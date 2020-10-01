Найманець із Сирії у Карабаху: "Я не знав, що доведеться воювати"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Джерела BBC та кількох інших європейських ЗМІ стверджують, що до Карабаху вирушили бойовики з північних районів Сирії. Туреччина або контролює, або надає підтримку цим районам

В Азербайджан напередодні війни в Нагірному Карабаху відправили кілька сотень найманців з підконтрольних Туреччині сирійських територій, і вони вже зазнали втрат у боях. Про це Арабській службі BBC розповів один з них. Перевірити його твердження BBC поки що не може.

Сирієць Абдулла (ім'я змінено на його прохання) розповів BBC, що кілька сотень чоловіків віком від 17 до 30 років, мешканців контрольованих Туреччиною та противниками сирійського лідера Башара Асада регіонів на півночі Сирії, завербували "з відома турецьких військових та Сирійської національної армії". Минулої середи, за чотири дні до початку боїв, їх відправили літаками в Азербайджан і розмістили поблизу лінії протистояння з вірменами.

"Минулого тижня Саїф абу Бакр, командир дивізії Хамзи Сирійської національної армії, запропонував нам відправитися в Азербайджан охороняти військові пости на кордоні за платню до 2000 доларів на місяць", - розповів Абдулла в листуванні з BBC у месенджері.

"Я не знав, що нам доведеться воювати!" - запевняє співрозмовник журналістів ВВС.

За його словами, вже 27 вересня, його з товаришами вивезли до передової, де вони потрапили під вогонь і зазнали втрат: чотирьох сирійців вбили. На базі, де розмістили найманців, Абдулла бачив тіла ще 10 сирійців і близько сімдесяти поранених.

Водночас співрозмовник BBC запевняє, що більшість найманців, яких завербували до Азербайджану - не загартовані в боях з армією Асада бійці, а цивільні громадяни, без військового досвіду, і вони вже після перших втрат просять відправити їх додому. Проте їх не відпускають, погрожуючи в'язницею.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Туреччина допомагає навчати бійців Сирійської національної армії, яка протистоїть армії сирійського президента Башара Асада

Джерело Турецької служби BBC у формуваннях "Сирійської національної армії" в місті Джераблус стверджує, що добровольцями в Карабах записалися приблизно тисяча людей, зокрема, бійці "Бригад Султан-Мурада" та "Бригади Хамзи".

250 з них, за словами джерела BBC, переправили військовими транспортними літаками в Азербайджан з турецького міста Газіантеп, яке розташоване неподалік від сирійського кордону.

"Сирійська національна армія" (СНА) - це конгломерат бунтівних сирійських збройних формувань, яких підтримує Туреччина і які протистоять армії Башара Асада.

СНА, Туреччина та Азербайджан офіційно відкидають звинувачення у відправленні сирійських найманців в Карабах, називаючи ці повідомлення "вірменською пропагандою".

Автор фото, EPA Підпис до фото, У Карабаху йде повномасштабна війна - сторони застосовують артилерію, зокрема, реактивну, всю наявну у них бронетехніку, а також авіацію і дрони

"У нас 130 тисяч військовослужбовців при населенні в 10 мільйонів. Ми можемо швидко збільшити цю кількість (людей під рушницею) до 300 тисяч", - сказав BBC керівник азербайджанського Центру аналізу міжнародних відносин Джавід Велієв. Він доводить, що Баку не потрібні помічники з Сирії.

До того ж, як нагадав Велієв, азербайджанська влада відкрила кримінальні справи щодо власних громадян, які вирушили воювати до Сирії, і багато хто з тих, хто повернувся, засуджені за звинуваченням в тероризмі.

"Навіщо ж Азербайджану іноземні бійці з Сирії, коли він намагається захиститися від тих, хто вирушив воювати в Сирії, і ізолювати їх від суспільства?" - доводить Велієв.

Повідомлень про сирійців у Карабаху більшає

Про ймовірних сирійських бойовиків, яких Туреччина відправляє до Азербайджану, в останні дні написали кілька європейських видань.

Всі публікації ґрунтуються на розповідях людей, які стверджують, що вони і є ті самі найманці. Незалежних підтверджень цієї інформації поки що немає.

