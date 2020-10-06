Війна дронів у Карабаху: як безпілотники змінили конфлікт між Азербайджаном і Вірменією

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Доказів того, що Азербайджан має на озброєнні Bayraktar TB2, немає, однак, президент Ільхам Алієв заявив, що азербайджанська армія використовує турецькі дрони

Відеозаписи ударів азербайджанських безпілотників по вірменських цілях у Нагірному Карабасі стали одним із візуальних символів нового загострення конфлікту, що триває з минулого століття.

Міністерство оборони Азербайджану поширює кадри, що знімають дрони-розвідники, які забезпечують цілевказування, відео з камер ударних безпілотників або записи, що передали "дрони-камікадзе", - так іноді називають баражувальні боєприпаси. Це також ударні безпілотники, але вони знищують цілі, не стріляючи по них, а падаючи зверху і вибухаючи.

Попередні кілька років Баку і Єреван витрачали великі кошти на закупівлю озброєння - Азербайджан набагато більше, ніж Вірменія.

І більше ніж Вірменія, Азербайджан звертав увагу на безпілотні системи. Експерти відзначили це вже у 2016 році, коли в цьому регіоні протягом чотирьох днів точилися запеклі бої. У 2020-му тенденція стала очевидною.

"Байрактар"

Найвідомішим безпілотником під час нинішнього загострення у Карабасі став турецький ударний Bayraktar TB2. Більшість відеозаписів ударів по цілях у Карабаху, які поширюють азербайджанські військові, експерти приписують саме йому.

Цей дрон, розроблений турецькою компанією Baykar кілька років тому, здатен діяти під контролем оператора або самостійно, його можна використовувати для розвідки, спостереження або ураження. Він несе керовані авіабомби з лазерним наведенням MAM (Mini Akıllı Mühimmat - "Розумні мінібоєприпаси") виробництва турецької компанії Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.S.

TB2 - справжня "зірка" на ринку дронів. Туреччина застосовувала їх у Сирії під час операції "Весняний щит" у лютому 2020 року, а до цього у Лівії, де Bayraktar TB2 діяли проти армії Хафтара. Ці дрони Туреччина продала Україні, а 6 жовтня турецьке агентство Анадолу повідомило, що інтерес до них виявляє Сербія.

Хоча чимало кадрів ураження вірменської бронетехніки, на думку експертів, дійсно зробили за допомогою камери Bayraktar TB2, підтверджень того, що ці безпілотники є на озброєнні азербайджанської армії, немає.

Про те, що Азербайджан має якісь турецькі ударні безпілотники, 5 жовтня заявив президент Ільхам Алієв. Публікацій з підтвердженням купівлі й отримання Азербайджаном цих безпілотників не робили.

Лише у червні 2020 року видання Defensenews повідомило, що міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов заявив, що сподівається отримати ці дрони у майбутньому.

На думку головного редактора російського журналу "Експорт озброєнь" Андрія Фролова, Азербайджан міг або тримати ці безпілотники таємно, або отримати їх перед самим початком війни.

Скандальний дрон

Відсутність офіційної інформації про експорт та застосування турецьких безпілотників, можливо, пов'язана з використанням технологій третіх країн. У понеділок стало відомо, що Канада припиняє експорт технологій до Туреччини для виробництва безпілотників через підозру в застосуванні їх у Карабаху.

"Згідно з жорстким режимом експортного контролю Канади і через тривалі бойові дії, я тимчасово зупинив видачу відповідних дозволів на експорт до Туреччини, аби дати час для подальшої оцінки ситуації", - заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Канадська неурядова організація Project Ploughshares стверджує, що на кадрах ударів безпілотників у Карабасі видно, що дрон, з якого вели зйомку, використовує обладнання канадського підрозділу компанії L3Harris Technologies Inc.

У відповідь міністерство оборони Туреччини оприлюднило заяву, у якій звинуватило Канаду, свого союзника по НАТО, в порушенні духу альянсу.

"Заява Канади про припинення дозволу на експорт до нашої країни деякої продукції військового призначення, у якій згадується правомірна боротьба Азербайджану за звільнення своїх територій, що перебувають під вірменською окупацією протягом 30 років, - це очевидний прояв подвійних стандартів", - йдеться у тексті.

Армія безпілотників

Азербайджанська армія застосовує багато безпілотників і інших моделей.

За даними центру дослідження військових безпілотників американського Бард-коледжу, рік тому на озброєнні азербайджанської армії були ізраїльські розвідувально-дозорні безпілотники Heron TP (дві одиниці) і Hermes 4507 (10 одиниць), баражувальні боєприпаси Sky Striker (100 одиниць) і Harop (50 одиниць).

Крім того, за даними того ж джерела в Азербайджані, на спільному з Ізраїлем підприємстві Azad systems виробляли дрон-розвідник Aerostar і "камікадзе" Orbiter1K і Orbiter-3. Ще два дальніх Hermes 900 були біля берегової охорони.

Як розповів Російській службі Бі-бі-сі військовий експерт Роб Лі, аспірант факультету військових досліджень Кінгз-коледжу Лондона, головною відмінністю у застосуванні дронів під час нинішнього загострення конфлікту в Карабаху стало використання ударних безпілотників з ракетно-бомбовим озброєнням. Раніше Азербайджан застосовував тільки баражувальні безпілотники.

