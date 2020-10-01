Коли економіка України заживе так, як було до коронавірусу

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Українська економіка почала падати ще до карантину, а під час нього це падіння суттєво пришвидшилося

Економічне падіння, із якими через коронавірус стикнулися країни євразійського регіону й Україна зокрема, виявилося крутішим, ніж оцінювали раніше.

Це пов'язано із тим, що перша половина року насправді виявилася важчою, ніж очікували, а карантинні обмеження повністю так і не зняти.

Такими є висновки економістів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, які досліджували наслідки коронакризи для країн, якими опікується банк, - від Монголії та Росії до Центральної Європи і Балкан та Туреччини і Марокко.

І Україна - не виняток із загального тренду.

"Падіння української економіки також виявилося різкішим, і, очевидно, триватиме довше, ніж очікували у травні", - заявив ВВС News Україна Дімітар Богов, провідний регіональний економіст представництва ЄБРР у Києві.

Автор фото, Alamy

Авторів звіту ЄБРР вразили цифри, отримані під час серпневого опитування.

У країнах, де працює банк, наслідки коронакризи відчули на собі особисто 73% опитаних, тоді як у розвинених європейських країнах - 41%.

А втрата роботи і закриття бізнесів вже виглядають масштабнішими, ніж під час світової фінансової кризи 2008-2009 років.

За перше півріччя цього року економіка країн регіону скоротилася на 3,2%, а на кінець року може впасти ще більше - на 3,9%, вважають в ЄБРР.

Проте за цією "середньою температурою по палаті" криються досить різні причини і масштаби.

У таких залежних від туризму країн, як Хорватія, Чорногорія чи Греція скорочення економіки є відчутно більшим, адже саме туризм - серед галузей, які чи не найбільше "підкосив" коронавірус.

Інші країни регіону також мають свої особливості. Дехто дуже залежить від переказів трудових мігрантів, які скоротилися, дехто - від експорту і цін на сировинні товари, які так само впали.

Що в Україні?

Саме до таких належить і Україна, яка традиційно виграє, коли падають ціни на енергоносії, але програє, коли падають ціни на метал та зерно, що зазвичай відбувається синхронно.

Для України цей фактор є більш болючим ще й тому, що її економіка і бюджет значною мірою залежить від експортної виручки.

Перекази мігрантів - також традиційно вагомий чинник української економіки і платіжного балансу країни. У 2019, за даними НБУ, мігранти переказали додому понад 12 млрд доларів. Це майже 8% ВВП країни.

У першій половині року перекази суттєво скоротилися, але з пом'якшенням карантину почали дещо відновлюватися. Очікується, що цього року Україна недорахується до 2 млрд доларів та євро від трудових мігрантів.

Пропустити YouTube допис, 1 Підпис до відео, Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець YouTube допису, 1

Проте в ЄБРР серед особливостей України називають те, що коронавірус та пов'язаний із ним карантин прийшли в країну тоді, коли її економіка вже скорочувалася через серйозні структурні вади.

Там нагадують, що українська економіка почала різко гальмувати ще наприкінці минулого року, а за перший квартал цього року скорочення української економіки вже становило 1,3%, а падіння спостерігалося як у більшості галузей, так і в обсягах інвестицій.

А далі своє слово сказали падіння зовнішнього попиту на те, що Україна експортує, а також падіння внутрішнього попиту через карантин. В результаті - скорочення економіки аж на 11,4% за другий квартал.

Водночас, як наголошують в ЄБРР, надійна монетарно політика дозволила зберегти макроекономічну стабільність, а нова програма МВФ допомогла втримати ситуацію в економіці та мобілізувати державні та приватні фінансові ресурси.

Але за підсумками року українська економіка все ще буде в мінусі - до 5,5%, вважають у ЄБРР. І це на півтора відсоткові пункти гірше, ніж падіння в середньому у регіоні, і на пункт гірше, ніж очікували раніше саме щодо України.

Для порівняння: український уряд очікує, що цього року економіка країни скоротиться не більше, ніж на 4,8%.

