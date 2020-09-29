Нагірний Карабах: як воюють Вірменія та Азербайджан і чого хочуть досягти

Автор фото, Defence Ministry of AZE/Anadolu Agency Підпис до фото, Бойові дії відбуваються переважно на землі, з використанням танків та артилерії. У небі лише безпілотники та гелікоптери

Військова криза у відносинах між Вірменією і Азербайджаном стала однією з найсерйозніших після закінчення війни в 1994 році.

Однак справжній масштаб бойових дій, залучені сили, напрямок ударів та хід бойових дій оцінити дуже важко через режим секретності і масштабну кампанію з дезінформації, яку організували обидві сторони.

Проте, судячи з відеозаписів та фотографій, які публікують представники невизнаної республіки Нагірний Карабах і Вірменії з одного боку і Азербайджану з іншого, в новому загостренні конфлікту беруть участь важка бронетехніка, системи залпового вогню, артилерія, безпілотні апарати і, обмежено, пілотована авіація.

Про втрати також складно говорити. Сторони відзвітували про втрати - свої та противника, але втрати противника кожна зі сторін оцінила у багато разів більше. Так, міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки увечері в понеділок повідомило про загибель 84 військових, 26 з яких були вбиті в понеділок.

Міністерство оборони Азербайджану в неділю стверджувало, що карабаська вірменська армія під час боїв втратила понад 550 людей убитими і пораненими. Вірменія відкинула цю інформацію і заявила, що втрати Азербайджану тільки у неділю склали 200 людей.

Де відбуваються бої?

Автор фото, Armenian MOD Підпис до фото, Міністерство оборони Вірменії розповсюдило кадри атаки азербайджанських танків і ураження одного з них. Відеозаписи боїв поширював і Азербайджан

У неділю вранці, коли почалися бойові дії, міністерство оборони Азербайджану заявило, що проводить "контрнаступальну операцію" по всій лінії фронту.

Міністр оборони Вірменії на брифінгу в понеділок також повідомив, що "наразі бойові дії тривають вздовж усього кордону між Арцахом (вірменська назва Нагорного Карабаху. - Ред.) і Азербайджаном".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Війна - це завжди страждання. Літня жінка в Степанакертському бомбосховищі

Неофіційної інформації з районів бойових дій майже не надходить - обидві сторони ретельно контролюють інформаційний потік. В Азербайджані, як розповів BBC військовий експерт Азад Ісазаде, суттєво обмежили інтернет-трафік. В першу чергу - соціальні мережі.

В офіційних повідомленнях Азербайджану йдеться про висоти в районі селаТалиш і гірський хребет Муровдаг. Крім того, йшлося про бойові дії в районі міста Мардакерт.

Азербайджан також стверджував, що взяв під контроль кілька населених пунктів у Фізулінському і Джебраїльському районах неподалік від кордону з Іраном. Вірменська сторона це не підтверджує, але джерело, наближене до уряду Вірменії, підтвердило Російській службі Бі-бі-сі, що в цих районах йдуть бої.

Наслідки дводенних боїв

Азербайджан у неділю заявив, що його військам вдалося взяти під контроль сім населених пунктів в напрямку двох районних центрів - міст Фізулі і Джебраїл. Ці райони розташовані на півдні регіону, який контролюють вірменські збройні формування.

Азербайждан також заявляв, що взяв під контроль гору Муровдаг. Це одна з найвищих вершин Кавказу, її висота 3340 метрів. Контроль над цією горою дозволяє тримати під обстрілом стратегічну дорогу Варденіс-Мардакерт, якою можна перекидати підкріплення з Вірменії в Карабах. Представники НКР стверджують, що відбили гору. Крім того, Азербайджан стверджував, що взяв під контроль кілька висот в районі села Талиш.

Яку територію азербайджанські військові взяли під контроль, сказати складно. У вівторок вдень міноборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки розповсюдило заяву, з якої випливає, що бойові дії тривають.

Як написав у вівторок британський журналіст і експерт з Нагірного Карабаху Том де Ваал, оцінювати за заявами сторін справжній стан справ не можна: "Навколо конфлікту дуже багато пропаганди. Обидві сторони не можуть мати рацію, але обидві можуть помилятися - і вони часто помиляються у своїх заявах. Ставтеся до всіх офіційних заяв з великою часткою скепсису!"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мешканці Баку вітають військову техніку, яка прямує до Карабаху

Однак навіть якщо подивитися на географічні назви, які згадують в офіційних заявах, говорити про прорив оборони НКР не можна.

"Зараз мова про масштабну операцію не йде. Бої йдуть вздовж лінії зіткнення на тактичну глибину за контроль над опорними пунктами і панівними висотами, деякими дорогами, дефіле, але не більше", - сказав BBC російський військовий експерт Віктор Мураховський.

За словами Мураховського, найімовірніше Азербайджан навіть не намагався створити на напрямках наступу сильні ударні угруповання.

