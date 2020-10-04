Чому не можна палити сухе листя та як покарати порушника

Автор фото, УНІАН

Достатньо виїхати з міста, як ніс одразу вловлює звичний для осені запах горілого листя. Із приватних подвір'їв то тут, то там здіймається у небо густий дим.

Але рятувальники невпинно наголошують: навіть невелике загоряння, яке ви здатні потушити самостійно, за мить може перекинутись на суху траву, торфовища, ліси, наробивши лиха.

З початку року у Вінницькій області вогонь обпік майже 1100 гектарів землі, розповіли нам в ДСНС.

Статистика ж по Україні - в рази гірша. Вогонь знищив все живе на десятках тисяч гектарів. Кількість лісових пожеж в Україні в першому півріччі 2020 року в порівняні з минулим роком зросла втричі, а площа випаленої землі - в 40 разів.

То які небезпеки несе спалення сухостою? Що робити із сухою травою, якщо не палити? І як реагувати, коли ваші сусіди палять на своєму подвір'ї?

Небезпеки

Автор фото, УНІАН

Екологи попереджають: під час згорання сухостою у повітря виділяється чи не уся хімічна таблиця: діоксини, чадний газ, окис азоту, канцерогенні сполуки, важкі метали.

Вогонь знищує не лише відходи, але і коріння рослин, насіння, комах та поживні речовини в ґрунті.

"Краще дати можливість природі самостійно утилізувати листя, яке лежить у парках. Але обов'язково відібрати пластик і сміття. Поживні речовини, які виділяються під час перегниванні листя, наповнюють ґрунт корисними добривами", - радить еколог Едуард Кавун.

Густий дим може стати причиною розвитку і онкологічних захворювань, попереджають лікарі. Особливу небезпеку випари завдають самому палію, застерігає алерголог Валентина Зведенюк.

"Під час згорання утворюються мікрочастинки пилу, які осідають на слизових оболонках дихальних шляхів та очах. В процесі спалення утворюються чадний газ, який перешкоджає засвоєнню кисню. Це може викликати кисневе голодування, анемію, бронхіт або онкологічні хвороби", - наголошує Валентина Зведенюк.

Аби вберегтись від випарів диму, варто тримати вікна та двері зачиненими, у приміщенні очищувати повітря за допомогою кондиціонера, проводити вологе прибирання та пити більше води, радять лікарі.

Що робити з листям і порушниками

Вінничанин Сергій уже десять років листя не спалює, а компостує. На своїй присадибній ділянці чоловік спорудив яму, в якій залишає відходи.

Отримане добриво розкидає на городі, аби овочі краще родили.

Автор фото, Анастасія Голошивець Підпис до фото, Сергій не спалює листя й траву, а складає їх у компостну яму

"Осінь для мене - період загострення алергії. Вдихання диму супроводжується затяжним кашлем. Тому краще не наражати ні себе, ні інших на небезпеку", - розповідає він.

"Тим паче листя можна не лише залишати на перегнивання, але і віддавати на переробку. До прикладу, у Вінниці цим займається фірма "Ековін", - пояснює чоловік.

Пенсіонерка Неоніла має будинок на околиці, неподалік долини. І якщо її будинок цегляний, то сарай поруч - дерев'яний.

Жінка пригадує, як сусіди, готуючи косовицю для корів на наступний рік, спалюють щороку сухостій. Вогонь часто виходить з-під контролю, горять кілька гектарів.

Автор фото, Анастасія Голошивець Підпис до фото, Через дії сусідів Неоніла непокоїться за свій дерев'яний сарай

Тому їй стає страшно не лише за здоров'я, але й за майно, яке може постраждати через розширення площі горіння.

Бідкається: усні зауваження на сусідів не діють, а просити помочі у правоохоронців жінка не хоче. Каже, що шкода псувати відносини, бо ж треба з кимось і заговорити на вулиці.

А от Ігор веде "війну" із сусідом-палієм вже кілька років. Розповідає, що поліція на такі виклики приїздить неохоче, тому радить фільмувати правопорушення.

"Після мого першого звернення, правоохоронці приїхали запізно, вогонь уже вщух. Я навіть не мав доказів для підтвердження своїх слів. Дочекавшись наступного разу, вирішив надати факти та зняв відео порушення. Складений протокол та призначений штраф дав надію, що наступного разу сусід вирішить по-іншому утилізувати листя", - розповідає чоловік.

То що ж робити, щоб не ворогувати з порушниками, але і собі не нашкодити?

Фахівці радять спочатку спробувати із сусідами поговорити, розповівши їм про те, якої шкоди завдає спалення людському організму.

Якщо не подіє, можна процитувати, наприклад, ст. 50 Конституції, ст. 16 Закону "Про охорону атмосферного повітря" або Закон "Про благоустрій у населених пунктах", нагадати про штраф.

Якщо переконати сусіда все ж не вдалось, викликайте поліцію - 102, наполігши, що ви хочете написати заяву. Відповідно до статті 255 Адміністративного кодексу правоохоронці зобов'язані відреагувати на ваше звернення та виїхати на місце злочину, аби скласти протокол.

Про пожежу варто повідомити службу порятунку за номером 101. Служба оперативного реагування ДСНС відправить на місце пожежників. Проте рятувальники лише гасять вогонь і проводять профілактичні бесіди із паліями.

Також у містах можна інформувати про підпал відділи з питань охорони природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради.

Рейди

Автор фото, ДСНС України Підпис до фото, Лісових пожеж в Україні у першому півріччі 2020 року побільшало втричі у порівнянні з минулим роком

Аби ситуація не вийшла з-під контролю, у Вінниці, наприклад, щодня шість оперативних муніципальних бригад виходять у рейди в пошуках паліїв.

Муніципальні варти діють у Вінниці за дорученням місцевої ради.

З початку року тут уже вдалось притягнути до відповідальності 80 порушників. І хоч тенденція спалення листя йде на спад, каже начальник муніципальної варти Віталій Чигур, українці стали вигадливішими - розводять багаття переважно у темну пору доби.

Коли працівники варти виявляють факт спалення сухостою, то складають протокол про адміністративне правопорушення та направляють справу на розгляд адміністративній комісії.

Якщо провину палія доводять, йому може загрожувати штраф від 340 до 1 360 гривень, а якщо це роблять підприємці, то від 850 до 1 700 гривень, додає Віталій Чигур.