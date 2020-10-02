Домашка в Інстаграмі. Лайфхаки від десяти найкращих учителів України

Автор фото, unian

Instagram для домашньої роботи, ігри - для вивчення формул і нових слів, а ще клас, який перетворюється на офіс чи бухгалтерію.

10 найкращих вчителів України поділилися з ВВС News Україна лайфхаками, як зробити навчання справді цікавим, коли діти вчаться дистанційно.

Вже вчетверте в Україні проходить Національна премію для вчителів Global Teacher Prize Ukraine.

Серед тисяч учителів з усієї України обрали 10 фіналістів. Переможця, найкращого вчителя України, назвуть 3 жовтня.

"Cамостійна робота в сторіз"

Вікторія Ломака

Автор фото, Освіторія

Вікторія Ломака, вчителька англійської мови з Сум, вже давно використовує соцмережі для перевірки знань учнів: опитування проводить у групі класу в Telegram, домашня робота - в Instagram.

"Cамостійна робота в сторіз дітям сподобалася. Я давала їм речення, потрібно було написати продовження. Або я даю фразове дієслово, а діти пишуть варіанти перекладу", - розповідає вчителька.

Коли проходили тему телебачення, діти шукали в Instagram сторінки улюбленого серіалу і писали коментарі, чому він їм подобається. Багато дітей обрали серіал "Друзі", а потім надсилали вчительці скріни з коментарями на перевірку.

"Я це роблю, щоб діти відкривали світ і могли у цікавій формі використовувати англійську за межами класу", - каже вчителька.

Також учні на уроках пані Ломаки підписувалися на сторінки різних видань - Vogue, New York Times і коментували, чому їм подобається чи не подобається якийсь пост.

"Я - не вчитель, я - ментор"

Микола Тарасюк

Автор фото, Освіторія

Під час карантину Микола Тарасюк, вчитель інформатики з Житомира, як і багато інших вчителів використовував Google classroom.

Додатково всю інформацію з уроків він викладав на гугл-диск, а ще записував свої відео з поясненням матеріалу.

Наприклад, тему Excel у сьомому класі проходили так: на гугл-диску була теорія про, що таке Excel, у відео - практичні заняття. У гугл-формах діти проходили опитування, у сторіз дивилися пояснення тем, а в директі писали відповіді, бо їм так зручніше, каже вчитель.

"Моя система викладання не спрямована на авторитарний режим. Я - не вчитель, я - ментор, наставник. Просто ділюсь з дітьми своїм досвідом", - розповідає Микола Тарасюк.

"Уроки намагаюсь проводити в ігровій формі. Кажу дітям: уявіть, що ми зараз всі працюємо в офісі і нам треба підготувати звіти. Або що наш клас - це бухгалтерія", - додає він.

А у YouTube він робив закриті ефіри для дітей та їхніх батьків на різні теми про інформатику.

Руханки, які мотивують

Анна Домініч

Автор фото, Освіторія

Вчителька хореографії та фізкультури Анна Домініч є тією людиною, яка вигадала запальні руханки для Всеукраїнської школи онлайн.

Навесні під час карантину мільйони дітей у всій Україні стрибали, танцювали, рухалися разом з Анною та її зірковими гостями.

Відео цих зарядок з міксом танців, популярними рухами з TikTok зібрали десятки мільйонів переглядів у Youtube та TikTok.

"Ці руханки стали класною мотивацією дітям рухатися під час карантину. Діти записували свої руханки, ділилися відео, влаштовували справжні батли", - розповідає Анна Домініч.

"Вчити більше поза програмою"

Олег Пустовойт

Автор фото, Освіторія

Олег Пустовойт - вчитель інформатики. Він розповідає, що для своїх учнів спеціально записує відео з поясненнями уроків на тиждень наперед.

Учні отримують посилання, дивляться і під час уроків можуть ставити питання, обговорювати матеріал, щоб опанувати тему глибше.

Він викладає інформатику у 10-11 класах у школі в Одесі, де цей предмет є профільним.

Олег Пустовойт закликав дітей вчити більше поза межами програми. Так, його учні пройшли тему вебдизайну на українській освітній платформі Prometheus, а сертифікат звідти був додатковою оцінкою у школі.

"Впоратися з емоціями"

Наталя Зима

Автор фото, Освтіорія

Онлайн-технології на уроках хімії Наталя Зима з Хмельницького використовувала ще до карантину. Її учні знали, що таке Google classroom, часто виконували домашнє завдання онлайн.

"Найскладніше було впоратися емоційно з цим викликом (карантином. - Ред.) - сидіти вдома. Всі були розгублені. Ніхто не розумів, чи це надовго", - каже пані Зима.

За її словами, довелося не стільки викладати предмет, як створювати безпечне середовище для навчання. Щоб діти не почували себе ізольованими, щоб розуміли, що навіть у такій ситуації можна спілкуватися цікаво.

Серед прикладів, як навчитися врівноважувати свій емоційний стан, вчителька використовувала такі: "Діти розповідали про свої емоції, писали про них. Ми знаходили п'ять предметів, на які можна подивитися, три предмети, які можна відчути на дотик, згадували запахи. Вміння позиціювати себе в просторі і відчути себе в просторі також дозволяє впоратися з емоціями".

Під час карантину, розповідає вчителька, вона намагалася більше використовували завдання у групах, дітям не вистачало спілкування.

