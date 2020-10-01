Як зустрітися з Путіним в умовах карантину - розслідування BBC

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Останнім часом Володимир Путін став з'являтися на публіці. Президент Росії під камеру приймав у себе високопосадовців, а також брав участь у кількох публічних заходах. Може скластися враження, що Путін повертається до докарантинного режиму роботи. Але це далеко не так.

Більшість заходів, у яких бере участь Путін, проходять у віддаленому форматі. А ті, де він присутній особисто, - з максимальними заходами безпеки, кажуть співрозмовники BBC.

Дехто з них - друзі тих, хто побував на прийомі в Путіна, а також кілька людей, близьких до Кремля. Усі вони погодилися говорити з BBC лише на умовах анонімності.

"Усі приїздять засмаглі"

З кінця березня навколо Володимира Путіна зробили цілу систему забезпечення санітарно-епідеміологічного контролю.

Частину часу президент проводить у своїй підмосковній резиденції в Ново-Огарьово, частину - в інших держрезиденціях.

Аби потрапити до нього на зустріч, будь-кому - безвідносно до посади, тривалості знайомства та стосунків - потрібно пройти обов'язковий двотижневий карантин, твердять співрозмовники BBC.

Ізоляцію відвідувачі проходять не в себе вдома, а в одному з відведених для цього санаторіїв, якими опікуються спеціальний медичний підрозділ Федеральної служби охорони. Один із таких санаторіїв знаходиться у Сочі.

"Тому всіх, кого готували до зустрічі з президентом, об'єднує те, що повертаються вони засмаглими. Бо сидять там по два тижні", - каже джерело BBC, близьке до керівника компанії, який нещодавно зустрічався з Путіним.

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Цю інформацію в розмові з BBC підтвердив знайомий ще одного топменеджера, який також зустрічався з Путіним.

Двотижневий карантин заради зустрічі з Путіним проходили всі - включно з керівниками федеральних агентств, очільника "Роснафти" та голови Рахункової палати РФ, підтвердив близький до Кремля співрозмовник BBC.

Про обов'язковий карантин для всіх гостей президента Росії напередодні також розповіло видання "Проєкт" - журналістам це підтвердив топменеджер однієї з держкорпорацій.

Перед зустріччю з президентом йому зателефонували з Кремля й попередили - два тижні доведеться провести "під замком".

"Без свіжого тесту не пускають навіть на територію"

Коли в Китаї та Європі наприкінці 2019-го і на початку 2020 року вже били на сполох через епідемію коронавірусу, російське керівництво ще довго не наважувалося запровадити карантин.

Але коли стало зрозуміло, що це неминуче, а загроза короновірусу цілком реальна й масштабна, Володимира Путіна разом із наближеними до нього офіцерами Служби безпеки президента, які забезпечують його побут, ізолювали, за офіційною версією, в Ново-Огарьово.

Востаннє до запровадження карантину Путіна бачили 24 березня - у лікарні для хворих коронавірусом, потім, 26 березня, - на зустрічі з бізнесменами в Ново-Огарьово.

Відтоді у Кремлі запровадили жорсткий режим медичного контролю. Усіх, хто має зустрітися з президентом, почали заздалегідь тестувати на коронавірус, розповідає федеральний чиновник у розмові з BBC.

Працівники адміністрації президента, депутати Держдуми і члени Ради Федерації щотижня здають тести. "Без свіжого триденного тесту не пускають навіть на територію резиденції президента", - каже співрозмовник.

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Але навіть такий тест - ще не гарантія допуску до президента. Посадити на двотижневий карантин взагалі усіх, хто бере участь, наприклад, в колективних заходах за участі президента, теж неможливо, вважає джерело BBC.

23 вересня, приміром, Путін зустрічався з членами Ради Федерації.

У таких випадках заздалегідь обговорюється, що президент не підходитиме до учасників. Під час зустрічі з сенаторами Путін не наближався до них, а тримався на відстані, зауважує співрозмовник.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у середу заявив, що учасники зустрічей з президентом самостійно приймають рішення про те, проходити їм карантин чи ні.

За його словами, в Кремлі "особливих заходів карантину немає", але є "постійно триваючий з березня процес тестування".

BBC направила Пєскову запит з проханням прокоментувати заходи щодо обмеження доступу до російського лідера.

