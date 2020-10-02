Чи програє Трамп вибори через коронавірус

Автор фото, Reuters

"Скоро настане кінець пандемії", - наполягав Дональд Трамп за день до того, як сам отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Незалежно від тяжкості хвороби, цей діагноз вплине на його шанси вдруге стати президентом Сполучених Штатів, пише американська преса. Адже найбільше Трампу дорікають саме недбалим ставленням до громадського здоров'я.

ЗМІ також пишуть про наслідки для безпеки країни, зокрема про можливе втручання Росії.

У якому стані Трамп?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У першої леді Меланії Трамп також позитивний тест на коронавірус

Лікар президента Шон Конлі повідомив одразу після діагнозу президента, що Трамп і його дружина Меланія почуваються добре, а президент і далі виконує свої обов'язки.

Минулого року під час повного медогляду лікар сказав, що Трамп "дуже здоровий", нагадує The New York Times. Однак ЗМІ пишуть, що в президента підвищений холестерин, а з вагою у 243 фунти (110 кг), він страждає на ожиріння.

Також минулої осені Трамп відвідав лікарню з невідомої причини - Білий Дім тоді писав, що президент здавав стандартні аналізи, однак не уточнив, які саме.

Попри те, що президент США публічно хизується добрим здоров'ям, у приватному спілкуванні він дратується, коли до нього підходять надто близько, пише NYT. Навесні він розкритикував помічника, який приніс йому їжу, не одягши маску, а потім захворів на коронавірус.

В цілому Трамп не поспішає розголошувати подробиці стану свого здоров'я, додає NYT.

Доктор Боб Лагіта з лікарні Університету Сент-Джозеф розповів, що пацієнти віком за 70 років мають 96% шансів одужати від хвороби, але ожиріння та високий тиск підсилюють ризики.

Хто буде керувати країною?

Згідно з Конституцією США, хворий президент може передати владу віцепрезиденту, а потім відновити свої повноваження після одужання.

Якщо і віцепрезидент не зможе правити, влада за законом переходить до спікера нижньої палати Конгресу, тобто в цьому разі - Ненсі Пелосі.

Однак ще навесні Білий Дім пояснив, що не готується до такого сценарію і буде берегти здоров'я президента.

Як це вплине на його шанси на виборах?

"Навіть якщо Трамп серйозно не занедужає, позитивний результат може зруйнувати його політичні шанси, адже він місяцями применшував серйозність пандемії, коли вірус ширився країною та вбивав приблизно тисячу американців щодня", - пише NYT.

Трамп неодноразово казав, що вірус зникне, або що він під контролем, і сварив науковців, які, на його думку, перебільшували складність ситуації, додає видання.

Президент кілька місяців відмовлявся носити маску, сумнівався в її ефективності, глузував із Байдена за те, що той її носить.

На відміну від Байдена, Трамп останніми тижнями збирав великі мітинги, попри рекомендації експертів із громадського здоров'я.

"Цей діагноз - струс для керівників держави" та "неймовірний поворот для першої родини держави", пише Washington Post.

За рейтингами, Трамп програє Байдену в країні в цілому та в ключових штатах саме через ставлення до пандемії та економічну кризу, спричинену карантином, пише видання.

"Вірус може стати ще більшим викликом для Трампа, адже його радники сподівалися зменшити розрив із Байденом завдяки активному розкладу поїздок", - пише газета.

Загроза для безпеки

За словами журналіста CNN Карла Бернштейна, ця новина є загрозою і для внутрішньої безпеки.

"Маємо пильнувати, щоб вороги, особливо Росія, не скористалися цією ситуацією із власними цілями. Ми не знаємо, що буде з цією виборчою кампанією - це залежить від здоров'я президента, і ми не знаємо, що буде з ним. Тож всі аспекти стабільності нашої країни зараз під загрозою так, як це неможливо було передбачити ще вчора", - вважає він.

А журналістка NBC News, Андреа Мітчелл, назвала цю новину "внутрішньою та міжнародною кризою".

"Світ знову здригнувся через новину про Дональда Трампа. На цей раз, це не через те, що Трамп щось сказав або зробив, а через те, що в нього позитивний тест", - пише NYT в інший статті.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC

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