Хто отримав Global Teacher Prize Ukraine?

Автор фото, https://osvitoria.media/

Найкращим вчителем України став Василь Дяків з Заліщиків Тернопільської області.

Він викладає історію, громадянську освіту та основи здоров'я. Тепер пан Дяків отримає приз у розмірі 250 тисяч гривень.

У Києві в суботу нагородили переможця премії Global Teacher Prize Ukraine.

Що це за премія?

Global Teacher Prize — це так звана "Нобелівська" премія для вчителів розміром 1 мільйон доларів. У 2015 році її заснував арабський мільярдер Санні Варкі.

У 2017 році громадська спілка "Освіторія" заснувала національну премію Global Teacher Prize Ukraine. Її метою є підвищити престиж професії вчителя, розповісти українцям історії вчителів-новаторів. Гасло премії - "Вчителі важливі".

Цього року премію вручають вчетверте.

Крім призового фонду у 250 тисяч гривень, переможець отримує рік безкоштовного навчання від Освіторії, поїздку на щорічний освітній форум Global Education and Skills Forum та призи.

Що відомо про переможця?

Василь Дяків — учитель громадянської освіти, основ здоров'я та історії із Заліщицької державної гімназії на Тернопіллі.

Як сказано у його біографії на сайті "Освіторії", за 19 років він випустив 59 переможців обласного етапу МАН України.

Вчительське кредо Василя Григоровича — "Лише особистість може виховати особистість".

Як обирають найкращого вчителя України?

Найкращого обрали з поміж тисяч учителів України. Заявки на участь у конкурсі подають як самі вчителі, так і учні.

У 2020 році найдійшли три тисячі заявок. Спочатку обрали ТОП-50 півфіналістів, а далі профільні освітні організації проголосували за ТОП-10 фіналістів.

Автор фото, facebook.com/GlobalTeacherPrizeUkraine Підпис до фото, Топ-10 вчителів України 2020 року

З поміж цих десятьох журі премії обрало переможця.

Вчителі-фіналісти робили презентації, проводили уроки у незнайомих класах: один дистанційний, один - очний, працювали над стратегією освітніх змін і презентували журі свої доробки.

Хто перемагав раніше?

Першим переможцем премії у 2017 році став Пауль Пшенічка - учитель фізики та астрономії Чернівецького міського ліцею № 1.

Він є заслуженим вчителем України та почесним членом Лондонського інституту фізики.

Автор фото, unian Підпис до фото, Переможці минулих років Олександр Жук і Пауль Пшенічка

Пауль Пшенічка став першим вчителем, який виступив у Верховній Раді, та першим вчителем, що потрапив до ТОП-100 найвпливовіших людей України.

У 2018 році переміг Олександр Жук, учитель інформатики в Запорізькій школі-інтернаті "Джерело", а у 2019 - Наталя Кідалова, вчителька англійської мови, української мови та літератури Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23.

Автор фото, DELUXESOUND.COM.UA

У 2020 році двоє українців увійшли до ТОП-50 найкращих вчителів світу - Наталя Гладких та Олександр Жук, фіналістка та переможець Global Teacher Prize Ukraine. Тепер вони на шляху до винагороди в 1 мільйон доларів США.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, "Говоріть з дітьми", - найкращий вчитель України