"Президентський пул може більше не зібратися"

Через пандемію свою роботу фактично припинив кремлівський пул журналістів, які висвітлюють заходи за участі президента.

Востаннє журналістів збирали ще 18 березня, коли Путін літав до Криму. Напередодні вильоту усіх відправили здавати тести на коронавірус і пройти медогляд у поліклініці управління справами президента.

"Ми вважаємо це виправданими заходами обережності. Щоб президент продовжував впевнено працювати, усе його оточення має вживати таких заходів", - розповідав Дмитро Пєсков.

Відтоді журналістів кремлівського пулу взагалі припинили запрошувати на будь-які заходи.

Але роботи у державних інформагенцій, які передають кожне слово президента, не поменшало.

Ці та інші ЗМІ, що входили у кремлівський пул, відтоді змушені дивитися усі виступи Путіна та заходи за його участі онлайн.

Кремлівський пул у його класичному, докарантинному розумінні, може взагалі припинити існування, припустив у розмові з BBC журналіст, який понад 10 років щодня висвітлював діяльність російського президента.

"Останніми роками Путін все сильніше й сильніше сприймав журналістів як тягар і тяжів до того, аби відмовитися від пулу в його традиційному розумінні. Практика останніх років показала, що возити з собою й запрошувати на заходи таку кількість журналістів та операторів просто немає потреби. В майбутньому працюватимуть люди з найближчого оточення і, можливо, один кореспондент агентства. Цього вистачить за очі".

"Ад'ютанти, пілоти"

Окрім самого Путіна, в його резиденції на карантині з березня перебуває й найближче оточення президента, розповідає ще один співрозмовник BBC. Це ті працівники, які забезпечують усі необхідні процеси, аби робота не зупинялася.

"З ним обмежене коло людей, які поряд постійно - ад'ютанти, які слідкують за його графіком, за часом - аж до того, що будять його зранку. В Огарьово є, де жити. Інші зараз не потрібні", - кажуть два співрозмовники.

Також на території резиденції, де перебуває президент, у "чистій зоні" на карантині живе охорона, кілька працівників служби протоколу і навіть особистий оператор, твердять джерела BBC.

"Вони не їздять додому. Їх закрили приблизно тоді ж, коли було оголошено, що захворів Проценко (головлікар лікарні для хворих на Covid-19, з яким зустрічався Путін - Ред.)", - додає співрозмовник.

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Усі вони працюють позмінно вахтовим методом.

Навіть прессекретар Путіна Дмитро Пєсков навесні та влітку не входив до списку людей, які перебувають на карантині в Огарьово: "Він дивиться технічні трансляції робочих заходів президента з Кремля", - твердить джерело.

У санаторії управління справами президента на карантині перебувають представники ще низки професій, що забезпечують роботу президента. Наприклад, йдеться про пілотів та інших представників "стратегічних професій".

За словами співрозмовника BBC, вони живуть окремо від своїх родин, у кожного з них регулярно беруть проби, як і в працівників самого санаторію.

Знайомий одного з тих, хто зараз живе в санаторії на карантині, розповів BBC, що режим перебування там час від часу змінювався. Приміром, спершу там не дозволяли навіть виходити зі своєї кімнати в коридор - їжу приносили прямо в номер.

"Але за деякий час все ж дали послаблення - можна стало навіть виходити на вулицю й гуляти територією", - додав співрозмовник.

Новий режим роботи президента з максимальною ізоляцією він зовнішнього середовища відчутно вплинув на його публічний стиль. У квітні, приміром, пасхальне звернення Путіна викликало бурхливу реакцію в соцмережах.

Один із відеооператорів, знайомий із роботою в пулі, на умовах анонімності припустив, що зйомку вели не ті, хто роблять це зазвичай.

"Враження, що захеканий оператор запізнився й вибудовував кадр за п'ять хвилин до початку зйомок. Думаю, бригади ВГТРК з якихось причин не було. Знімав особистий оператор-ад'ютант".

Останніми днями президент і московська влада повідомляють про погіршення епідеміологічної ситуації. За даними інституту Джонса Хопкінса, в Росії виявили вже понад мільйон інфікованих.

Голова держави, найімовірніше, й надалі працюватиме в умовах максимальної ізоляції принаймні до весни, коли, за підрахунками російської влади, мине черговий спалах ГРВІ та коронавірусу, розповів BBC федеральний чиновник.