Коронавірус Трампа. Що з його здоров’ям, як лікуватимуть і хто може замінити

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Новина про те, що президент США Дональд Трамп заразився коронавірусом, пролунала як грім серед ясного неба.

Що тепер буде з президентськими виборами? Як лікуватимуть Трампа? І чи міг заразитися кандидат в президенти від демократів Джо Байден?

Ми даємо відповіді на головні питання щодо хвороби американського лідера.

Офіційно Білий дім повідомив про хворобу президента близько першої ночі за часом Східного узбережжя США, і більшість американців дізналися про те, що трапилося, лише вранці.

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Кореспондент ВВС у Північній Америці Ентоні Зуркер назвав це політичним землетрусом.

Серйозне захворювання найвпливовішої людини у світі, яким за визначенням є президент Сполучених Штатів, та ще й за місяць до виборів, результат яких висить на волосині, створює нову реальність.

Що тепер буде з виборами?

Швидше за все, нічого особливого.

"Я практично не сумніваюся, що вибори відбудуться 3 листопада", - заявив ВВС редактор європейського відділу американського видання Politico Джек Бланшар.

Аналітик не сприймає серйозно конспірологічні версії, що вже з'явилися в інтернеті.

Випадків перенесення президентських виборів з будь-якої причини в історії США не було. Дата "перший вівторок після першого понеділка листопада" з дитинства закарбувалася у свідомість американців.

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Коли у 1841 році помер президент Вільям Гаррісон, всього через місяць після вступу на посаду, виникла суперечка, чи повинен віцепрезидент Джон Тайлер очолювати країну наступні чотири роки чи варто провести дострокові вибори. Робити цього не стали, і питання більше ніколи не підіймали.

Не існує прецеденту на випадок, якщо один з кандидатів напередодні виборів помре або втратить дієздатність, але поки що таке припущення залишається суто теоретичним.

Що відомо про здоров'я Трампа?

"На цей час президент і перша леді почуваються добре, вони планують залишатися в Білому домі на час одужання. Я очікую, що президент продовжить виконувати свої обов'язки", - заявив лікар президента Шон Конлі.

Однак керівник відділу інфекційних хвороб медичної школи Стенфордського університету Упіндер Сінгх заявила ВВС, що прогнозувати перебіг хвороби неможливо.

80% хворих на Covid-19 в США обходяться без госпіталізації, але більшість решти складають пацієнти старші 65 років, а президенту 74.

У перші три доби після зараження більшість хворих почувається добре, а різке погіршення зазвичай настає між десятим і чотирнадцятим днями, нагадує вона.

Лікар екстреної допомоги клініки Брігема в Бостоні Джеремі Фауст також вважає, що ризик є.

"Зайва вага, яка є у нього [президента Трампа] виступає фактором ризику для пацієнтів в серйозному і критичному стані. Вік — теж безумовний фактор ризику. У пацієнта за 70 років у 90 разів більше шансів померти, ніж у того, кому менш як 30. Навіть чоловіча стать пацієнта є проблемою", - заявив він ВВС.

Як лікуватимуть президента?

Епідеміолог з Гарвардського університету Ерік Фоглем-Дін передбачає, що основними методами лікування буде препарат ремдесивір і переливання плазми крові з антитілами від донорів, які одужали після Covid-19. Зайве говорити, що президент отримає найкраще лікування, яке існує у світі, додав він.

Чи міг захворіти Джо Байден? А віцепрезидент Пенс?

За два дні до того, як у Дональда Трампа виявили коронавірус, кандидат в президенти від Демократичної партії брав участь в теледебатах з ним. Однак опоненти були в масках, перебували на відстані понад два метри один від одного і не обмінювалися традиційним рукостисканням.

"Ймовірність того, що Джо Байден заразився, дуже невелика", - впевнений Ерік Фоглем-Дін.

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Проте Упіндер Сінгх вважає, що Байдену варто негайно здати тест на коронавірус, так само як усім, хто останні дні перебував поряд з президентом понад 15 хвилин.

Віце-президент Пенс на дебати в Клівленд не літав. Про те, чи спілкувався він останнім часом з помічницею Дональда Трампа Гоуп Гікс, яка стала носієм інфекції, і з самим Трампом, достовірної інформації немає.

Невідомо також, чи могли заразитися керівник апарату Білого дому Марк Медоуз і міністр фінансів Стів Мнучин, які недавно побували в будівлі Конгресу і зустрічалися там з багатьма людьми.

Хто очолить країну, якщо одночасно важко захворіють президент і віцепрезидент?

Спікер палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, демократ і затятий критик Трампа і його політики. Однак подібного в історії ніколи не траплялося.

Як випливає з інформації Білого дому, Трамп не передавав повноваження віцепрезиденту Пенсу і не планує це робити, якщо його стан різко не погіршиться.

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На думку Еріка Фоглем-Діна, хвороба Трампа позначиться на його передвиборчій кампанії, але не на виконанні президентських обов'язків.

Якщо захворювання буде проходити безсимптомно, самоізоляція лідера держави триватиме, за чинними в США правилами, 10 днів.

Як все це позначиться на шансах Трампа на переобрання?

Це наразі невідомо.

Кореспондент ВВС у Північній Америці Ентоні Зуркер вказує, що, з одного боку, будь-яка біда зазвичай об'єднує американців навколо чинного президента. З іншого боку, у частини виборців виникнуть питання до лідера, який, на думку багатьох, ставився до загрози Covid-19 недостатньо серйозно.

"Мільйони американців зараз бажають президенту, першій леді та Гоуп Гікс швидше одужати. Водночас це президент, якого звинувачують в поширенні дезінформації про коронавірус і який заразився частково через власні легковажні дії", - заявив ВВС вашингтонський політолог Ерік Хемм.

"Я бував у Білому домі після початку пандемії й можу засвідчити, що далеко не всі там носили маски", - додав він.

"Я бачив по телевізору, як багато навколо президента людей без масок, я казав собі: рано чи пізно це трапиться", - зауважив Ерік Фоглем-Дін.

Всього два дні тому, під час дебатів, Трамп висміював Джо Байдена за те, що той не знімає на людях маски й не зустрічається з виборцями.

Джек Бланшар назвав ізоляцію на половину терміну, що залишився до виборів, катастрофою для політика, який будує свою кампанію на масових заходах.

"З огляду на нинішній відрив від Джо Байдена, Дональд Трамп відчайдушно потребує активної кампанії в останні тижні", - заявив він.

Невідомо, чи піде на карантин і Байден, а також що буде з запланованими раундами теледебатів і всіма передвиборчими заходами взагалі.