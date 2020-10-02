Як Зеленський втрачає великі міста на місцевих виборах

Автор фото, УНІАН

На місцевих виборах 25 жовтня президентська партія "Слуга народу" ризикує програти у більшості великих міст.

Опитування у регіонах вказують, що "слуги" навряд чи отримають власних мерів в обласних центрах, а їхні фракції часто будуть не найбільші, а то й поза трійкою лідерів.

"Слуга народу" досі лідирує в опитуваннях на потенційних виборах до Верховної Ради. Також "слуги" з невеликим відривом на першому місці в умовному рейтингу партій на виборах до обласних рад.

Але практично у кожному регіоні є місцевий чи загальнонаціональний проєкт, який впевнено обходить президентську партію у найбільших містах.

Ще гірша ситуація з мерськими виборами. Опитування відомих соціологічних компаній вказують, що практично немає міст, де кандидат від "Слуги народу" лідирує або хоча б впевнено проходить до другого туру.

І це при тому, що президент Зеленський максимально включився в кампанію, їздить країною і відвідує передвиборчі заходи "Слуги народу" під виглядом презентації стратегій розвитку регіону чи відкриття якихось об'єктів.

Останні опитування показують, що українці на місцевих виборах вже не хочуть "нових облич", чим хвалився Зеленський на парламентських виборах та переміг. А прагнуть "досвідчених політиків".

У Зеленського вже натякають - з подібним програшем вже змирились і робитимуть ставку на свої фракції у міських радах і домовленості з місцевими елітами.

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Середня температура по лікарні

Компанія "Рейтинг" розробила середній "агрегований" показник на місцевих виборах на основі опитувань партійних уподобань до обласних рад та Київради.

У цій "середній температурі по лікарні" "Слуга народу" наразі в лідерах з 15,5%, далі йдуть ЄС та ОПЗЖ з 11,4%, "Батьківщина" - 8,3% та "За майбутнє" - 6,2%.

Опитування до обласних рад показують, що "Слуга народу" матиме великі фракції у кожній області. А от з міськими радами та мерами ситуація у провладної партії радикально гірша.

Західна Україна

Найбільше досліджень публікує група "Рейтинг". Опитуваннями займаються усі відомі компанії, але публікують їх одиниці через позицію замовників.

Зараз є дані приблизно з понад половини областей країни, але вони рівномірно розподілені по регіонах й дають змогу скласти загальну картину.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Гуморист і сценарист Віктор Гевко поки що має мало шансів у Тернополі поборотись за другий тур

Тернопіль

Нещодавнє опитування "Рейтингу" на Тернопільщині показало, що лідерами до обласної ради тут є "Європейська солідарність" та "Свобода", які беруть по 20%.

А президентська партія тільки третя - 15,4%. Дещо відстав проєкт "За майбутнє" соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці.

На мерських виборах у Тернополі абсолютним фаворитом є чинний мер Сергій Надал від "Свободи" з 75% підтримки. Представник "Слуги народу" і комік Віктор Гевко має всього четверте місце і 4,6%.

Івано-Франківськ

На Прикарпатті лідерами на виборах до обласної ради є "Свобода" та "За майбутнє" - 22% та 19%. Сильні економічні позиції керівництва "Буковеля", яке близьке до пана Коломойського, трансформуються в політичний рейтинг.

"Слуга народу" тут тільки четверта з 12,3% - трохи відстає від "Батьківщини" і дещо випереджає ЄС.

На виборах до міської ради "Слуга народу" ділить третє та четверте місце з "Батьківщиною", сильно відстаючи від "Свободи" та ЄС.

Абсолютним лідером мерських виборів є чинний голова від "Свободи" Руслан Марцінків з понад 80% підтримки.

Автор фото, Тарас Кльофа Підпис до фото, Лікар Тарас Кльофа

Львів

Останнє дослідження щодо Львова "Рейтинг" опублікував ще влітку, але, як кажуть місцеві експерти, тренди збереглись.

На виборах до міської ради "Слуга народу" йде четвертою, суттєво відставши від ЄС, Самопомочі та "Голосу".

Головним фаворитом на мерських виборах з підтримкою у майже 40% є нинішній керівник міста Андрій Садовий, а далі йдуть представники "Свободи" та ЄС.

Кандидат від "Слуги народу" Тарас Кльофа поки що серйозної конкуренції їм не склав.

Луцьк

У низці регіонів країни дуже потужні позиції партії "За майбутнє", до якої долучились багато чинних мерів по всій країні.

На Волині, де традиційно сильні позиції Ігоря Палиці, ця партія претендує на абсолютну перемогу.

У обласній раді соратники Палиці можуть отримати близько 38%. І тільки по 12% проголосують за "Слугу народу" та ЄС. Ще 10% може взяти "Батьківщина".

