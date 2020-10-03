Зіграйте: Трамп чи Байден - ваш прогноз?

Більшість штатів уже визначилися, тому Трамп гіпотетично має 188 виборчих голосів, а Байден - 233.
Але, звичайно, головна битва - попереду.
Чи зможе Байден виграти перегони та зайняти президентське крісло? Чи Трамп все-таки залишиться у Білому домі ще?
Переможцем стане той, хто отримає щонайменше 270 голосів колегії американських вибірників.
Вгадайте результати виборів у ключових штатах, щоб назвати наступного президента США
Вісконсин
Голоси: 10
Дональд Трамп здобув несподівану перемогу у Вісконсині 2016 року з невеликим відривом, апелюючи переважно до мешканців сільської місцевості та білих жінок з робітничого класу. Але ця ж група виборців допомогла обрати губернатора штату від Демократичної партії два роки по тому - і тепер Джо Байден випереджає Трампа за даними опитувань.
Жителів штату, можливо, налякали міжнародні торговельні війни, які задушили експорт багатьох молочних ферм Вісконсину, що призвело до різкого падіння цін і закриття виробництва.
Штат також охопили насильницькі протести після того, як у місті Кеноша поліцейські застрелили чорношкірого чоловіка. Республіканці стверджують, що перемога демократів приведе до беззаконня і подальшого насильства. Але чи вдасться переконати виборців Вісконсину?
Аризона
Голоси: 11
Дональд Трамп виграв у традиційно республіканському штаті 2016 року, але його перевага у 4% була набагато меншою, ніж у республіканських кандидатів на попередніх виборах. Цього разу опитування прогнозують, що Трамп програє Байдену.
У штаті зростає латиноамериканське населення і кількість багатих містян - і ті, й інші охочіше голосують за демократів. Штат також сильно постраждав від коронавірусу, тому виборці, які вважають, що президент погано впорався з кризою, можуть захотіти змін.
Але зусилля Трампа з будівництва стіни уздовж південного кордону штату з Мексикою і відмова у видачі віз іноземним робітникам все ж можуть переконати виборців голосувати за нього.
Північна Кароліна
Голоси: 15
Північна Кароліна була оплотом республіканців до того, як Барак Обама переміг з невеликою більшістю голосів у 2008 році. Цей виграш дозволяє припустити, що перемога демократів не виключена.
І Байден, і Трамп витратили мільйони на рекламу у штаті, в якому Байден лідирує за опитуваннями.
Північна Кароліна - перший штат, який почав дострокове голосування поштою. У виборчі комісії надійшла рекордна кількість запитів на голосування поштою - більш ніж половина з них від зареєстрованих членів демократичної партії. Якщо голосування поштою вплине на остаточний результат, то для Трампа ситуація виглядає менш райдужною.
Мічиган
Голоси: 16
Трамп здобув тут перемогу 2016 року, випередивши Гілларі Клінтон лише на 0,3%. Традиційно демократичний та робітничий штат порушив 28-річну тенденцію та обрав Дональда Трампа після того, як він пообіцяв торгові угоди в інтересах виробників товарів.
Джо Байден, батько якого був продавцем автомобілів, говорить, що у нього глибокі особисті зв'язки з Детройтом, і він часто бував в Мічигані як віцепрезидент. Він навіть думав зробити своєю кандидаткою на посаду віцепрезидента популярну губернаторку Мічигану Гретхен Вітмер. Байдена вважають сильним помірним кандидатом, цей тип політика завжди мав успіх у Мічигані.
Пенсильванія
Голоси: 20
Чотири роки тому жителі західної Пенсильванії проголосували за збереження свого способу життя, який залежить переважно від енергетики, і традиційно демократичний штат обрав Дональда Трампа. Він пообіцяв не дати демократам виконати свої обіцянки і реформувати вугільну та нафтову галузі. Але чи впорався із цим Трамп?
