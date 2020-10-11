Фараони, караоке і PlayStation: якими бувають бібліотеки в Україні

Автор фото, Херсонська обласна наукова бібліотека ім. Гончара

Українські бібліотеки - це не тільки книжки. Вони змінюються, трансформуються завдяки активності як бібліотекарів, так і місцевих громад та спонсорів. Сьогодні там можна побачити мумію фараона, поспівати у караоке, погратися у PlayStation і погладити собаку.

Квест-кімнати і театральні студії, простори для зустрічей і навчання - нові формати бібліотек з'являються у містах і селах, де вони є ледь єдиним осередком культурного життя.

Однак при цьому лише 38% з усіх 15,5 тис. українських бібліотек мають комп`ютери. У селах, де розташовані 80% всіх бібліотек, інтернет є лише в 20%.

Про зовсім інші українські бібліотеки розповідає ВВС News Україна.

Квест-кімната в Олександрівці

"Таємниця фараона" - так називають квест-кімната у в бібліотеці №8 місті Олександрівка, що на Кіровоградщині.

Автор фото, ВВС

Ще там працює школа робототехніки і 3-D моделювання. Бібліотеку перетворили у центр освіти для дорослих, де є різні курси, а два роки тому створили квест-кімнату "Таємниця фараона".

Оформлювати кімнату допомагали волонтери, викладачі дитячої художньої школи. Мумію і бюст фараона зробив місцевий художник Олександр Охапкін, а малюнки на стінах і реквізит зробили бібліотекарі.

Під час квесту діти читають книги і карти, відповідають на загадки, розшифровують головоломки та згадують стародавні міфи.

До квест-кімнати приходять цілі класи з Олександрівки та навколишніх сіл. У місті, де, немає кінотеатру, квест-кімната є популярним місцем.

Автор фото, ВВС

Херсон. Книги і пес

Інклюзивний театр "Звичайна роль - особливий актор", де грають діти з інвалідністю, ляльковий театр, в якому лялькарями є дітки-аутисти, - все це працює у науковій бібліотеці імені Гончара у Херсоні.

А ще в гості до бібліотеки приходить собака Кіміко, яка пройшла спеціальне навчання для роботи з дітьми з інвалідністю. Це проєкт "Читаймо разом з Кіміко".

Тепер щотижня в бібліотеці збирається група дітей, щоб почитати з цим собакою.

Автор фото, Херсонська обласна наукова бібліотека ім. Гончара

"За методикою собаку можна залучати до процесу читання не більше ніж на одну годину. Цей час ми рівномірно розподіляємо між групою дітей із 5-6 осіб - по 10-15 хвилин на кожного. Протягом 5 хв дитина читає собаці, а потім може її погладити, поспілкуватися. Кіміко спокійно слухає. Дитину це надзвичайно надихає та мотивує", - розповідає Оксана Шестакова, керівниця Центру обслуговування користувачів з особливими потребами.

Цей центр відкрили на базі бібліотеки кілька років тому за гроші благодійників. Під час карантину читання з Кіміко перейшло в онлайн. Щосуботи група дітей із 7 осіб читає Кіміко, а та уважно їх слухає. Діти дуже чекають цього, готують для собаки книги. Найбільше їм подобається читати Кіміко про котів.

Автор фото, Херсонська обласна наукова бібліотека ім. Гончара

Сьогодні наукова бібілотека у Херсоні - це місце, де люди з різними формами інвалідності можуть не тільки шукати інформацію, але й спілкуватися і займатися творчістю.

Ідея дітей у Степанцях

В селі Степанці на Черкащині живе дві тисячі людей. Минулого року у місцевій бібліотеці почав працювати центр розвитку особистості "STEPHUB".

Його придумали учні місцевого ліцею, які хотіли мати місце, де б вони могли зустрічатися.

Автор фото, ВВС

Найкращим місцем для цього, на їхню думку, могла стати бібліотека. Діти самі написали проєкт, знайшли спонсорів, домовилися з громадою про фінансування й перетворили стару сільську бібліотеку на сучасний простір.

В закладі зробили ремонт, замінили старі книжкові стелажі, вивільнили простір для різноманітних заходів та активностей.

"Діти збиралися та складали план заходів на тиждень та місяць - різноманітні майстер-класи, перегляди фільмів, репетиції. Запрошували майстрів з нашого та навколишніх сіл - бісероплетіння, плетіння з паперу, плетіння кошиків, з гофропаперу, освоювали картини з круп та насіння!, - розповідає директорка "Центр культури та дозвілля Степанецької ОТГ" Юлія Мітакі.

До карантину на подію у бібліотеку приходили до 15 дітей. Також тут організовують майстер-класи і для літніх людей.

