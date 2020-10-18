Ви впевнені, що добре знаєте свої вподобання?

Якщо вас попросять обрати одне з двох - двох облич чи, можливо, двох політиків - вам може здаватися, що ви добре знаєте, чому саме обрали А, а не Б. Але чи насправді це так? Шведський психолог вважає, що ні.

Вам показують дві фотографії - двох жінок чи двох чоловіків - і просять оцінити, яка з них вам здається більш привабливою. Це досить просто. Але потім вас просять пояснити, чому.

А ось це вже важче. Це може змусити вас задуматися. Що вам подобається в ній? Можливо, є щось привабливе в її очах? Або гарне волосся? А як щодо нього? Можливо, вам подобається його міцна щелепа або ідеальні зуби.

Але чи справді це ті причини, з яких ви вважаєте одну людину привабливішою за іншу? У вас можуть виникнути сумніви - щойно ви почуєте про роботу професора Петтера Йоганссона.

Шведський експериментальний психолог Петтер Йоганссон любить фокуси. Він офіційно не навчався, але опанував елементарні навички спритності рук. Фокусники давно зрозуміли феномен "сліпоти заміни". Відволікаючи вас, фокусник може замінити карту, скажімо, бубнового короля на пікового, і, швидше за все, ви цього не помітите.

Елементарні магічні навички Йоганссона корисні для його експериментів - адже кілька років тому він та його колеги вирішили перевірити не сліпоту заміни, а "сліпоту вибору".

Дозвольте пояснити. У своєму першому експерименті Петтер Йоганссон показав учасникам фотографії двох облич. Завдання було просте: вибрати те, яке вони вважають більш привабливим. Потім їм давали фото і попросили обґрунтувати свій вибір. Але, без відома учасників експерименту, Йоганссон застосував свій фокус - давав їм фотографію чоловіка чи жінки, яку вони не обрали.

Вам може здатися, що всі мали це помітити. Однак, ви помиляєтесь. Як не дивно, лише чверть людей помічають підміну. Враховуючи, що їм показували обличчя різних людей, між якими були легко впізнавані відмінності. Наприклад, одна жінка могла бути шатенкою з сережками, а інша - білявкою без сережок.

І після підміни учасники експерименту пояснювали, чому вони обрали людину, яку насправді не обрали!

"Коли я питав їх, чому вони обрали це обличчя, - розповідає Петтер Йоганссон, - вони починали детально пояснювати, чому саме це обличчя було їм до вподоби, навіть якщо за кілька секунд до цього вони надали перевагу іншому обличчю".

Коли він пояснював учасникам, що саме зробив, вони зазвичай дивувалися і часто не вірили. Найбільш інтригуючими були випадки, коли люди виправдовували підмінений вибір, акцентуючи щось відсутнє у своєму первісному виборі.

"Наприклад, якщо вони кажуть: "О, я обираю це обличчя, бо мені дуже подобаються сережки", а те обличчя, яке вони обрали насправді, було без сережок, тоді ми можемо бути впевнені - що б не змусило їх зробити цей вибір, це не могли бути сережки", - каже пан Йоганссон.

Які висновки можна з цього зробити? Виявляється, ми не дуже добре розуміємо, чому ми обираємо саме те, що обираємо. Нам часто доводиться з'ясовувати як свої власні мотиви, як і мотиви та причини інших. Вікно, через яке ми намагаємося спостерігати за власною душею, тьмяне і темне.

Чому одне обличчя вам здається привабливішим за інше - навряд чи тривіальне питання. Безумовно, має значення сексуальна привабливість: від цього, скоріш за все, залежить виживання людського виду. Але Петтер Йоганссон також використав свій трюк, щоб перевірити наш вибір в іншій важливій сфері - політиці.

В рамках одного дослідження він задав групі шведських учасників десяток запитань про їхні погляди щодо політичних питань - наприклад, чи слід збільшувати податок на бензин або зменшувати пільги в галузі охорони здоров'я. Це теми, які, як правило, розділяють шведських лівих та правих.

Потім їм передали письмові відповіді на опитування, за винятком того - як ви вже могли здогадатися - що вони не були справжніми. Представникам лівих поглядів показали відповіді, які були більш правими, і навпаки. А потім їх попросили обґрунтувати свій вибір.

Знову ж таки, більшість людей не змогли помітити підміну. Учасник, який хвилиною раніше поставив галочку, що підтримує підвищення податку на бензин, тепер продовжував пояснювати, чому він вважає, що такого підвищення податків не має бути.

Вони давали пояснення, які мали цілковитий сенс. "Вони казали речі на кшталт: "Ну, це несправедливо щодо населення, яке мешкає за межами великих міст, тому що їм доводиться їздити набагато більше". Тож у їхній раціоналізації не було нічого дивного, за винятком того, що кількома хвилинами раніше вони не обирали цей варіант.

Очевидно, нам бракує усвідомлення своїх мотивів та вибору. Але що з того? Які наслідки цього дослідження?

Можливо, один із важливих моментів - це те, що ми маємо навчитися бути більш толерантними до людей, які змінюють свою думку.

Ми, як правило, дуже чутливі до непослідовності - чи то непослідовність партнера, який раніше любив італійську кухню, а потім уподобав індійську, або ж політика, який раніше підтримував одні погляди, а зараз підтримує протилежні.

Але оскільки ми часто не маємо чіткого розуміння того, чому ми робимо той чи інший вибір, нам, безсумнівно, слід мати й певну свободу змінювати свій вибір.

Також можуть бути більш конкретні наслідки щодо того, як ми орієнтуємось у сучасному світі, коли зростає культурна та політична поляризація. Було б природно думати, що люди підтримують ліву або праву партію тому, що вони віддані ідеології цієї партії: вони вірять у вільні ринки або, навпаки, у сильнішу роль держави.

Але робота Петтера Йоганссона свідчить про те, що наша прихильність на глибшому рівні полягає не в конкретних поглядах - оскільки, виходячи з його експерименту, нас можна переконати схвалити будь-які погляди. Скоріше, ми підтримуємо конкретну партію або команду.

Тобто ми схильні переоцінювати, наскільки прихильник Трампа - або прихильник Байдена - підтримує свого кандидата через політику, яку просуває цей кандидат. Натомість люди скоріше підтримують самого Трампа або самого Байдена.

Яскравим прикладом цього були останні вибори в США. Республіканці традиційно підтримують вільну торгівлю, але коли Трамп почав виступати за протекціоністську політику, більшість республіканців продовжували підтримувати його, навіть не помітивши цієї зміни.

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Перед останніми виборами у США - жорстким суперництвом 2016 року між Дональдом Трампом і Гілларі Клінтон - професор Йоганссон провів інший експеримент. Він попросив виборців оцінити свого кандидата за характером, досвідом тощо, а потім поміняв їхні відповіді, показавши вищий рейтинг у кандидата, який їм не подобався. Це спрацювало. Люди називали причини того, чому вони насправді були досить відкритими до обох кандидатур.

Примітно, що такий фокус, як виявляється, має тривалий ефект. Переконайте людину, що вона вважає біляву людину привабливішою за чорняву, і вона, швидше за все, підтвердить такий вибір, якщо їй покажуть два таких обличчя пізніше.

Те саме з політичними поглядами. Похитнувши політичні уподобання своїх піддослідних, Петтер Йоганссон перевірив їхні погляди наступного тижня. Для того, щоб виправдати свої нові уподобання, вони, як видається, дослухалися до власних аргументів.