Фараони, караоке і PlayStation: якими бувають бібліотеки в Україні
Українські бібліотеки - це не тільки книжки. Вони змінюються, трансформуються завдяки активності як бібліотекарів, так і місцевих громад та спонсорів. Сьогодні там можна побачити мумію фараона, поспівати у караоке, погратися у PlayStation і погладити собаку.
Квест-кімнати і театральні студії, простори для зустрічей і навчання - нові формати бібліотек з'являються у містах і селах, де вони є ледь єдиним осередком культурного життя.
Однак при цьому лише 38% з усіх 15,5 тис. українських бібліотек мають комп`ютери. У селах, де розташовані 80% всіх бібліотек, інтернет є лише в 20%.
Про зовсім інші українські бібліотеки розповідає ВВС News Україна.
Квест-кімната в Олександрівці
"Таємниця фараона" - так називають квест-кімната у в бібліотеці №8 місті Олександрівка, що на Кіровоградщині.
Ще там працює школа робототехніки і 3-D моделювання. Бібліотеку перетворили у центр освіти для дорослих, де є різні курси, а два роки тому створили квест-кімнату "Таємниця фараона".
Оформлювати кімнату допомагали волонтери, викладачі дитячої художньої школи. Мумію і бюст фараона зробив місцевий художник Олександр Охапкін, а малюнки на стінах і реквізит зробили бібліотекарі.
Під час квесту діти читають книги і карти, відповідають на загадки, розшифровують головоломки та згадують стародавні міфи.
До квест-кімнати приходять цілі класи з Олександрівки та навколишніх сіл. У місті, де, немає кінотеатру, квест-кімната є популярним місцем.
Херсон. Книги і пес
Інклюзивний театр "Звичайна роль - особливий актор", де грають діти з інвалідністю, ляльковий театр, в якому лялькарями є дітки-аутисти, - все це працює у науковій бібліотеці імені Гончара у Херсоні.
А ще в гості до бібліотеки приходить собака Кіміко, яка пройшла спеціальне навчання для роботи з дітьми з інвалідністю. Це проєкт "Читаймо разом з Кіміко".
Тепер щотижня в бібліотеці збирається група дітей, щоб почитати з цим собакою.
"За методикою собаку можна залучати до процесу читання не більше ніж на одну годину. Цей час ми рівномірно розподіляємо між групою дітей із 5-6 осіб - по 10-15 хвилин на кожного. Протягом 5 хв дитина читає собаці, а потім може її погладити, поспілкуватися. Кіміко спокійно слухає. Дитину це надзвичайно надихає та мотивує", - розповідає Оксана Шестакова, керівниця Центру обслуговування користувачів з особливими потребами.
Цей центр відкрили на базі бібліотеки кілька років тому за гроші благодійників. Під час карантину читання з Кіміко перейшло в онлайн. Щосуботи група дітей із 7 осіб читає Кіміко, а та уважно їх слухає. Діти дуже чекають цього, готують для собаки книги. Найбільше їм подобається читати Кіміко про котів.
Сьогодні наукова бібілотека у Херсоні - це місце, де люди з різними формами інвалідності можуть не тільки шукати інформацію, але й спілкуватися і займатися творчістю.
Ідея дітей у Степанцях
В селі Степанці на Черкащині живе дві тисячі людей. Минулого року у місцевій бібліотеці почав працювати центр розвитку особистості "STEPHUB".
Його придумали учні місцевого ліцею, які хотіли мати місце, де б вони могли зустрічатися.
Найкращим місцем для цього, на їхню думку, могла стати бібліотека. Діти самі написали проєкт, знайшли спонсорів, домовилися з громадою про фінансування й перетворили стару сільську бібліотеку на сучасний простір.
В закладі зробили ремонт, замінили старі книжкові стелажі, вивільнили простір для різноманітних заходів та активностей.
"Діти збиралися та складали план заходів на тиждень та місяць - різноманітні майстер-класи, перегляди фільмів, репетиції. Запрошували майстрів з нашого та навколишніх сіл - бісероплетіння, плетіння з паперу, плетіння кошиків, з гофропаперу, освоювали картини з круп та насіння!, - розповідає директорка "Центр культури та дозвілля Степанецької ОТГ" Юлія Мітакі.
До карантину на подію у бібліотеку приходили до 15 дітей. Також тут організовують майстер-класи і для літніх людей.