На виборах до міської ради ситуація схожа - лідирує "За майбутнє", а слуги тільки четверті з 9%.

Ставленик "За майбутнє" Ігор Поліщук має 40% мерської підтримки, а ще чотири кандидати, включно з представником "Слуги народу" Романом Бондаруком, мають по 10% і претендують на вихід до другого туру.

Чернівці

На Буковині "слуги" мають шанси стати першими на виборах до міської ради Чернівців.

Наразі вони мають 14,2%. А далі йде щільна група переслідування з шести партій, які мають від 12% до 7%. Тож про власну більшість слугам говорити складно.

У мерському рейтингу кандидат від "Слуги народу" Віталій Другановський йде тільки п'ятим з 10% й удвічі відстає від лідера.

Центральна Україна

Автор фото, Ірина Верещук Підпис до фото, Ірина Верещук

Київ

Не набагато краща ситуація для партії влади у центрі країни.

У Києві партія мера Віталія Кличка лідирує на виборах до міської ради з 23%, а "Слуга народу" та ЄС ділять друге місце з 13%.

Кличко має мерський рейтинг у 43%, шоумен Сергій Притула від "Голосу" йде другим з 10%, а представниця "Слуги народу" Ірина Верещук третя - 7%.

Вінниця

До обласної ради Вінниччини лідирує "Українська стратегія" експрем'єра Володимира Гройсмана з 33%.

У "Слуги народу" удвічі менше, ще по 10% мають ЄС та "Батьківщина".

До міської ради партія Гройсмана бере 51%, ЄС - 11%, а "Слуга народу" третя з 10%.

Представник партії Гройсмана і чинний мер Сергій Моргунов - абсолютний фаворит виборів, за нього готові проголосувати 72%. Сергій Борзов - чинний губернатор і кандидат від "Слуги народу" на мерських виборах поки що має 6%.

Житомир

У Житомирі до міської ради лідирує проєкт чинного мера Сергія Сухомлина "Пропозиція" - майже 40%.

Проєкт "Пропозиція" на чолі з мером Дніпра Борисом Філатовим залучив багатьох чинних популярних мерів.

"Слуга народу" у Житомирі має 15%, ще три партії - від 10% до 7%.

Пан Сухомлин також є лідером мерських перегонів з 64%, а ректор місцевого університету Віктор Євдокимов, якого приїздив підтримати особисто президент, має 7%.

Автор фото, Слуга народу Підпис до фото, Віталій Ільченко

Черкаси

Мер Черкас Анатолій Бондаренко, який у травні публічно сварився із Зеленським, долучився до проєкту "За майбутнє".

До обласної ради "За майбутнє" ділить зі "Слугою народу" перше місце з понад 20%.

До міської ради партія мера має 32%, а "Слуга народу" майже втричі менше.

На мерських перегонах чинний очільник міста має 56%, а кандидат від "слуг" Віталій Ільченко і ще кілька конкурентів - по 10%.

Кропивницький

У Кропивницькому мер міста Андрій Райкович долучився до "Пропозиції". Його партія лідирує з великим відривом до міської ради - 30%. "Слуга народу" ділить третє місце з 14%.

Пан Райкович має мерський рейтинг у майже 50%, а кандидатка від "Слуги народу" Ольга Ковальова-Алокілі має тільки п'яте місце та 8%.

Південь, Північ та Схід

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Сергій Риженко

Дніпро

Борис Філатов, який має давній конфлікт зі "Слугою народу" та паном Зеленським, наразі впевнено лідирує на мерських перегонах у Дніпрі.

Він має шанс вдруге обратись мером вже у першому турі - його підтримка складає майже 50%.

Кандидат від "Слуги народу" Сергій Риженко, за останніми даними, йшов п'ятим з 7%.

До міської ради лідирує партія Філатова "Пропозиція" - 28%, а "Слуга народу" йде другою з удвічі меншим результатом.

Херсон

У Херсоні фаворитом мерських виборів є депутат парламенту з групи "За майбутнє" Ігор Колихаєв з 31%.

Представник "Слуги народу" Юрій Кирилов поки що йде третім й суттєво відстає від лідерів.

Автор фото, Слуга народу Підпис до фото, Тетяна Домбровська у Миколаєві може вийти у другий тур

Миколаїв

"Слуга народу" лідирує на виборах до Миколаївської облради з 24%, а от до міської ради позиції партії влади гірші.

Чинний мер Олександр Сенкевич долучився до "Пропозиції", ця партія ділить перше місце з президентською на виборах міськради - по 21%.

Пан Сенкевич з 30% лідирує на мерських перегонах, а легендарна "корабельна сосна" Тетяна Домбровська від "слуг" має підтримку в 16% й гарні шанси поборотись за посаду у другому турі.

Запоріжжя

На Запоріжжі слуга народу ділить перше місце на виборах до обласної ради з ОПЗЖ - по 21%.