З них також зробили багато відео ударів БПЛА по карабаських цілях.

Нарешті, на одному з відео, яке поширила Вірменія, зенітна ракета збиває літак, і його силует найбільше нагадує радянський Ан-2. У пресі припустили, що це також може бути безпілотна версія літака, призначена для розкриття вогневих позицій ППО Карабаху.

З "Журавлем" і "Тором"

Вірменія, за словами Андрія Фролова, в останні роки закупівлею дронів не займалася - за його словами, вірмени, можливо, недооцінювали загрозу з боку азербайджанських безпілотників.

"Вони жодних планів щодо купівлі безпілотників не озвучували. У Росії нічого подібного не було, і, відповідно, треба було купувати або в Китаю, або в Ірану. Але це все гроші - якщо у Росії купували на пільговий кредит, то з Китаєм все складніше було. А свої безпілотники, про які вони говорили, їх не видно".

Вірменія виробляє розвідувальний безпілотник першого (легкого) класу під назвою "Крунк" (Журавель). Скільки їх є в Нагірному Карабасі, невідомо.

Фролов розповів, що Вірменія закупила у Росії зенітно-ракетні комплекси "Тор" ближнього радіуса дії, які можна ефективно застосовувати проти безпілотників, однак у Карабасі їх не помічали.

Автор фото, Azerbaijan MOD Підпис до фото, На цьому кадрі, зробленому азербайджанським безпілотником, видно зенітну установку "Оса", по якій буде завдано удару

Нагірний Карабах має зенітно-ракетні комплекси "Оса" і "Стріла" радянського виробництва, за допомогою яких вдалося збити кілька азербайджанських безпілотників.

Чи допомогли дрони Азербайджану?

Азербайджан опублікував десятки відеороликів з відеозаписами ударів дронів по вірменських позиціях.

Серед цілей, що вражають безпілотники, здебільшого військова техніка, рідше - склади або військовослужбовці. Серед об'єктів, що зазнали атаки, є і зенітно-ракетні комплекси "Оса" і "Стріла-10".

Скільки всього таких ЗРК дислокували у Карабасі та як сильно постраждали вірменські сили протиповітряної оборони, невідомо.

На думку Роба Лі, у боротьбі з дронами "Оса" і "Стріла-10" не грають великої ролі: "Ми бачили безліч роликів, на яких дрони вразили кілька комплексів "Оса АКМ" та "Стріла-10", які насправді є старими комплексами ППО. Найімовірніше, вони намагалися виявити TB2 на своїх радарах, але були розроблені для боротьби з гелікоптерами та ударними літаками, і тому невеликі БПЛА їм було важко зупинити".

Але врешті-решт одним із завдань безпілотників могла бути саме нейтралізація системи протиповітряної оборони Карабаху.

Автор фото, Azerbaijan MOD Підпис до фото, В об'єктив камери азербайджанського безпілотника потрапив інший дрон, що пролітав над ціллю

Як наголошує російський військовий експерт Віктор Мураховський, система ППО Карабаху набагато слабша за вірменську, вона складається з окремих доволі старих комплексів, не має суцільного радіолокаційного поля, тому безпілотники діяли там "безкарно".

"Однак знищили далеко не всі комплекси ППО в Нагірному Карабасі, і це добре усвідомлює протилежна сторона. Ми не бачимо в Карабасі дій пілотованої авіації над полем бою. Ні штурмовиків, які є в Азербайджану, ні бойових вертольотів, які у них також є".

Відеозаписи ударів дронів по карабаських позиціях справили враження на аудиторію в інтернеті - їх публікують в соціальних мережах, обговорюють, інколи дуже емоційно. Однак, як вважає Мураховський, робити висновки про ефективність використання дронів за цими відео не слід: "Кадри невдач і поразок в мережу не викладають".

Як захищатися від дронів?

За словами Роба Лі, вірменська сторона, найімовірніше, зазнала серйозних втрат від ударів безпілотників (точні дані сторони не розголошують), "але це не означає, що Азербайджан обов'язково перетворить тактичні успіхи з TB2 на стратегічний успіх або територіальні завоювання".

"TB2 не може перемогти у цьому конфлікті поодинці, хоча ці безпілотники й послабили обороноздатність Вірменії в Нагірному Карабасі", - сказав експерт.

Як розповів Віктор Мураховський, хоч дрони і є новим видом озброєнь на полі бою, їх використовують доволі активно, і вже з'явилися способи захисту від них. Наприклад, безпілотникам доводилося протистояти учасникам збройних формувань у Сирії.

"Це опора на підземні споруди й укриття, це закриття місця розташування своєї військової техніки, використовуючи найпростіші засоби, навіть полотнища, розосереджені бойові порядки [на одному з відео безпілотник завдає удар у центр численної групи військових], окопи-укриття, а не просто окопи. Ось такі заходи, зважаючи на те, що Карабах не має коштів на закупівлю сучасних засобів ППО та радіоелектронної боротьби, здатних боротися з безпілотниками", - сказав Віктор Мураховський.

Допомогти у такій ситуації може навіть облаштування фальшивих позицій - на одному з відео, яке розповсюдило міністерство оборони Азербайджану, неозброєним оком видно, як безпілотник завдає удару по макетах зенітно-ракетного комплексу.