"Вони звикли переписуватися. Але це не те. Після карантину і канікул, коли мій 8-й клас повернувся у школу, діти сіли у класі у коло і просто говорили. Так їм не вистачало цього живого спілкування. Вони не могли наговоритися", - згадує вчителька.

"Бути на одній цифровій хвилі з дітьми"

Андрій Олійник

Автор фото, Освіторія

Андрій Олійник, вчитель початкових класів з Кам'янського під час карантину обрав для себе формат відеоуроків.

Смартфон, інтерактивна дошка і він - так були записані відео уроки, якими користувалися не тільки учні, але і колеги з інших міст.

Зі своїх лайфхаків він називає спілкування з дітьми не тільки на уроках, а і поза ними. Наприклад, радить проводити онлайн-зустрічі, грати в "Мафію" чи обговорювати фільми.

А ще важливо, зауважує пан Олійник, бути на одній цифровій хвилі з дітьми. Цікавитися тим, чим цікавляться діти - ТікТок, Like, перетворювати уроки на ігри, наприклад за допомогою додатку для навчання ClassDojo.

Більше ігор

Іван Верещака

Автор фото, Освіторія

Іван Верещака викладає астрономію та інформатику у селі Чулаківка, що на Херсонщині.

"Ми і раніше працювали на уроках в онлайн-форматах. Для дітей це не була новина. Але щоб утримувати увагу дітей під час карантину довелося більше використовувати ігри", - каже Іван Верещака.

Вчитель розповідає, що використовував інструменти Class craft і Kahoot. У першій діти розвивають свого власного персонажа, виконуючи завдання. Kahoot - це платформа для навчання, заснована на грі. Тут у змагальній формі діти проходять тести, отримують рейтинги.

"Діти дуже люблять Kahoot. Ці вікторини і квести були дуже помічними, щоб поетапно підвести дітей до розуміння основ програмування, вебдизайну. Просто провести лекцію і вимагати виконати завдання - було неможливо", - каже вчитель.

Головне, щоб не було нудно

ВасильДяків

Автор фото, Освіторія

Вчитель історії та громадянської освіти Василь Дяків із Заліщиків каже, що головне, щоб на уроках дітям не було нудно, тому радить робити завдання різними.

Крім письмових вправ вчитель пропонує учням намалювати малюнки, шити захисні маски і просто гратися. Він наводить приклад таких навчальних ігор як "Літератус", "Обираєш ти", "Непідкупність", "Державотворець".

Також на його уроках діти проходять тести на визначення профорієнтації, свого характеру, здібностей.

Василь Дяків разом з учнями досліджували безпеку і потенційні небезпеки дому (холодильника, кухні, ванної, особливостей побутової хімії), машини (чи є там аптечка, вогнегасник).

На уроках пана Дякова учні дивляться та обговорюють документальні фільми, соціальні відео, вивчають онлайн-курс "Громадянська освіта. 3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо", обговорюють теми протидії дискримінації.

Усунути інформаційний шум

Олександр Чучаєв

Автор фото, Освіторія

Вчитель історії і етики Олександр Чучаєв з міста Благовіщенська під час онлайн навчання радить перш за все усунути інформаційний шум, все те, що відволікає: месенджери, соціальні мережі, електронна пошта, ігри.

За його словами, варто, починаючи курс дистанційного навчання, пам'ятати про метод "снігова куля" і навантажувати учнів поступово. Спочатку мають бути легкі та захопливі вправи, далі складніші.

"Під час проведення онлайн-уроків використовуйте різноманітні інструменти для візуалізації інформації, яку ви подаєте. Презентації, відео, онлайн-дошка, стікери, ментальні мапи - допоможуть не просто урізноманітнити ваш онлайн-урок, а й значно покращать рівень запам'ятовування поданого матеріалу", - радить вчитель.

У дистанційному навчанні найважливішим він називає зворотній зв'язок. Налаштувати контакт з учнями і батьками можна через вайбер, месенджер та Instagram. Найважливіше - це включити в процес батьків.

"Давайте для дітей та батьків спільні проєкти, які вони можуть виконати. В 5-му класі намалювати генеалогічне дерево, в 11-му класі створити комікс на тему "Життя у буремні 90-ті". Постійно тримайте контакт з батьками. Не жалійтеся на учня, а саме діліться порадами, як покращити успішність. Суть одна, підхід — різний", - розповідає Олександр Чучаєв.

Головне - практика

Людмила Тоцина

Автор фото, Освіторія

Вчителька англійської мови з Маріуполя Людмила Тоцина каже, що під час карантину навесні 2020 її учні вже були готові до навчання онлайн. Ще до цього вчителька використовувала інструменти Google Classrom, Kahoot, Canva, Nearpod, Discord, Quizziz.

Разом з колегами організувала для дітей онлайн-заняття із носіями англійської мови. Діти співпрацювали з однолітками та вчителями з усієї України та інших країн світу.

"Під час карантину я намагалась залучати учнів до участі у тренінгах, як слухачів і як спікерів. Теми різні: "Розвиток навичок медіаграмотності", "Скажемо ні булінгу", "Прибери за своїм домашнім улюбленцем", "Прибери у своєму районі". Учні використовували мову на практиці, для живого спілкування, а це - надважливо", - розповідає Людмила Тоцина.

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