Караоке і фільми в бібліотеці Тернополя
Курси із веб-програмування, діджитал-маркетингу, графічного дизайну, клуби робототехніки, студія звукозапису - так розповідає про незвичні напрями роботи Тернопільської обласної бібліотеки її директорка Леся Гук.
Кілька років тому там відкрили мультимедійну лабораторію "МедіаСтарт" - простір для розвитку технічної творчості молоді.
У бібліотеці, яка перетворилася на освітній простір діти вчать англійську, займаються з психологом, відвідують майстер-класи, дивляться фільми та мультики.
Ще одне "не тихе місце" в бібліотеці відкрили минулого року - кімнату активностей і відпочинку. Тут є караоке, телевізор, X-box приставка та настільні ігри.
"Модульні меблі легко трансформують цей простір з ігрової - в кімнату для навчань, майстер-класів, медитацій. Навіть у спортзал чи кінотеатр. Нова локація в бібліотеці підходить для галасливих дружніх вечірок чи тихих родинних посиденьок", - описує Леся Гук.
Звідки на все це гроші? Бібліотекарі пишуть та виграють гранти багато років, заробляють гроші самі, а створення лабораторії "МедіаСтарт" профінансувала Тернопільська обласна рада.
У 2018 -2019 році у бібліотеці працювала волонтерка із США. З нею зробили кілька корисних проєктів - "Лідерство для дівчат", "Англійська мова для патрульної поліції Тернопільської області".
Кінозал і клуб для мам у Луцьку
Бібліотеку-студію у місті Луцьк розділили на простори для дітей та дорослих. Тут працюють "Книжкова школа для малят", "Книжкові сніданки", "Бібліотечна ВАЛІЗА Мері Поппінс", "Бібліотека - територія дитинства", "Прочитав і Подивись".
У Бібліотеці вчаться малювати, робити ляльки, працює артмайстерня "Рукавичка" та школа для мам "Квітуча мама".
"Книжкові сніданки" - це щонеділі діти приходять до бібліотеки на цікаву подію, пов'язану із певною темою, де задіяна книга. Приносять власноруч спечені солодощі і розповідають про книжки.
Напередодні карантину створили клуб "Паросток" - це маленькі городики на підвіконні. Клуб для мам відкрили, щоб мами були зайняті, поки чекають дітей з майстер-класів.
"Загалом ми вивели таку формулу: якщо будемо активні і діяльні, то і нам підуть на зустріч. Тому виступали на міських фестивалях, проводили заходи у бібліотеці і позитивні відгуки не забарилися. Про наші події дізналися не лише постійні відвідувачі, але й мешканці міста, місцева влада, депутати, бізнесмени. Так гроші на наші проєкти виділяють охочіше", - каже заступник директора бібліотеки Ніна Бочарова.
Тростянецька публічна бібліотека
Бібліотеку у місті Тростянець, що на Сумщині кілька років тому хотіли взагалі закрити. Але натомість вона перетворилась на центр життя у місті.
Там зробили ремонт, за гроші меценатів закупили нові книги, створили дві ігрові зони з батутом, сухим басейном, Play Station. Директорка бібліотеки розповідає, що послугами цієї ігрової зони скористалось більше 350 сімей з дітьми.
"Поки дітки стрибали на батутах та "пірнали" в сухому басейні, батьки ходили між книжковими полицями і читали. Ось так крок за кроком ми привчаємо цілі сім`ї до книги та читання", - каже директорка бібліотеки Людмила Єфремова.
Є в бібліотеці курси робототехніки, який на базі бібліотеки запустила Сумська політехніка.
У дорослій бібліотеці відкрили літературне кафе.
"Кафе стало улюбленим місцем і дорослих, і малих, справжнім куточком для спілкування. Із самісінького ранку сюди поспішають бабусі, які приходять до бібліотеки на гуртки. Спочатку вип`ють кави-чаю, а потім ідуть в`язати-вишивати. В обід йдуть на каву люди, які приходять на семінари й тренінги. Після обіду приходять діти зі школи, чаюють та вчать уроки. Ми любимо говорити, що для багатьох містян бібліотека стала третім місцем після роботи й дому", - розповідає Людмила Єфремова.
Допомагають перетворювати бібліотеки на місця для навчання, натхнення, зустрічей та подій Українська бібліотечна асоціація і фундація Дарини Жолдак в рамках проєкту "Чотири простори бібліотеки".