Як у Киргизстані перемагає революція. Пояснюємо простими словами

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Киргизстан знову опинився у топі світових нових - тут вже втретє за останні десятиліття відбувається революція та відсторонення влади.

Люди вийшли на вулиці протестувати проти можливих фальсифікацій на парламентських виборах й після сутичок з поліцією захопили урядові будівлі, а також випустили з в'язниць лідерів опозиції.

Центральна виборча комісія країни вже скасувала результати виборів і незабаром мають відбутись нові.

Президент країни Сооронбай Жеенбеков ще лишається керівником країни, але фактично втратив вплив на силові органи.

Очікується, що найближчим часом парламент країни може ухвалити рішення про передачу влади опозиційним партіям.

За допомогою кореспондента ВВС у Бішкеку Алмаза Чороєва пояснюємо, що і чому відбувається у Киргизстані.

Третя революція

Глибинними причинами вибуху протестів у Бішкеку є бідність, економічний занепад, велика корупція та бездіяльність влади у боротьбі з коронавірусом.

Епідемія суттєво збурила людей, понад тисяча людей померли від вірусу, а держава робила дуже мало, щоб їм допомогти.

В очах людей тільки волонтери робили хоч щось, щоб допомагати хворим. Обмежувальні ж карантинні заходи призвели до суттєвого збідніння населення.

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На цьому фоні у Киргизстані багато говорили про корупцію на найвищому рівні. Зокрема, лідера однієї з трьох пропрезидентських партій, яких оголосили переможцями виборів, звинуватили у корупції на митниці. Йому закидали виведення з країни 700 мільйонів доларів.

Киргизстан на фоні сусідів виглядає демократичною країною й про всі ці речі розповідали місцеві ЗМІ. Керівники країни та президент не мали ресурсів, щоб вибудувати міцну вертикаль влади. Також у людей вже є традиції протестів та усунення непопулярних керівників.

Киргизстан є парламентсько-президентською республікою і формально парламент контролює виконавчу владу, а президент - силовий блок та закордонні справи.

Значна частина населення була невдоволеною, що три пропрезидентські партії, попри всі проблеми, здобули більшість у парламенті.

Опозиція звинуватила ці партії у махінаціях, підкупі виборців та застосуванні адмінресрусу.

Виборчий бар'єр подолала лише одна опозиційна партія.

Після оголошення попередніх результатів виборів опозиція об'єдналась і закликала людей протестувати.

Після сутичок тисячі протестувальників з поліцією, яка застосувала гумові кулі, гранати та газ, люди захопили урядові будівлі та в'язниці й випустили лідерів опозиції. Ті переважно сиділи за обвинуваченнями в корупції.

Опозиція вже створила координаційну раду й хоче перебрати виконавчу владу на себе.

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Президент Сооронбай Жеенбеков фактично втратив вплив на силові структури, які перейшли під контроль опозиції. Його місцеперебування зараз невідоме.

Він відмовляється подавати у відставку, проте у Киргизстані кажуть, що він вже не впливає на реальну ситуацію в країні.

Центральна виборча комісія у вівторок скасувала результати парламентських виборів, тож невдовзі мають відбутись нові. Нинішня опозиція має великі шанси на них перемогти.

Чинне скликання парламенту може зібратись найближчим часом, щоб передати виконавчу владу опозиційним партіям.

Лідери опозиції зараз популярні серед населення, але вони не є новими обличчями, вже давно у політиці й переважно обіймали владні посади.

Тому місцеві експерти та журналісти не виключають, що третя революція не допоможе змінити політику кардинально й нові керманичі не надто відрізнятимуться від попередників.

Росія зараз має величезний економічний та політичний вплив на Киргизстан, а одна з пропрезидентських партій напряму агітувала за зближення з Москвою.

Проте нинішню революцію у Киргизстані не можна називати антиросійською. Але саме Росія може вплинути на швидке врегулювання кризи.

На економіку країни і на її політику дедалі більше впливають Казахстан і Китай.