торкнула саму суть іміджу Трампа як успішного бізнесмена".

"Не можна генерувати такий рівень збитків, який декларує Трамп, не маючи суттєвих проблем. Те, як він продовжує генерувати збитки і водночас продовжує свою діяльність, говорить про те, що він продовжує позичати гроші, щоб триматися на плаву", - сказав він програмі Newsday Всесвітньої служби ВВС.

Але якої шкоди ця стаття може завдати президенту, - якщо взагалі її завдасть, - стане зрозуміло під час дебатів, говорить редактор ВВС у Північній Америці Джон Сопел.

Чотири роки тому, коли Гіларі Клінтон закидала йому сплату дуже малої кількості податків, пан Трамп відповів: "Це означає, що я розумний". І багато його прихильників тоді аплодували, додає редактор.

Якою була реакція?

Політичні опоненти пана Трампа засудили його за ймовірне ухиляння від сплати податків.

Ненсі Пелосі, найвпливовіша демократка у Вашингтоні, заявила, що звіт показує, що Трамп вживав "надзвичайних заходів", щоб "обіграти податковий кодекс і уникнути сплати належної суми податків".

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер закликав американців у Twitter підняти руки, якщо вони заплатили більше федерального податку на прибуток, ніж пан Трамп.

Кандидат у президенти від демократів Джо Байден поки що не коментував цієї інформації, але його виборча команда наголосила у Twitter, що вчителі, пожежники та медсестри заплатили набагато більше, ніж 750 доларів податку.