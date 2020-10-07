Врятував десятки людей, а сам помер. Історія лікаря з білборда, що боровся з Covid-19

Автор фото, Facebook Почаївська РКЛ Підпис до фото, Іван Венжинович став обличчям соціальної кампанії "Дякую лікарям"

Його обличчя - на тисячі білбордах по всій країні зі словами "Дякую за життя ". Лікар з Почаєва Іван Венжинович врятував десятки людей від Covid-19 і говорив правду про ситуацію у лікарнях.

Він помер наприкінці вересня у тій самій лікарні, де раніше лікував хворих.

Але ПЛР-тест на коронавірус показав негативний результат. Це означає, що його родина може не отримати компенсації від держави. Хоча колеги лікаря кажуть, що він мав усі симптоми Covid-19.

Розповідаємо історію лікаря Івана Венжиновича.

Його називали легендою

На цвинтарі у містечку Почаїв, що на Тернопільщині, — малолюдно. Нам вдалося зустріти лише одну літню жінку, яка на наше прохання показати могилу лікаря Венжиновича, одразу підвела до місця.

Свіжа земля була рясно всипана живими квітами.

"Усе це від вдячних пацієнтів. Хоронити нашого лікаря сюди прийшли сотні людей. Усі його знали у Почаєві, бо він був один з тих медиків, які могли прийняти в будь-яку пору дня. До нього на консультації їхали люди навіть з сусідніх областей", - розповідає місцева жителька Оксана.

Терапевт Іван Венжинович прийшов працювати до Почаївської районної лікарні після закінчення Ленінградської військово-медичної академії. Працював у різних відділеннях. Останні роки весь свій робочий час проводив в терапевтичному відділенні та в поліклініці.

Підпис до фото, Могила Івана Венжиновича всипана квітами

Люди, які знали Венжиновича особисто, розповідають, що у Почаєві він був легендою. Щоб потрапити до нього на прийом, місцеві вистоювали довжелезні черги.

"Якби не він, нас би не було".

Коли розпочалася епідемія коронавірусу, саме відділення терапії, за яким був закріплений Іван Венжинович, почало приймати перших хворих з Covid-19.

Колишній пацієнт Венжиновича Василь Чиж важко перехворів на коронавірусну хворобу. Чоловік каже, що лікар практично витягнув його з того світу.

"На коронавірус захворіла практично вся моя сім'я. Хвороба в нас прогресувала в травні-червні. Одночасно захворіли я, моя мама і батько. Ми з мамою лежали в лікарні. Якби не лікар Венжинович, нас би не було. Він і ввечері приходив, і в день приходив, оглядав, передивлявся всі аналізи. То людина з великої букви... була", - тремтячим голосом розповідає чоловік.

Такої ж думки і колеги Венжиновича по роботі.

"Це дуже людяний чоловік, він відгукувався на всі випадки і робив все, що було в його силах", - розповідає головний лікар Почаївської райлікарні Богдан Кучер.

Він лікував хворих навіть тоді, коли у лікарнях не було захисту, але це його не зупинило, каже пан Кучер.

Лікар опікувався пацієнтами з коронавірусними пневмоніями. За весь час у медзкаладі пролікували понад 150 випадків Covid-19. П'ятеро пацієнтів померло.

У березні у Почаєві стався великий спалах коронавірусу, центром якого була лавра. Там захворіли майже сто людей.

Місто закрили, місцева влада навіть просила запровадити надзвичайний стан. Від коронавірусу помер голова Кременецької райради Володимир Стефанський, який ледь не єдиним бив на сполох і надав офіційну інформацію про ситуацію в лаврі.

У травні Іван Венжинович дав коментар агенції Associated Press, де розповів про нестачу медиків і про проблеми, з якими стикнувся Почаїв у боротьбі з Covid-19. Фото Венжиновича з цього інтерв'ю стало відомим на всю Україну.

Негативний тест

Те, що лікар помер так швидко, - шок для його колег.