До міської ради лідирує проєкт чинного мера Володимира Буряка "Єднання" - 32%, а "Слугу народу" підтримують удвічі менше містян.

Володимир Буряк має шанси перемогти кандидата від "Слуги народу" Віталія Тишечка вже у першому турі - 56% проти 10%.

Автор фото, SLUGA NARODU ODESA

Одеса

В Одесі, якщо вірити опитуванням відомої компанії КМІС, впевнено перемагає чинний мер Геннадій Труханов та його партія "Довіряй ділам".

61% одеситів хочуть голосувати за нього як мера, а 46% - за його партію до міськради.

При цьому кандидат від "Слуги народу", шоумен Олег Філімонов, за якого в Одесі агітував Зеленський, мав на початку вересня 5,5% підтримки.

"Слуга народу" до міськради поки що третя з 9% підтримки.

Харків

Опитування "Рейтингу" влітку 2020 року показували, що абсолютним фаворитом на виборах у Харкові є "Блок Кернеса" та сам чинний мер Геннадій Кернес.

Партія "Слуга народу" на Харківщині була друга, проте свіжіших даних щодо міста немає.

Наразі Геннадій Кернес лікується у Німеччині з коронавірусною хворобою.

Чернігів

На Чернігівщині "Слуга народу" може отримати найбільшу фракцію в облраді - влітку мала 21% підтримки. Хоча ще чотири партії відстали всього на 3-8%.

Але у місті абсолютним фаворитом є чинний мер Владислав Атрошенко та його партія "Рідний дім". Сам чинний мер має понад 80% підтримки містян, а його партія перше місце з 46%. "Слуга народу" на виборах до міськради тут донедавна мала всього 10%.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Президент виступає VIP-агітатором "Слуги народу" і їздить регіонами представляти кандидатів

Що робитиме Зеленський

У нещодавньому інтерв'ю Володимир Зеленський запевнив журналістів, що попри падіння рейтингів, його партія "в середньому по всій Україні переможе".

Зеленський визнав, що люди переважно голосуватимуть не за нові обличчя, а чинних мерів.

"Всі ці мери - переважно старі - зверталися до нас і хотіли йти від партії "Слуга Народу", - запевнив президент.

Хоч їхні кандидати і можуть програти, Зеленський вірить, що партія набере достатньо голосів, "щоб потім у міській раді показувати та відстоювати наші проєкти", - розкрив президент стратегію роботи без власних мерів.

Чинні мери у великих містах партію президента на виборах не представляють.

Останнє опитування групи "Рейтинг" показало, що 63% на місцевих виборах хочуть бачити досвідчених політиків, а нові обличчя - тільки 16%.

Голова фракції "Слуга народу" нещодавно навіть заявив, що з політтехнологічної точки зору партії вигідно програти місцеві вибори, щоб не брати на себе негатив відповідальності за стан міст.

ВВС News Україна звернулась за коментарем до керівників партії, щоб отримати інформацію про великі міста, де партія розраховує на перемогу.

Отримати секретарів

Політолог Володимир Фесенко вважає, що "Слуга народу" зараз робить ставку на те, щоб завести з максимальним результатом свої фракції у ради, а от мерів у в обласних центрах вони матимуть максимум одного-двох.

"Партії місцевих еліт є фаворитами на цих виборах. "Слуга народу" намагатиметься, де буде можливість, створити коаліцію з цими партіями - як правило силами мера", - вважає пан Фесенко.

Він вважає, що більшість навіть критично налаштованих мерів після виборів будуть готові до співпраці. За винятками таких мерів, як Борис Філатов, що мають глибокий конфлікт з президентом.

Але визнає, що така співпраця буде залежати від результату "Слуги народу".

Автор фото, Борис Філатов Підпис до фото, Борис Філатов може знову стати мером Дніпра. Чи буде домовлятись з президентом?

"Якщо вони проведуть достатньо депутатів, тоді обидві сторони будуть зацікавлені створити коаліцію. "Слуга народу" спробує реалізувати стратегію, щоб отримати посаду секретаря міськради", - запевнив пан Фесенко.

За його даними, ставка робиться на третину секретарів міських рад.

Але якщо партія влади у місті не буде навіть третьою, тоді про такі домовленості буде говорити складно.

Програшем на цих виборах для "Слуги народу", за словами експерта, буде не стати першими в агрегованому рейтингу до обласних рад.

А також не потрапити до міських рад чи навіть отримати у них місця, нижче за третє чи четверте.

"Це підштовхне парламентські партії до теми дочасних виборів. А "Слугу народу" це може підштовхнути до зміни уряду", - резюмував пан Фесенко.

За три тижні виборчої кампанії у партії президента ще є шанси покращити або ж навпаки погіршити свої результати на фоні погіршення пандемії коронавірусу.

Про перенесення виборів через епідемію офіційно поки що не говорять.