Французький журналіст Гійом Пер'є повідомив у журналі L'Express приблизно ту саму інформацію, що й джерело Турецької служби Бі-бі-сі: за словами співрозмовників журналіста, на півночі Сирії завербували приблизно тисячу бійців, і з 18 вересня їх переправляли на літаках в Азербайджан.

Британська газета Guardian поговорила з трьома сирійськими бойовиками, які, за їхніми словами, завербувалися в Азербайджан.

Двоє братів з-поміж співрозмовників Guardian сказали, що командир одного з протурецьких збройних формувань в Афріні - місті на півночі Сирії, яке контролює Туреччина, - ще 13 вересня пообіцяв їм роботу в Азербайджані в якійсь турецькій охоронній фірмі. За словами братів, які попросили не публікувати їхні справжні імена, їм сказали, що в Азербайджані вони будуть не воювати, а охороняти об'єкти нафтогазових компаній і деякі спостережні пости. А заробляти будуть до 1300 доларів на місяць - це в десятки разів більше, ніж вони отримують за військову службу в Сирії.

Третій співрозмовник Guardian сказав, що його і ще 150 добровольців викликали в Афрін 22 вересня і сказали збиратися в Азербайджан, але в той же день скасували наказ і сказали чекати нових розпоряджень.

"Сирійська національна армія" і Азербайджан відкидають ці твердження.

"У наших збройних сил більш ніж достатньо особового складу та резерву", - цитує агентство Reuters радника президента Азербайджану Хікмата Хаджіева.

"Спостерігачі міркують над питанням: навіщо добре навченій і озброєній азербайджанській армії потрібна допомога у вигляді сирійських найманців", - почасти погоджується Guardian.

Азербайджан і Туреччина у відповідь звинувачують Вірменію в тому, що вона відправила в Карабах курдських бійців з Сирії. Незалежних підтверджень цим звинуваченням також немає.

Газета Times поговорила з бойовиком "Сирійської національної армії" з Ідлібу Мохаммадом Махмудом аль-Сурані - він не став приховувати своє ім'я.

За словами аль-Сурані, приблизно 200 його побратимів завербувалися на війну в Карабаху на боці Азербайджану.

"Турки нікого не змушували. Але вони контролюють цей район, люди тут живуть - голодують, і вони вербували молодих хлопців і батьків родин, які відчайдушно потребують грошей", - сказав аль-Сурані газеті.

За його словами, добровольцям сказали, що вони будуть і охороняти об'єкти в тилу, і воювати на передовій.

Сам аль-Сурані врешті-решт відмовився летіти до Азербайджану - зокрема, тому що вирішив, що не буде воювати за азербайджанців, оскільки вони - шиїти, представники течії в ісламі, проти послідовників якої аль-Сурані воював в рідній Сирії.

Автор фото, EPA Підпис до фото, І Азербайджан, і Вірменія оголосили мобілізацію. Вірменські призовники в Єревані

Агентство Reuters теж взяло інтерв'ю у двох бойовиків з двох різних збройних угруповань, яких, за їхніми словами, турки через представників "Сирійської національної армії" завербували в сирійському Афріні для участі у війні в Карабаху.

Обидва сказали агентству, що їм пообіцяли до 1500 доларів на місяць - величезні для них гроші. За словами обох, їм обіцяли, що вони будуть щось охороняти в тилу, а не воювати.

Агентство розмовляло з цими двома бійцями минулого тижня, до початку боїв в Карабаху: вони сказали, що їх планують відправити в Азербайджан 25 вересня, після чого зв'язок з ними було втрачено.

Нарешті, Елізабет Цурков, американська експертка з Сирії, розповіла в Twitter та в інтерв'ю деяким виданням, що знає кількох сирійців, яких завербували до Карабаху. За її словами, підтвердження, що їх насправді відправили в Азербайджан, поки немає. Вона пише, що може лише підтвердити факт від'їзду десятків бійців протурецьких угруповань з північного заходу Сирії в невідомому напрямку.

Більшість з них, за інформацією пані Цурков, є бійцями "Сирійської національної армії".