"Він ніколи не брав лікарняних. До цього часу завжди на ногах переходжував всі такі інфекції, бо знав що потрібен людям", - розповідає завідувачка поліклінічним відділенням Почаївської райлікарні Надія Романів.

Венжиновичу стало зле раптово. Перші прояви хвороби почалися 26 вересня, з'явилася висока температура і задишка. Поклали до лікарні, де діагностували двосторонню пневмонію.

"Він був на кисневій підтримці. Була висока температура і постійно знижувався кисень в крові. Усе це буває при ось цих коронавірусних пневмоніях. Лікували його за протоколами з надання допомоги при Covid-19", - розповідає завідувач терапевтичним відділенням Почаївської райлікарні Валерій Бондарчук.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Почаївська районна лікарня, де помер Іван Венжинович

Усі симптоми хвороби вказували на коронавірусну інфекцію. Медики районної лікарні виставили діагноз — Covid-19. Але результат ПЛР-тесту з Тернополя прийшов негативний.

30 вересня він помер від тромбу у легенях, мовою лікарів - "від легеневої тромбоемболії".

Колеги Івана Венжиновича вважають: попри негативний ПЛР, усі симптоми хвороби і її перебіг свідчать про те, що це був саме Covid-19.

Як з'ясувалося, Венжинович хворів на коронавірусну хворобу ще влітку. Вона минула безсимптомно, хоча тоді тест виявився позитивним.

"Річ в тім, що він ще раніше перехворів коронавірусом, безсимптомно, в легкій формі. Навіть не був на стаціонарному лікуванні. Можливо, зараз якийсь штам не той пішов вже, друга хвиля. Ми тут не можемо нічого сказати", - каже головний лікар Почаївської райлікарні.

Щоб достеменно з'ясувати, який вірус мав лікаря, проводять додаткове дослідження. Зразки для досліджень патологоанатоми відправили до Києва.

Експерти повинні все перевірити і надати висновок. В обласній лабораторії в Тернополі не виключають похибки в результатах ПЛР-тестів.

Колеги говорять, Іван Федорович міг повторно заразитися.

Чи отримає сім'я компенсацію?

У Івана Венжиновича залишилася дружина, двоє дітей та літній батько, який чи не найважче переніс важку втрату сина.

Дружина - Ольга Венжинович працює у тій же лікарі завідувачкою лабораторії. Син навчається у медичному університеті, а донька у 8-ому класі школи.

Батькові лікаря вже 90 років, і зі слів родини, він кожного дня плаче, бо навіть не міг уявити, що переживе сина.

Якщо все-таки підтвердиться, що почаївський медик повторно заразився коронавірусом, то його родина зможе претендувати на компенсацію від держави.

Навесні Верховна Рада застрахувала життя медиків у випадку смерті від Covid-19. За законом, у разі смерті медпрацівника від коронавірусу, його родина може отримати 1,5 млн гривень.

Лікарі хворіють і помирають

Навесні, коли розпочалася епідемії коронавірусу, українські лікарі, у тому числі з Почаєва, скаржилися на нестачу захисту.

Тоді спеціальні костюми, щитки, респіратори та медичні окуляри волонтери діставали де тільки могли. Дехто з медиків купував спецкостюми за власні гроші чи використовув ще радянські протичумні костюми.

У лікарні Почаєва кажуть, що зараз із захистом краще. Проте інфікування могло статися будь-де - у магазині, на вулиці, кажуть лікарі.

"Це могло трапитися будь з ким з нас. Будь-який працівник міг заразитися і перехворіти у важкій формі. Але помер наш найкращий лікар - Іван Венжинович! Мені дуже шкода, але чи був би такий інтерес з преси до нього, якби тоді американські кореспонденти не приїхали в Почаїв і не написали цю статтю?"- говорить головний лікар Богдан Кучер.

Кожного дня в Україні хворіють на коронавірус понад 200 медиків. На Тернопільщині смерть Івана Венжиновича - це вже п'ятий летальний випадок серед медичних працівників області.