"Це [створення ударних угруповань] потребує серйозної мобілізації і створення нових частин. Щонайменше зараз помітно, що цих процесів не відбувається. І потім, такі процеси досить тривалий час займають, шість-вісім тижнів як мінімум", - сказав експерт.

Виклик на збори звільнених в запас азербайджанських резервістів, в такій ситуації не зіграв би вирішальну роль.

Контроль над кордоном

За словами азербайджанського військового експерта Азада Ісазаде, війська на лінії протистояння швидше за все не посилювали, але точної інформації у відкритому доступі немає.

Ісазаде розповів, що Баку, проводячи серію військових операцій, не ставив перед собою стратегічну мету. За його словами, азербайджанська армія не готувалася спеціально до цього наступу, але реагувала на дії карабаських військових.

"Азербайджан просто відповів. Завдав удару у відповідь і почав поза територією Нагірного Карабаху відновлювати свою юрисдикцію. Якщо подивитися у напрямку удару, то Азербайджан зараз намагається відновити контроль над ірано-азербайджанським кордоном на півдні [...] і відновити контроль над вірмено-азербайджанським кордоном".

Проте, за його словами, після досягнення цих цілей Азербайджан розраховує почати перемовини про долю Нагірного Карабаху.

Тактичний відступ

Керівник департаменту оборонних досліджень Armenian Research&Development Institute Леонід Нерсісян вважає, що цілі операції збройних сил Азербайджану були більш масштабними: "З огляду на те, що зіткнення відбуваються по всій лінії зіткнення і використовуються дійсно великі сили, очевидно, що завдання було прорвати оборону і захопити якомога більшу територію".

Експерт вважає, що своїх цілей азербайджанська армія не досягла, частково через те, що операція не була раптовою.

"Ні про яку несподіванку говорити не доводиться. Кумедна ситуація з американським посольством в Азербайджані, навіть вони за два дні написали, що громадянам Америки не варто залишати межі Апшеронського півострова. Міністерство оборони Вірменії говорило про скупчення військ біля кордону. Це була абсолютно підготовлена ​​і не дуже прихована акція", - сказав він.

"У перші години, звичайно, Азербайджан зламав першу лінію оборони, на півдні особливо, але цього не могло не статися, це тактика - не можна утримувати передній край, потрібно відступити, а потім відбивати його назад", - пояснив Леонід Нерсісян.

Війна без авіації

Автор фото, Vahram Baghdasaryan/Photolure/TASS Підпис до фото, Вірменія купила в Росії винищувачі Су-30, але поки їх не використовує

Особливістю бойових дій в цьому регіоні стало те, що обидві сторони майже не застосовують бойову авіацію.

У неділю карабаські військові заявили, що збили азербайджанські гелікоптери і безпілотники, але Баку визнав втрату тільки одного гелікоптера, який дотягнув до своєї території. Під час посадки, за словами азербайджанських військових, ніхто не загинув.

Азербайджан має досить великі повітряні сили - в минулі роки країна отримала понад 20 винищувачів МіГ-29 і 11 штурмовиків Су-25. Крім того, на озброєнні перебувають 12 ударних гелікоптерів Мі-24 і не менше 24 Мі-35 - модернізованої версії Мі-24.

Вірменія, яка підтримує Нагірний Карабах, нещодавно придбала в Росії більш сучасні і більш потужні, ніж МіГ-29, винищувачі Су-30. У складі вірменських ВВС їх лише чотири, і Єреван не став їх відправляти на підтримку формувань карабаських вірмен.

"Цілей не виникало для їх використання. І використовувати їх для полювання на бронетехніку супротивника не дуже розумно", - зазначає Нерсісян.

Окрім того, район Нагірного Карабаху виявився настільки насиченим засобами ППО обох сторін, що застосовувати там авіацію не наважується ніхто - занадто великий ризик втратити літак.

"По-перше, гірська місцевість, і там дійсно авіацію важко використовувати. Ми добре розуміємо, що за ці роки в Нагірному Карабаху створили боєздатну систему ППО. Плюс придбаний у Росії комплекс С-400. Він не на території Карабаху, але він на кордоні, в Горіському районі, і він прикриває повітряний простір над Карабахом", - пояснює Азад Ісазаде.

Автор фото, Marina Lystseva/TASS Підпис до фото, Азербайджан витрачав багато коштів на купівлю озброєнь

Азербайджан, своєю чергою, в минулі роки витрачав досить великі кошти на закупівлю озброєнь, і на озброєнні військ протиповітряної оборони є ЗРК С-300 і кілька одиниць ближнього "Тор-М2Е".

Можливо, саме ця обставина і стала причиною того, що нинішнє загострення характеризується танковими боями - нагорно-карабаське міністерство оборони у вівторок повідомило, що "внаслідок боїв з танковими і протитанковими підрозділами армії оборони противник втратив десять одиниць техніки".

Азербайджан також повідомляв про знищення вірменських танків в неділю і понеділок. Обидві сторони доводили свої твердження відеозаписами їх ураження.