Коли стане краще?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Вже наступного року економіка піде вгору. Але не точно

Якщо раніше у ЄБРР вважали, що українська економіка відновить зростання вже у четвертому кварталі цього року, то тепер виглядає, що це станеться не раніше другого кварталу наступного року, пояснює Дімітар Богов.

Загалом у наступному році українська економіка може зрости на 3%, прогнозують в ЄБРР.

Разом із тим, ризики того, що економіка не відновить зростання, залишаються високими, каже регіональний економіст ЄБРР. І не лише через можливість нової хвилі коронавірусу, але через непевність щодо політики української влади та її налаштованості на реформи.

"Вирішення питань із структурними вадами є найбільшим викликом для відновлення економіки", - каже Дімітар Богов. І деталізує: це стосується відновлення реформ, особливо у галузі правосуддя, антикорупційної програми, чесної конкуренції та державного управління.

Натомість український уряд дивиться у майбутнє з більшим оптимізмом і розрахував проєкт бюджету на 2021 рік на прогнозі про зростання ВВП на 4,6% наступного року.

А от щоб відіграти усе, що втрачено за місяці кризи, знадобиться більше часу.

Хоча вже з початку 2021 року в регіоні очікується економічне пожвавлення, повністю відновитися і вийти на докризовий рівень 2019 року регіон зможе ближче до осені 2022 року.

Але і тут є різниця між середнім показником та можливостями кожної країни.

Українцям, за оцінками ЄБРР, треба дожити до кінця 2022, аби знову жити так, як у 2019.

При цьому, як зазначають автори звіту, і ці прогнози можуть виявитися надто оптимістичними, адже ситуація з поширенням коронавірусу є непередбачуваною і швидко змінюється.

Що ще виявили економісти ЄБРР?

Частота поїздок на роботу (за даними Google mobility trends) все ще залишається меншою, ніж це було на початку цього року - у січні-лютому. Проте від серпня в країнах регіону люди стали частіше відвідувати заклади торгівлі та відпочинку, а покупки продуктових магазинах та аптеках відновилися майже на до коронавірусному рівні.

Серпневе опитування ЄБРР показало, що близько 15% громадян країн, де працює банк, стикнулися із втратою роботи через коронавірусну кризу. У розвинених європейських країнах цей показник не перевищує 7%. Приблизно стільки ж кажуть, що були змушені закрити родинний бізнес.

Під час коронавірусної кризи люди стали більше покладатися на додатковий заробіток, ніж під час фінансової кризи 2008-2009. Приблизно кожен п'ятий з опитаних ЄБРР, заявив, що його робочий день подовжився. Так само стільки ж були змушені знайти другу роботу.

Саме завдяки підробіткам, а також, частково, державній допомозі, споживання на рівні домогосподарств впало не так різко, як під час світової фінансової кризи.

П'ята частина родин скоротила витрати на харчі та інші товари зі свого звичайного споживчого кошику. 40% сімей прибрали витрати на розкіш, - це у понад два рази більше, ніж у розвинених європейських країнах, але все ще краще, ніж під час кризи понад 10 років тому.

Грошові перекази від трудових мігрантів в країнах регіону впали на 29%, якщо рахувати у доларах, але це співставно із тим, як розгорталися події під час світової фінансової кризи 2008-2009 років.

Чи є ті, хто виграв?

Коронавірусна криза однозначно пішла на користь онлайн торгівлі, і вона ще більше процвітатиме із розвитком діджиталізації.

А звідси і більший попит на інвестиції в розвиток інтернету, послуг IT та навчання цифрових навичок.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Під час коронавірусної кризи однозначну перевагу отримала онлайн-торгівля

Разом із тим, у ЄБРР відзначають: хоч обсяги онлайн покупок значно зросли, і в країнах регіону їх роблять частіше, ніж в інших країнах, що розвиваються, онлайн розрахунки не так поширені.

В Україні, за даними банку, менше 70% дорослого населення робили платіж чи отримували гроші на свій банківський рахунок за останній рік. За цим показником Україна між Туреччиною і Чорногорією.

І тут держава може допомогти, створивши кращі умови для безготівкових розрахунків.