Автор фото, ВВС

Караоке і фільми в бібліотеці Тернополя

Курси із веб-програмування, діджитал-маркетингу, графічного дизайну, клуби робототехніки, студія звукозапису - так розповідає про незвичні напрями роботи Тернопільської обласної бібліотеки її директорка Леся Гук.

Кілька років тому там відкрили мультимедійну лабораторію "МедіаСтарт" - простір для розвитку технічної творчості молоді.

Автор фото, ВВС

У бібліотеці, яка перетворилася на освітній простір діти вчать англійську, займаються з психологом, відвідують майстер-класи, дивляться фільми та мультики.

Автор фото, ввс

Ще одне "не тихе місце" в бібліотеці відкрили минулого року - кімнату активностей і відпочинку. Тут є караоке, телевізор, X-box приставка та настільні ігри.

"Модульні меблі легко трансформують цей простір з ігрової - в кімнату для навчань, майстер-класів, медитацій. Навіть у спортзал чи кінотеатр. Нова локація в бібліотеці підходить для галасливих дружніх вечірок чи тихих родинних посиденьок", - описує Леся Гук.

Звідки на все це гроші? Бібліотекарі пишуть та виграють гранти багато років, заробляють гроші самі, а створення лабораторії "МедіаСтарт" профінансувала Тернопільська обласна рада.

У 2018 -2019 році у бібліотеці працювала волонтерка із США. З нею зробили кілька корисних проєктів - "Лідерство для дівчат", "Англійська мова для патрульної поліції Тернопільської області".

Автор фото, ВВС

Кінозал і клуб для мам у Луцьку

Бібліотеку-студію у місті Луцьк розділили на простори для дітей та дорослих. Тут працюють "Книжкова школа для малят", "Книжкові сніданки", "Бібліотечна ВАЛІЗА Мері Поппінс", "Бібліотека - територія дитинства", "Прочитав і Подивись".

У Бібліотеці вчаться малювати, робити ляльки, працює артмайстерня "Рукавичка" та школа для мам "Квітуча мама".

"Книжкові сніданки" - це щонеділі діти приходять до бібліотеки на цікаву подію, пов'язану із певною темою, де задіяна книга. Приносять власноруч спечені солодощі і розповідають про книжки.

Напередодні карантину створили клуб "Паросток" - це маленькі городики на підвіконні. Клуб для мам відкрили, щоб мами були зайняті, поки чекають дітей з майстер-класів.

"Загалом ми вивели таку формулу: якщо будемо активні і діяльні, то і нам підуть на зустріч. Тому виступали на міських фестивалях, проводили заходи у бібліотеці і позитивні відгуки не забарилися. Про наші події дізналися не лише постійні відвідувачі, але й мешканці міста, місцева влада, депутати, бізнесмени. Так гроші на наші проєкти виділяють охочіше", - каже заступник директора бібліотеки Ніна Бочарова.

Тростянецька публічна бібліотека

Бібліотеку у місті Тростянець, що на Сумщині кілька років тому хотіли взагалі закрити. Але натомість вона перетворилась на центр життя у місті.

Автор фото, Тростянецька публічна бібліотека Підпис до фото, Тростянецька публічна бібліотека. Тут граються і читають

Там зробили ремонт, за гроші меценатів закупили нові книги, створили дві ігрові зони з батутом, сухим басейном, Play Station. Директорка бібліотеки розповідає, що послугами цієї ігрової зони скористалось більше 350 сімей з дітьми.

Автор фото, Тростянецька публічна бібліотека

"Поки дітки стрибали на батутах та "пірнали" в сухому басейні, батьки ходили між книжковими полицями і читали. Ось так крок за кроком ми привчаємо цілі сім`ї до книги та читання", - каже директорка бібліотеки Людмила Єфремова.

Є в бібліотеці курси робототехніки, який на базі бібліотеки запустила Сумська політехніка.

У дорослій бібліотеці відкрили літературне кафе.

Автор фото, Тростянецька публічна бібліотека

"Кафе стало улюбленим місцем і дорослих, і малих, справжнім куточком для спілкування. Із самісінького ранку сюди поспішають бабусі, які приходять до бібліотеки на гуртки. Спочатку вип`ють кави-чаю, а потім ідуть в`язати-вишивати. В обід йдуть на каву люди, які приходять на семінари й тренінги. Після обіду приходять діти зі школи, чаюють та вчать уроки. Ми любимо говорити, що для багатьох містян бібліотека стала третім місцем після роботи й дому", - розповідає Людмила Єфремова.

Допомагають перетворювати бібліотеки на місця для навчання, натхнення, зустрічей та подій Українська бібліотечна асоціація і фундація Дарини Жолдак в рамках проєкту "Чотири простори бібліотеки".