Від початку пандемії безробіття обчислюється двозначними цифрами. Байден, який народився у східному місті Скрентон (більш відомому, мабуть, тим, що в американській версії британської комедії "Офіс" воно було домом для компанії Dunder Mifflin Paper Company, Inc.), давно відомий жителям штату, і цей особистий контакт може привести його до перемоги.
Флорида
Голоси: 29
У Флориді можна бути впевненим в одному: кандидати тут завжди йдуть майже врівень один з одним. Сонячний штат, може, і став другою домівкою Дональда Трампа, але його перемога на останніх виборах аж ніяк не була переконливою.
Результати виборів у Флориді складно передбачити, тому що населення штату різноманітне і постійно змінюється. Велика частина латиноамериканців тут схиляється до республіканців, але вони, як правило, живуть у найбільш демократичних округах штату. Пенсіонери з інших штатів продовжують виїжджати на пенсію до Флориди, і майже усі вони беруть участь у голосуванні. Кількість молодих виборців, які схиляються до демократів, збільшуються. А виборці з передмість по всьому штату поступово відходять від Республіканської партії.
Слідкуйте за результатами у Флориді в ніч виборів: на всіх виборах з 1964 року кандидат в президенти, який переміг у Флориді, отримував крісло в Білому домі.
Джорджія
Голоси: 16
Джорджія голосувала за республіканців на усіх президентських виборах з 1960 року, крім двох. Проте цього року передвиборчий штаб Байдена вважає, що у нього є шанс. Вони роблять ставку на підтримку чорношкірих виборців, які становлять не менше чверті усіх зареєстрованих виборців у штаті.
У расових питаннях, згідно з опитуваннями, Байден має явну перевагу. Цього року акції протесту Black Lives Matter широко висвітлюються у національних новинах, і молодь Джорджії часто очолює демонстрації за межами великих міст.
Але Трамп позиціонує себе як "кандидата правопорядку", що може вплинути на білих консервативних жителів штату, які зазвичай визначають результати голосування.
Усе залежить від того, хто прийде на дільниці в день голосування.
Перший, хто набере 270 голосів, переможе
Байден
233Голосували за Байден
Трамп
188Голосували за Трамп
Як ми обрали ключові штати?
У виборчій системі США результати спочатку рахують на рівні штату. Кожен має певну кількість голосів вибірників - залежно від кількості населення, і більшість з них щоразу голосують однаково.
Перемогу на виборах отримає кандидат, який набрав більшість таких голосів. На цей момент більшість складає 270 з 538 вибірників.
Два незалежних американських джерела, Real Clear Politics і The Cook Political Report, публікують списки штатів, які групують за ймовірним голосуванням у ніч виборів. Кілька штатів класифікують як "хиткі", тобто там кандидати мають приблизно рівні шанси.
Ми визначили сім ключових штатів, що мають достатньо голосів вибірників, щоб вплинути на остаточний результат, і де, як ми очікуємо, битва буде найбільш жорсткою.
Всі вони підтримали Дональда Трампа у 2016 році.
Чому кандидати мають певну кількість голосів вже на старті?
Оскільки більшість штатів схиляюся до того чи іншого кандидата, ми віддали певну кількість голосів вибірників кандидату, за якого кожен з штатів, як вважають, проголосує з найбільшою ймовірністю. Це означає, що головна гра стартує з 188 голосів за Трампа і 233 за Байдена.
Чи може бути нічия?
Технічно так. Колегія вибірників має 538 членів, тобто кандидати можуть набрати по 269 голосів кожен.
Також можливо, що жоден кандидат не отримає більшості.
У такому випадку остаточний вибір залишається за Палатою представників. А Сенат обиратиме віцепрезидента.
Однак таке траплялося лише кілька разів в історії США.
Автори і продюсери:
Гаррієт Агерхольм, Беккі Дейл, Евіза Терці та Шон Віллмотт
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