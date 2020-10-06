Людський аватар. Як роботи дозволять вам працювати дистанційно

Автор фото, Alamy Stock Photo Підпис до фото, У фільмі 2009 року "Сурогати" люди залишаються вдома, контролюючи ідеалізовані версії самих себе

У невеличкому супермаркеті в Токіо робот слухняно виконує свою роботу. Він нагинається, бере пляшку з напоєм, який подобається людям, і кладе на полицю холодильника. Потім наступну. Повз нього ходять покупці.

Він схожий на добре інтегрованого автономного працівника - але насправді це ілюзія. Цей робот не має власного розуму.

За кілька миль від магазину людина дистанційно контролює кожен його рух і дивиться за допомогою гарнітури віртуальної реальності (VR) крізь "очі" робота.

Це - робота японської фірми Telexistence. Вона розробила робота Model-T, щоб дозволити людям робити фізичну працю в супермаркетах та інших місцях, не виходячи з власного будинку.

У цьому випадку робот працює в магазині FamilyMart у Токіо. Він працюватиме не лише з пляшками з напоями - рисові кульки, упакована їжа та сендвічі також йому до снаги.

Model-T - "людський аватар", говорить Юічіро Хікосака, директор правління Telexistence.

"Ви можете піти куди завгодно, не рухаючись із місця", - говорить він. Цю концепцію під назвою телероботика або телеоперування, зображували у антиутопічних науково-фантастичних фільмах, на кшталт "Сурогатів" та "Торговця сном".

Роботи для віддаленого керування бомбами існують десятки років, але пристрої з телероботичним керуванням зараз роблять більше, ніж будь-коли раніше - зокрема, доставляють людям їжу додому в епоху пандемії Covid-19.

Пан Хікосака зазначає, що Японія через старіння населення наразі стикається із браком робочої сили - особливо це стосується робочих місць з низьким рівнем доходу. Він стверджує, що цю проблему можна принаймні частково вирішити за допомогою використання тисяч роботів у місцях, де потрібно виконувати фізичну роботу, дозволивши компаніям наймати людей на дистанційну роботу, щоб ними керувати.

"Це може бути робота протягом 10 хвилин, - пояснює він. - Спочатку ви працюєте у Токіо, але вже за десять хвилин можете працювати на Хоккайдо".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Населення Японії старішає - і тут на допомогу можуть прийти роботи

Працівникам необхідно буде зареєструватися на онлайн-платформі, обрати завдання, яке вони хочуть виконувати, а потім одягти VR-гарнітуру, яка віртуально "перенесе" їх на робоче місце. На думку пана Хікосаки, ця концепція може бути особливо привабливою зараз, оскільки працівникам не потрібно вступати у фізичний контакт з іншими людьми - зменшуючи ризик підчепити або поширити Covid-19.

Однак є проблеми, які фірма все ще має вирішити. По-перше, Model-T не може навіть приблизно рухатися так швидко, як працівник супермаркету. А VR-гарнітура може викликати запаморочення або нудоту у людей, особливо якщо вони носять їх тривалий час. Пан Хікосака каже, що він та його колеги працюють над вирішенням цих проблем.

Але насправді головна перешкода полягає в тому, що супермаркети мають придбати цю технологію у великих масштабах, щоб зменшити витрати на виготовлення кожного робота. Пан Хікосака не приховує амбіцій своєї фірми. Він зазначає, що по Японії розкидані десятки тисяч маленьких супермаркетів, більшість з яких належить одній з трьох великих компаній.

Угода лише з однією з цих фірм на облаштування тисяч філій може зробити технологію Telexistence мейнстрімом.

"Якщо їм це подобається - буде бум", - каже пан Хікосака.

Однак цей ажіотаж поділяють не всі. Карл Фрей, який керує програмою "Робота майбутнього" в Оксфордській школі Мартіна, каже, що йому важно побачити переваги роботів з телеуправлінням у більшості сценаріїв.

А коли йдеться про обробку та переміщення продуктів у магазинах чи на складах, то роботам дуже далеко в цьому плані до людей.

Автор фото, Telexistence Підпис до фото, Одна людина може керувати кількома роботами в різних місцях

"Причина полягає у тому, що руки роботів не такі спритні, як людські, - пояснює він. - Ми знаємо, як сильно можна натиснути на предмет, щоб не зламати його тощо".

Роботів Telexistence можна оснастити датчиками тиску та всмоктувальними пристроями, зазначає пан Хікосака, але час покаже, чи достатньо надійні трипалі руки Model-T для повсякденної роботи в реальному світі.

Витрати на оплату праці людей за роботу можуть зробити їх менш привабливими для більшості підприємств у короткостроковій перспективі, вважає Фрей.

У довгостроковій перспективі, додає він, автономні роботи можуть зробити такі технології зайвими і загрожувати різноманітним робочим місцям, які зараз займають люди.

В одній з широко обговорюваних статей 2013 року він з колегою підрахували, що через автоматизацію можуть бути втрачені 47% робочих місць у США.

Автор фото, Yuichiro Hikosaka Підпис до фото, Керівник Telexistence вірить у майбутнє телекерованих роботів

Наразі пан Хікосака каже, що Telexistence хочуть зайняти нішу десь посередині, щоб роботи Model-T поступово ставали частково автоматизованими, але продовжували значною мірою бути керованими людьми.

Замість того, щоб спритно керувати кожним рухом робота, наприклад, людина може просто вибрати наступний предмет, який потрібно взяти та перемістити - а Model-T виконає це автоматично.

Роботів можна навчити це робити, припускає пан Хікосака, після того, як роками збиралися дані про те, як саме люди маніпулюють руками роботів, щоб правильно брати конкретні предмети. Певним чином, працівники навчатимуть машини, які зможуть частково замінити їх у майбутньому.

Зрештою, прилади, що експлуатуються за допомогою телемеханіки, швидше за все, призведуть до вищого рівня автоматизації та зменшення кількості робочих місць для працівників у певних низькооплачуваних галузях промисловості, вважає Фрей.

Дійсною, перелік робіт, які колись робили люди, а зараз виконують машини, лише під незначним наглядом людини або й без нього взагалі, постійно зростає.

"Коли ці роботи стануть достатньо вправними, ви не схочете керувати ними дистанційно - ви захочете, щоб вони були автоматизованими, - говорить він. - І тоді доведеться скорочувати робітників".

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