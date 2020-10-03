Зіграйте: Трамп чи Байден - ваш прогноз?

Результат президентських виборів у США визначать кілька ключових штатів.

Більшість штатів уже визначилися, тому Трамп гіпотетично має 188 виборчих голосів, а Байден - 233.

Але, звичайно, головна битва - попереду.

Чи зможе Байден виграти перегони та зайняти президентське крісло? Чи Трамп все-таки залишиться у Білому домі ще?

Переможцем стане той, хто отримає щонайменше 270 голосів колегії американських вибірників.

Анімація увімкнена Вгадайте результати виборів у ключових штатах, щоб назвати наступного президента США Зіграймо! Зіграти ще раз

Як ми обрали ключові штати?

У виборчій системі США результати спочатку рахують на рівні штату. Кожен має певну кількість голосів вибірників - залежно від кількості населення, і більшість з них щоразу голосують однаково.

Перемогу на виборах отримає кандидат, який набрав більшість таких голосів. На цей момент більшість складає 270 з 538 вибірників.

Два незалежних американських джерела, Real Clear Politics і The Cook Political Report, публікують списки штатів, які групують за ймовірним голосуванням у ніч виборів. Кілька штатів класифікують як "хиткі", тобто там кандидати мають приблизно рівні шанси.

Ми визначили сім ключових штатів, що мають достатньо голосів вибірників, щоб вплинути на остаточний результат, і де, як ми очікуємо, битва буде найбільш жорсткою.

Всі вони підтримали Дональда Трампа у 2016 році.

Чому кандидати мають певну кількість голосів вже на старті?

Оскільки більшість штатів схиляюся до того чи іншого кандидата, ми віддали певну кількість голосів вибірників кандидату, за якого кожен з штатів, як вважають, проголосує з найбільшою ймовірністю. Це означає, що головна гра стартує з 188 голосів за Трампа і 233 за Байдена.

Чи може бути нічия?

Технічно так. Колегія вибірників має 538 членів, тобто кандидати можуть набрати по 269 голосів кожен.

Також можливо, що жоден кандидат не отримає більшості.

У такому випадку остаточний вибір залишається за Палатою представників. А Сенат обиратиме віцепрезидента.

Однак таке траплялося лише кілька разів в історії США.

Автори і продюсери:

Гаррієт Агерхольм, Беккі Дейл, Евіза Терці та Шон Віллмотт

Маєте запитання щодо виборів у США?

Американський виборчий процес - складний і заплутаний. Ми допоможемо вам розібратись. Будь ласка, ставте свої запитання нижче.